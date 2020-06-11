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Как делают спецэффекты в кино, и что для этого нужно

Как делают спецэффекты в кино, и что для этого нужно

Спецэффекты умеют делать уже давно, но с каждым годом они становятся все круче.

Даже те, кто говорит, что кино должно иметь какой-то посыл, а не красивую графику, все равно время от времени любят посмотреть что-то зрелищное. Например, как мстители наваляют Таносу или как тонет Титаник. Происходящее на экране редко бывает правдой, и часто создатели кино просто слегка нас обманывают, но смотрится это все равно интересно. Мы привыкли к спецэффектам, а сами они сейчас стали такого качества, что их просто не отличить от реальности. Даже некоторые фильмы, вроде ”2012”, снятые много лет назад, уже выглядели сверх реалистично. Но технологии не стоят на месте и постоянно развиваются. Вот только основа эффектов и трюков за многие годы так и не изменилась.


Что используют для создания спецэффектов
Зеленый фон для съемки кино

Главным инструментом того, кто занимается спецэффектами, является правильный фон. Все знают про хромакей, который натягивается за актерами, чтобы его потом было легко заменить на любой другой фон. В основном используются яркие цвета – оттенки, которые не присутствуют в одежде актеров или цвете их грима. В основном снимают на зеленом, синем или красном фоне. Последний используется только для костюмированных сцен, так как кожа человека сама имеет красные оттенки. И замещать такой фон будет очень сложно.

Как делают спецэффекты в кино, и что для этого нужно

Если что, это голова дракона. Потом его дорисуют.

В ткань цвета фона иногда одевают и ассистентов съемок, которые бегают в кадре и помогают что-то делать. Например, они могут придерживать страховку каскадера или придвигать такие же ”хромакейные” ящики, если герой прыгает по скалам. Монтажер потом сведет все воедино и картинка будет выглядеть очень реалистично, а лишние люди в кадре будут просто незаметны.

Иногда они наоборот должны быть в кадре, но не целиком. Так, например, снимали некоторых персонажей фильма ”Алиса в стране чудес”. Они были одеты так, чтобы их потом было проще обработать. Отметки на их костюмах тоже являются обычным делом, чтобы проще было отследить движение персонажей и сделать графику объемной.

Как делают спецэффекты в кино, и что для этого нужно

Эти двое потом станут персонажами.

Куклы в кино

Широко используются в кино и куклы. Они могут быть полноразмерными, масштабными или вообще не полными. Например, в фильме ”Книга джунглей” Маугли обнимал Багиру, но это была только ее голова, которая потом была дорисована.

Как делают спецэффекты в кино, и что для этого нужно

Пока только голова, потом это станет полноценной сценой.

Все помнят, как во второй части Терминатора Т-1000 качался на фоне расплавленного металла, когда его разорвало взрывом. В этой сцене использовалась силиконовая кукла, которая была частично моторизована. Если присмотреться, лицо актера угадывается очень условно.

Как делают спецэффекты в кино, и что для этого нужно

Эту сцену помнят все.

Джейсон Кемерон, который снимал Терминатора вообще не очень любил анимацию и графику, которая в то время уже зарождалась, а предпочитал натуральные съемки. Кроме этого, бюджет первой части легендарного фильма был настолько мал, что денег на графику просто не было и приходилось выкручиваться.

Например, во время сцены взрыва грузовика в кадре разнесло макет в масштабе, который сделали из подручных средств. В кадр он заезжал на тросе. А в сцене, где терминатора раздавило прессом и у него двигалась рука, ее собрали из металлолома с простейшими приводами. Многие даже утверждают, что решение снимать сцену именно так было принято буквально на съемочной площадке и ее не было в сценарии. Нарисованными в той сцене были только молнии.

Позже Кэмерон часто старался избегать графики, когда это было можно. Например в фильме ”Правдивая ложь” сцена на мосту, когда его взрывали ракетами, выпущенными с истребителя, была полностью снята в реальности. Для этого на берегу залива построили макет моста и, ходя по пояс в воде, съемочная группа подгоняла сцену. Даже взрыв грузовика при падении не был ”нарисован”.

Как делают спецэффекты в кино, и что для этого нужно

Этот мост взрывали не по-настоящему.

Рирпроекция

При съемке в ”движущейся” машине часто используется именно рирпроекция, когда на фоне мелькает заранее снятый город или загородное шоссе. Сама машина раскачивается ассистентами или специальным вибростендом. Для того, чтобы не было мерцания, проектор синхронизируется с работой камеры.

Большим любителем реализма является и Кристофер Нолан. Он даже Интерстеллар снял без графики. Все было построено в виде макетов, включая плоских шагающих роботов. ”Дорисовки” можно сосчитать по пальцам. Например, в конце, когда главный герой летал между бесконечными книжными полками. Для этой съемки выстроили огромную декорацию высотой несколько этажей, а на компьютере просто визуально продлили картинку до бесконечности.

Как делают спецэффекты в кино, и что для этого нужно

Эту сцену снимали в настоящих декорациях.

Как снимают кино на зеленом фоне

Сейчас хромакей или как его еще называют ”зеленка” стал нормой. Им пользуются даже начинающие блогеры. Все из-за того, что мощности компьютеров хватает на нормальную обработку, а сам фон стоит всего пару тысяч рублей.

Для обработки картинка пропускается через редактор видео и он сам при помощи встроенного алгоритма делает заданный фон прозрачным. Дальше все зависит от того, насколько надо качественным сделать готовый результат.

Блогеру хватит и статичного фона с минимальной обработкой, а голливудскому монтажеру надо добиться максимального погружения. Поэтому он будет использовать десятки, если не сотни фильтров, а подложка будет или снята отдельно и обработана, или полностью нарисована на компьютере другим специалистом.

Так снимали некоторые сцены в фильме ”Пираты Карибского моря”

Когда результат почти готов, его показывают всем причастным. Для этого в студиях есть небольшие комнаты с проектором, куда приглашаются режиссёр, ассистент, звуковики и даже актеры. После просмотра вносятся замечания и работа продолжается. Для выгрузки готового видео, даже минимальной продолжительности, нужно очень много времени и огромные вычислительные мощности. Так, один компьютер монтажера может стоить десятки и сотни тысяч долларов. Это тоже вносит свой вклад в увеличение бюджета картины.

Когда все готово, создается ”мастер” картины и он уже тиражируется для кинотеатров, прокатных сервисов и производителей дисков. Раньше мастер-копия, которую на сленге иногда называют тряпкой, всегда была на пленке и хранилась отдельно, чтобы не портить качество при бесконечном копировании. С приходом цифровых технологий с этим стало попроще.

Как взрывают машины в кино

Есть такой анекдот, в котором говорится, что в дорогом кино в кадре взрывается Мерседес. В среднем кино Мерседес выезжает из кадра и потом звучит взрыв. В дешевом кино идут два человека и один говорит:”Слышал? Мерседес взорвался”.

Как делают спецэффекты в кино, и что для этого нужно

В реальной жизни машины так не взрываются.

Примерно так и взрывают машины в кино. Например, в сериале ”Бригада” в конце реально взорвали Мерседес, в котором якобы ехал Саша Белый. В реальности он должен был взорваться и красиво упасть с моста, но он просто подпрыгнул и замер на проезжей части. Взрывать второй Мерседес было не по бюджету и решили обойтись другой машиной, которую подожгли и столкнули в реку. В итоге в склейке этого было почти незаметно, если не знать, куда смотреть.

Так часто делают. А еще для экономии часто взрывают списанные машины, у которых нет даже двигателя. Их просто приводят в нормальный вид и можно снимать. Учитывая, как киношники любят взрывать машины, приходится как-то выкручиваться, иначе будет очень дорого.

Стоит отметить, что в реальной жизни машины не взрываются, как в кино. Просто в кино не будет красиво смотреться облако пыли, которое вылетит из-под кузова. Поэтому пиротехники используют бензин и другие горючие вещества, чтобы все было более эффектно.

Как озвучивают сцены в кино

Звуковое сопровождение является отдельной темой в кино. Именно звук способен создать настроение, и именно поэтому ему уделяют столько внимания. Например, попробуйте посмотреть салют или выстрел из пушки без звука. Не то, да? Ну, вот и в кино так.

Музыка (наравне с цветами картинки) создает общее настроение сцены, заставляя зрителя расслабиться или быть в напряжении. Звуки дают представление о том, что происходит, а объем заставляет буквально погрузиться в происходящее на экране. Чем объемнее будет звук и чем шире физически разнесены его источники, тем лучше будет эффект погружения.

Как делают спецэффекты в кино, и что для этого нужно

Озвучка дело очень сложное.

Диалоги в кино это отдельная тема. Часто даже на родном языке их записывают отдельно. Если речь о дубляже, то подбирается человек, который немного похож внешне на актера. Ни для кого не секрет, что голос часто соответствует внешности и такой подход максимально логичен.

Во время записи звука диктор чуть ли не отыгрывает сцену целиком, стоя перед микрофонном. Только так можно воссоздать эмоции. А еще ему надо следить за питанием, так как некоторые продукты приводят к повышенному слюноотделения и в итоге на записи будут слышны щелчки.

Как делают спецэффекты в кино, и что для этого нужно

Они создают очень много шума.

Для озвучки событий используется буквально все подряд. Палки, мешки, бутылки, подушки, ведра, гвозди и так далее. Шумовики смотрят сцену и думают, как можно воссоздать в ней звуки. Например, падение чего-либо или удар. После этого они со своим инвентарем экспериментируют и ищут этот звук. Когда результат всех устроит, его записывают.

Этот процесс только кажется легким. На самом деле, найти правильные звуки не легче, чем подготовить сцену к съемке, а сама озвучка не менее важна, чем картинка.

Сложно ли снять кино? Почему оно столько стоит?

Когда говорят, что на съемку нового фильма потратили 200 миллионов долларов, это только кажется большой суммой. Во-первых, огромная ее часть является гонорарами актеров, которые могут получать миллионы долларов. Во-вторых, не надо забывать о том, что над фильмом работают сотни людей, используется дорогущее оборудование и высококвалифицированные специалисты. Кроме этого, есть еще права на сценарий, которые надо выкупить, и франшиза, если съемкой занимается не ее владелец.

Весь фильм это как единое целое, созданное по крупицам. Я участвовал в съемках для различных телешоу. Даже там для съемки сюжета на несколько минут может потребоваться несколько дней подготовки и покупка дорого инвентаря. Кино снимается куда сложнее.

Как делают спецэффекты в кино, и что для этого нужно

Такие фильмы стоят очень дорого, но они окупаются.

Иногда надо отправить всю съемочную группу в Новую Зеландию на пару месяцев. В других случаях надо договориться с военными, чтобы дали для съемок военный самолет. В иных случаях надо построить макет Белого дома, чтобы его можно было взорвать или перекрыть федеральную трассу. Сложностей много, но процесс этот очень интересный и кропотливый. Кому хватит терпения, тот создаст шедевр. А деньги — это ерунда. Хороший фильм, даже если он стоит сотни миллионов долларов, принесет куда больше и все равно окупится. Кассовые сборы некоторых фильмов переваливает за миллиард долларов.

11 июнь 2020 /
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