Под прицелом «Нептуна». Москва будет вынуждена нанести удар по Украине

В случае конфликта Россия не может полагаться исключительно на возможности ПВО

Во втором квартале этого года Украина планирует завершить государственные испытания наземного варианта ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». В течение апреля и мая на полигоне «Алиби» (Одесская область) украинцы провели три успешных пуска.

В планах Киева поставить в ближайшее время на вооружение три дивизиона «Нептуна». Производство развернётся на НПО «Павлоградский химический завод». Данное предприятие уже получило заказ от государства на выпуск более 200 крылатых ракет. В арсенал одного дивизиона войдут 72 боеприпаса под индексом Р-360: 24 ракеты будут размещены на 6 пусковых установках, остальные — будут находиться в транспортно-заряжающих машинах.

Главное предназначение «Нептуна» — поражение кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн. Масса боевой части ракеты составляет 150 кг, заявленная дальность стрельбы — 280 км. С учётом данных характеристик одна ракета способна нанести серьёзный ущерб кораблю класса «фрегат» и фактически уничтожить корвет. Головным разработчиком комплекса является КБ «Луч» (Киев).

С целью противостояния России

В России господствует мнение, что Р-360 — одна из вариаций советской/российско-украинской крылатой ракеты X-35, создававшейся в ответ на появление в американских ВМС RGM-84 Harpoon. Боеприпас задумывался как унифицированное средство поражения кораблей противника, то есть при незначительных изменениях он мог запускаться с морских платформ, самолётов и береговых устройств.

Разработка X-35 стартовала ещё в 1980-е годы. После распада СССР работы продолжились силами российских и украинских предприятий. На вооружение ВМФ РФ Х-35 была принята в 2004 году. Важнейший вклад в процесс создания боеприпаса внесло ОКБ «Звезда» (сейчас — ГНПЦ «Звезда-Стрела», входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»).

Сотрудничество с Киевом было необходимо РФ в основном, чтобы проводить полигонные испытания в Крыму. Однако, несмотря на второстепенную роль украинской оборонки, Киев обладал доступом к технологическим наработкам по Х-35. В любом случае Минобороны Украины было прекрасно осведомлено о том, что представляет собой данное изделие, так как им оснащались корабли Черноморского флота РФ, стоявшие в тогда ещё украинской севастопольской бухте

Когда пробил час противостояния нашей стране, КБ «Луч» с подачи постмайданного военно-политического воспользовался заделом по Х-35, запустив проект «Нептун». В то же время на сегодняшний день нет оснований говорить, что украинская ракета — копия советского противокорабельного боеприпаса. Внешнее сходство между ними легко объяснить аэродинамические свойствами подобного оружия, а рассуждать про начинку сложно из-за отсутствия в открытом доступе подробной информации.

Тем не менее, можно предположить, что в условиях разрыва с РФ и слабого военно-технического сотрудничества с Западом, киевские инженеры смогли разработать в целом оригинальное изделие. Из имеющихся данных следует, что «Нептун» безопасно запускается, летает, маневрирует и может поражать морские мишени.

На сегодняшний день украинцы не запускали «Нептун» на максимальную дальность, ограничиваясь стрельбами на расстоянии около 100 км. Однако это обстоятельство, скорее всего, объясняется отсутствием полигона, где можно было бы провести подобный эксперимент. К слову, от аналогичных проблем страдает Россия, не имея возможности испытывать на максимальную дальность некоторые ракетные комплексы.

В нашей стране долгое время отказывались признавать способность Киева создать современную противокорабельную систему. В частности, высказывались точки зрения о том, что украинская оборонка не в силах разработать головку самонаведения для ракет, устойчивую к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Если верить разработчикам, то это проблема была решена

Кроме того, КБ «Луч» смог сократить интервал пуск Р-360 в залпе от 3 до 5 секунд. Ракета «руководствуется» инерциальной системой навигации, которая сверяется со спутниковыми данными. Полёт боеприпаса происходит на предельно малых высотах с дозвуковой скоростью, что затрудняет её обнаружение средствами радиолокации.

На финальном участке Р-360 (как и Х-35) делает манёвр «горка», обнаруживает цель с помощью радиолокационной головки самонаведения, а потом вновь опускается и направляется к кораблю. Скорость полёта ракеты составляет около 100 км/ч, общая масса — 870 кг. Скорое завершение государственных испытаний «Нептуна» свидетельствует о том, что киевские конструкторы смогли выполнить основные требования военных.

«Благодаря специальному полётному заданию, каждая головка самонаведения ракеты получила координаты целей курс, дальность полёта и время, которое расходуется для захвата каждой из целей ... Во время своего полётного пути за 10-15 километров до двух точек поражения ракеты самостоятельно снизились до 5 метров над уровнем Чёрного моря. Далее ракеты рассчитали оптимальную точку попадания, преодолели путь, который остался, и уничтожили две морские цели», — описывает пуск двух Р-360 с интервалом две секунды генеральный директор КБ «Луч» Олег Коростелёв.

Инструмент давления

Номинально «Нептун» является оборонительным оружием. Комплекс предназначен для обороны военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья, а также для защиты районов на десантно-опасных направлениях.

Однако противокорабельные ракеты могут использоваться и как средство нападения, учитывая территориальные проблемы между Россией и Украиной. Под прицелом «Нептунов» могут оказаться корабли Черноморского флота, силы в районе Керченского пролива и запущенный недавно транспортный переход через него.

Кроме того, в перспективе Минобороны Украины планирует начать строительство катеров типа «Лань» с пусковыми установками для Р-360. Появление таких кораблей также позволят ВМС соседнего государства проецировать силу в непосредственной близости от рубежей, которые Россия считает своими.

Конечно, все объекты нашей страны, особенно на Крымском полуострове, прикрыты самыми современными зенитными ракетными системами. С развёртыванием «Нептунов» баланс сил в Азовско-Черноморском регионе существенно не измениться, однако необходимо признать, что Киев получит весомый инструмент давления на РФ, который нельзя недооценивать в условиях натянутых двусторонних отношений

В прямое вооружённое столкновение России и Грузии тоже мало, кто верил, однако в августе 2008 года оно стало реальностью и обернулось для нашей страны обидными необязательными потерями.

Москва не может полагаться исключительно на возможности сил и средств ПВО. По этой причине в случае действительно серьёзного обострения вялотекущего российско-украинского конфликта дивизионы ЖК-360МЦ необходимо будет уничтожить «Калибрами», либо авиационными средствами поражения. Такое развитие событий неминуемо приведёт к крайне негативным военно-политическим последствиям.

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