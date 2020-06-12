Ученые смогли превратить селезенку в печень внутри живой мыши. И она работает!

Печень можно создать на основе другого органа

При отказе того или иного органа у человека медики, как правило, осуществляют пересадку нового органа от донора, если это возможно сделать. Например, сейчас довольно распространены операции по пересадке печени и почек. Однако у врачей зачастую не так много времени на поиск донора, к тому же есть риск, что «чужой» орган может не заработать в полной мере, или организм просто не примет его. Еще одна сложность состоит в том, что донорский орган должен состыковаться с разными выходящими из него сосудами и протоками, иначе от него не будет никакого смысла. Ученые постоянно ведут разработку новых способов трансплантации, а китайские биологи решили пойти еще дальше и превратить один орган живого организма в другой.

Группа биологов смогла успешно вырастить новый орган прямо внутри тела пациента — лабораторной мыши. Для этого они подвергли трансформации селезенку и превратили ее в работающую печень. Суть эксперимента была в том, чтобы устранить препятствие в виде необходимости стыковки с сосудами, как это происходит при пересадке органа от донора. Вместо этого ученые решили взять необходимый каркас сосудов для новой печени у уже существующего органа (селезенки), который не относится к жизненно важным.

Специалисты взяли клетки кожи человека и генетически модифицировала их, создав из них стволовые клетки. Параллельно с этим ученые взяли печень крысы и удалили оттуда ее собственные клетки, оставив от органа лишь его «каркас». После этого получившиеся ранее стволовые клетки имплантировали в крысиную печень. Пересаживать такой орган пока нельзя (слишком мало исследований), но авторы работы не исключают дальнейшее использование искусственной печени в качестве испытательного «полигона» для новых лекарственных средств.