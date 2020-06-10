В РГО рассказали, когда будет известно положение южного магнитного полюса

Фактическое местоположение южного магнитного полюс а Земли, которое уточнила экспедиция российского судна "Адмирал Владимирский", будет известно только к концу 2020 года, сообщили журналистам в департаменте информационного и медиаобеспечения Русского географического общества.

"Фактическое местоположение магнитного полюс а Земли будет известно в конце 2020 года. Его изменение связано со вспышками на солнц е и постоянным дрейфом магнитных полюс ов. Считается, что ежегодно южный магнитный полюс Земли смещается на 40 километров", - говорится в сообщении.

Как пояснил командир экспедиции капитан первого ранга Олег Осипов, слова которого приводит РГО, данные, полученные во время измерений, сейчас переслали в научные институты. Там с учётом вариаций магнитного поля уберут все случайные составляющие и интегрируют полученные данные в модель магнитного поля.

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" с 3 декабря 2019 года по 8 июня 2020 года участвовало в кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. За время экспедиции проведены масштабные гидрографические и гидрологические исследования в Антарктике. Экспедиция также уточнила координаты острова Петра Первого в Антарктике и местоположение береговой черты Земли Александра I и острова Ротшильд. Всего по результатам экспедиции будут внесены изменения в 14 морских карт.

