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NASA выбрало компанию, которая доставит на Луну аппарат для поиска воды

NASA выбрало компанию, которая доставит на Луну аппарат для поиска воды

Американское космическое агентство заключило многомиллионный контракт, 199,5 млн долларов, с компанией Astrobotic. Из соглашения следует что компания доставит на южный полюс спутника ровер VIPER, который должен искать воду в кратерах Луны.

Запуск запланирован на 2023 год и имеет колоссальное значение в лунной программе США — Artemis. Именно этот ровер должен подтвердить наличие жизненно необходимой воды на поверхности спутника, которая по расчетам специалистов должна находится в затемненных участках лунных кратеров, именно наличие воды в кратерах определит будущее место где будет построена лунная база.

Миссия аппарата VIPER рассчитана на стодневное пребывание аппарата на луне, в ходе миссии аппарат должен будет проехать несколько километров по поверхности, взять образцы грунта с помощью четырех научных инструментов, так же он будет оснащен буром, который сможет пробурится в глубь Луны на метр.

Уже в следующем году компания Astrobotic отправит на Луну посадочную платформу, которая будет запущена так же в рамках проекта по сотрудничеству НАСА с частными компаниями для освоения Луны.

12 июнь 2020 /
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