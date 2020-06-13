Повторяющиеся негативные мысли связали с болезнью Альцгеймера

Скан мозг а здорового человека (слева) и скан мозг а человека с болезнью Альцгеймера (справа)

Несмотря на то, что в повседневной жизни мы редко говорим о болезни Альцгеймера, каждый год с ней сталкиваются по меньшей мере 10 миллионов человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции (в 60-70% всех случаев) в мире. Деменция – это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные, даже самые простые действия. Важно понимать, что деменция поражает в основном пожилых людей, но не является нормальной частью старения. Недавно исследователи из Университетского Колледжа Лондона опубликовали исследование, согласно результатам которого негативное мышление напрямую связано с болезнью Альцгеймера.

Что такое болезнь Альцгеймера?

Если в западных странах болезнь Альцгеймера врачи диагностируют довольно быстро – а раннее выявление этого дегенеративного заболевания помогает значительно продлить нормальную жизнь пациентов – то в нашей стране ситуация несколько сложнее. Многие люди при появлении первых симптомов деменции не обращаются к врачу, считая проблемы с память ю естественными спутниками старения организма. К сожалению, даже в случае своевременного обращения за помощью ее можно не получить, так как далеко не все врачи осведомлены о сложной симптоматике этого опасного заболевания.

Согласно информации, указанной на сайте ВОЗ, деменция является «одной из основных причин инвалидности и зависимости среди пожилых людей во всем мире. Она оказывает глубокое воздействие не только на страдающих ею людей, но и на их семьи и тех, кто осуществляет уход за больными. Недостаточная осведомленность в отношении деменции и недостаточное понимание этого состояния часто приводит к стигматизации и возникновению препятствий для диагностирования и оказания медицинской помощи. Воздействие деменции на людей, осуществляющих уход, семью и общества в целом может быть физическим, психологическим, социальным и экономическим.»

Так как деменция проявляется у разных людей по-разному, это значительно затрудняет ее диагностику. Тем не менее, порядка 70% всех случаев деменции являются следствием болезни Альцгеймера, что делает ее наиболее распространенной причиной потери когнитивных способностей. Остальные 30% приходятся на другие формы деменции. Необходимо отметить, что между разными формами деменции не существует четких границ. По этой причине часто сосуществуют смешанные формы деменции.

Специалисты выделяют три наиболее распространенные стадии болезни: Ранняя стадия деменции часто остается незамеченной, но существуют общие симптомы, такие как забывчивость, потеря счета времени, нарушение ориентации в знакомой местности.

деменции часто остается незамеченной, но существуют общие симптомы, такие как забывчивость, потеря счета времени, нарушение ориентации в знакомой местности. Средняя стадия деменции характеризуется более явными признаками и симптомами, такими как нарушение ориентации дома, забывчивость в отношении недавних событий и имен людей, возрастающие трудности в общении, поведенческие трудности, потребность в помощи для ухода за собой.

деменции характеризуется более явными признаками и симптомами, такими как нарушение ориентации дома, забывчивость в отношении недавних событий и имен людей, возрастающие трудности в общении, поведенческие трудности, потребность в помощи для ухода за собой. Поздняя стадия деменции характеризуется практически полной зависимостью от окружающих и пассивностью. Нарушения памяти становятся значительными, а физические признаки и симптомы деменции более очевидными. Считается, что на поздней стадии деменции наблюдается потеря ориентации во времени и пространстве, трудности в узнавании родственников и друзей, возрастающая потребность в помощи для ухода за собой, трудности в передвижении, а также поведенческие изменения, включая агрессивность.

Депрессия, тревога и деменция

Но что вызывает болезнь Альцгеймера и как с ней бороться? Отмечу, что на сегодняшний день не существует какой-либо терапии для лечения деменции или изменения ее развития. Ученые со всего мира проводят огромное количество исследований, чтобы лучше понять ход заболевания и обнаружить новые методы, способные предотвратить его развитие. Так, результаты нового исследования, опубликованного в журнале Alzheimer’s & Dementia, показали, что повторяющееся негативное мышление связано с когнитивными и невропатологическими маркерами болезни Альцгеймера.

Иными словами, повторяющиеся тревожные (навязчивые) мысли связаны с последующим снижением когнитивных способностей. Поскольку негативное мышление – это часто встречающийся симптом депрессии и тревожного расстройства, новое открытие может помочь объяснить связь, наблюдаемую между этими расстройствами и повышенным риском развития деменции. Авторы новой работы полагают, что определенные модели мышления, связанные с депрессией и тревогой, могут являться основной причиной развития болезни Альцгеймера.

Более того, исследователя выявили увеличение вредных белков в мозг е у больных деменцией, которое приводит к снижению умственных способностей. Результаты показали что у людей, которых чаще посещали мрачные мысли (беспокойство о будущем и воспоминания о прошлом) в течение следующих 4 лет наблюдалось большее количество тау-белка и бета-амилоида по сравнению с более оптимистичными людьми.

Одним из объяснений связи между негативным мышлением и биомаркерами болезни Альцгеймера исследователи называют стресс. Навязчивые негативные мысли, как известно, являются поведенческим маркером хронического стресса (например, повышенным кровяным давлением, кортизолом). В исследовании приняли участие пациенты с когнитивными нарушениями и повышенным риском развития деменции. Однако полученные в ходе исследования результаты не могут быть обобщены на всю популяцию, пишут авторы работы.