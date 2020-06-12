S7 Space хочет продать корабли «Морского старта» Росатому

Ранее стала известна информация о том что компания S7 Space ведет переговоры с Росатомом о возможности продажи двух кораблей состава «Морской старт». Причиной продажи стали сложная экономическая ситуация в мире и попытка избавится от непрофильных активов компании.

Весной этого года плавучая платформа была доставлена из Калифорнии во Владивосток. По оценкам S7 стоимость восстановления платформы и ввода ее в эксплуатацию слишком высока для компании в добавок у компании нет достаточной инфраструктуры на Дальнем Востоке и из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире она потерпела значительные убытки.

Со стороны Росатома комментариев о покупке «Морского старта» не поступало. Есть ли реальная заинтересованность в приобретении компанией этих кораблей тоже не ясно. Стоит отметить что совсем недавно Рогозин заявлял что восстановление плавучего космодрома потребует значительных усилий отечественных специалистов, но по его мнению этот вопрос вполне решаем.