Достоинства пластиковых окон

долговечность;

устойчивость ко всем типам климат а;

герметичность;

им не нужны дополнительные отделки (они сохраняют свой первоначальный цвет на протяжении всего периода эксплуатации);

высокие показатели тепло- и звукоизоляции;

не нуждаются в особом уходе;

отсутствие проблем, связанных с удалением промышленных отходов;

высокая технологичность.

Преимущества пластиковых окон неоспоримы, по сравнению со старыми деревянными рамами. Преимущества окон ПВХ включают в себя отличную звуко- и теплоизоляцию, долговечность и хорошую эстетику. Также стоит перечислить следующие:

Фактически, окна ПВХ во всех отношениях превосходят обычные версии. Они обеспечивают полную герметичность, то есть независимо от того, насколько холодно на улице, насколько сильный ветер, нет ни одного сквозняка. Кроме того, окна ПВХ обеспечивают отличную термическую и акустическую изоляцию. Кстати, мы рекомендуем вам ознакомиться с расценками на https://www.алиас.укр/ceny-2в Украине.

Ещё одним преимуществом этих конструкций ПВХ является то, что они не требуют никакого обслуживания. Как известно, дерево нужно красить каждые несколько лет. Чтобы помыть их, нужно открутить рамы. Наконец, каждую осень обычные окна должны быть загерметизированы. С пластиковыми окнами вам ничего из перечисленного делать не нужно! Чистите только периодически - влажной тканью. При этом, они будут в хорошем качестве несколько десятков лет.

Пластиковые окна имеют презентабельный вид. Рама обычно белая, но возможны все цвета (простые или с имитацией ценных пород древесины). Наряду с обычными стёклами, можно устанавливать тонированные, зеркальные, например.

Наконец, окна ПВХ являются экологически безопасными. Для тех, кто читает газетные статьи о вреде пластика, о несомненных достоинствах дерева, это может показаться невероятным, но это факт. Обратите внимание, что поливинилхлорид одобрен для использования во многих областях, где его контакт с человеческим телом намного ближе: электрические чайники, контейнеры для йогурта и пластиковые бутылки для напитков - изготовлены из ПВХ. Помните, что дерево (которое всегда служит своего рода антиподом, эталоном экологичности) обязательно покрыто краской и на 100% химической.