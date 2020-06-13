Повторяющиеся негативные мысли связали с болезнью Альцгеймера
Скан мозга здорового человека (слева) и скан мозга человека с болезнью Альцгеймера (справа)
Несмотря на то, что в повседневной жизни мы редко говорим о болезни Альцгеймера, каждый год с ней сталкиваются по меньшей мере 10 миллионов человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции (в 60-70% всех случаев) в мире. Деменция – это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные, даже самые простые действия. Важно понимать, что деменция поражает в основном пожилых людей, но не является нормальной частью старения. Недавно исследователи из Университетского Колледжа Лондона опубликовали исследование, согласно результатам которого негативное мышление напрямую связано с болезнью Альцгеймера.
Что такое болезнь Альцгеймера?
Если в западных странах болезнь Альцгеймера врачи диагностируют довольно быстро – а раннее выявление этого дегенеративного заболевания помогает значительно продлить нормальную жизнь пациентов – то в нашей стране ситуация несколько сложнее. Многие люди при появлении первых симптомов деменции не обращаются к врачу, считая проблемы с памятью естественными спутниками старения организма. К сожалению, даже в случае своевременного обращения за помощью ее можно не получить, так как далеко не все врачи осведомлены о сложной симптоматике этого опасного заболевания.
Согласно информации, указанной на сайте ВОЗ, деменция является «одной из основных причин инвалидности и зависимости среди пожилых людей во всем мире. Она оказывает глубокое воздействие не только на страдающих ею людей, но и на их семьи и тех, кто осуществляет уход за больными. Недостаточная осведомленность в отношении деменции и недостаточное понимание этого состояния часто приводит к стигматизации и возникновению препятствий для диагностирования и оказания медицинской помощи. Воздействие деменции на людей, осуществляющих уход, семью и общества в целом может быть физическим, психологическим, социальным и экономическим.»
Так как деменция проявляется у разных людей по-разному, это значительно затрудняет ее диагностику. Тем не менее, порядка 70% всех случаев деменции являются следствием болезни Альцгеймера, что делает ее наиболее распространенной причиной потери когнитивных способностей. Остальные 30% приходятся на другие формы деменции. Необходимо отметить, что между разными формами деменции не существует четких границ. По этой причине часто сосуществуют смешанные формы деменции.
- Ранняя стадия деменции часто остается незамеченной, но существуют общие симптомы, такие как забывчивость, потеря счета времени, нарушение ориентации в знакомой местности.
- Средняя стадия деменции характеризуется более явными признаками и симптомами, такими как нарушение ориентации дома, забывчивость в отношении недавних событий и имен людей, возрастающие трудности в общении, поведенческие трудности, потребность в помощи для ухода за собой.
- Поздняя стадия деменции характеризуется практически полной зависимостью от окружающих и пассивностью. Нарушения памяти становятся значительными, а физические признаки и симптомы деменции более очевидными. Считается, что на поздней стадии деменции наблюдается потеря ориентации во времени и пространстве, трудности в узнавании родственников и друзей, возрастающая потребность в помощи для ухода за собой, трудности в передвижении, а также поведенческие изменения, включая агрессивность.
Специалисты выделяют три наиболее распространенные стадии болезни:
Депрессия, тревога и деменция
Но что вызывает болезнь Альцгеймера и как с ней бороться? Отмечу, что на сегодняшний день не существует какой-либо терапии для лечения деменции или изменения ее развития. Ученые со всего мира проводят огромное количество исследований, чтобы лучше понять ход заболевания и обнаружить новые методы, способные предотвратить его развитие. Так, результаты нового исследования, опубликованного в журнале Alzheimer’s & Dementia, показали, что повторяющееся негативное мышление связано с когнитивными и невропатологическими маркерами болезни Альцгеймера.
Иными словами, повторяющиеся тревожные (навязчивые) мысли связаны с последующим снижением когнитивных способностей. Поскольку негативное мышление – это часто встречающийся симптом депрессии и тревожного расстройства, новое открытие может помочь объяснить связь, наблюдаемую между этими расстройствами и повышенным риском развития деменции. Авторы новой работы полагают, что определенные модели мышления, связанные с депрессией и тревогой, могут являться основной причиной развития болезни Альцгеймера.
Более того, исследователя выявили увеличение вредных белков в мозге у больных деменцией, которое приводит к снижению умственных способностей. Результаты показали что у людей, которых чаще посещали мрачные мысли (беспокойство о будущем и воспоминания о прошлом) в течение следующих 4 лет наблюдалось большее количество тау-белка и бета-амилоида по сравнению с более оптимистичными людьми.
Одним из объяснений связи между негативным мышлением и биомаркерами болезни Альцгеймера исследователи называют стресс. Навязчивые негативные мысли, как известно, являются поведенческим маркером хронического стресса (например, повышенным кровяным давлением, кортизолом). В исследовании приняли участие пациенты с когнитивными нарушениями и повышенным риском развития деменции. Однако полученные в ходе исследования результаты не могут быть обобщены на всю популяцию, пишут авторы работы.
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