NASA выбрало компанию, которая доставит на Луну аппарат для поиска воды

Американское космическое агентство заключило многомиллионный контракт, 199,5 млн долларов, с компанией Astrobotic. Из соглашения следует что компания доставит на южный полюс спутника ровер VIPER, который должен искать воду в кратерах Луны.

Запуск запланирован на 2023 год и имеет колоссальное значение в лунной программе США — Artemis. Именно этот ровер должен подтвердить наличие жизненно необходимой воды на поверхности спутника, которая по расчетам специалистов должна находится в затемненных участках лунных кратеров, именно наличие воды в кратерах определит будущее место где будет построена лунная база.

Миссия аппарата VIPER рассчитана на стодневное пребывание аппарата на луне, в ходе миссии аппарат должен будет проехать несколько километров по поверхности, взять образцы грунта с помощью четырех научных инструментов, так же он будет оснащен буром, который сможет пробурится в глубь Луны на метр.

Уже в следующем году компания Astrobotic отправит на Луну посадочную платформу, которая будет запущена так же в рамках проекта по сотрудничеству НАСА с частными компаниями для освоения Луны.