Что контролирует Россия в Сирии на данный момент

Терроризм и гуманитарная помощь. Отчет с цифрами и маршрутами

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132874 жителям Сирии.

Мирному населению через органы местного самоуправления выдано в населенном пункте ТВЕЙМ (провинция ХАСЕКЕ) 440продовольственных наборов общим весом 2,13 тонны.

Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам:

АДЖАМИ – ЭЛЬ-ХУТТА – МЕШЕРФА – ТЛЕЙЛА – АБУ-ЭЛЬ-КАХФ – КОЗДЖАЛИ-КЕБИР – ЗУБ-АЛЬБИН – НЕВЕДЖИ-КЕБИРА – МЕШЕРФА-СЕГИРА – РАСМ-ЭЛЬ-МЕШЕРФА – КЕРСАН – ХАРФАН – КЕРСАН – РАСМ-ЭЛЬ-МЕШЕРФА – МЕШЕРФА-СЕГИРА – восточная окраина МЕМБИДЖ – ШВАЙХЕТ-ХАЗНАВИ – ДЕЛИАФАР – ХАЛЕД-ЭЛЬ-ХИДЖАН – МАИСРА – АДЖАМИ; АДЖАМИ – КОЗДЖАЛИ-КЕБИР – АБУ-ЭЛЬ-КАХФ – ХАМИР-ЛАБДА – КАБЕР-КЕБИР – южная окраина МЕМБИДЖ – УММ-ЭС-САФА – ЗУБ-АЛЬБИН – АДЖАМИ в провинции АЛЕППО.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром КАМИШЛИЯ – ТЕЛЛЬ-ЭШ-ШУР-ГАРБИ – АЛИЯ – ТЕЛЛЬ-ЭШ-ШУР-ГАРБИ – аэродром КАМИШЛИЯ.

В соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00:01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Вместе с тем, зафиксирован 1 обстрел населенного пункта МЕЛЛАДЖА в провинции ИДЛИБ со стороны позиций террористической организации «ДЖАБХАТ АН-НУСРА* (запрещена в России).

Продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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