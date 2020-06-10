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Самые ценные металлы на Земле

Самые ценные металлы на Земле

На сегодняшний день науке известно более 90 разновидностей металлов

Современная таблица Менделеева включает в себя 118 химических веществ. Большую часть этой таблицы занимают различные металлы — к ним относится более 90 из всех открытых элементов. Разнообразие металлов очень велико, какие-то из них встречаются часто, с их добычей особых проблем нет и стоят они недорого. Например, самый распространенный металл, алюминий, стоит около 100 рублей за килограмм. Но в мире есть и редкие металлы, некоторые из которых вообще не существуют в чистом виде и добываются исключительно в лабораторных условиях. Они используются для изготовления украшений и для проведения научных исследований. Цена за грамм таких металлов может достигать миллионов долларов, что довольно интересно.Давайте рассмотрим цены на самые дорогие металлы на Земле и узнаем, как они добываются и где используются?


Стоимость индия

Начнем с довольно редкого, но при этом не слишком дорогого металла — он называется индий. Он был открыт в 1863 году и входит в состав руды цинка, свинца, меди и олова. В чистом виде представляет собой белый и очень блестящий металл, который можно легко расплавить и нарезать обычным ножом. Крупнейшими поставщиками индия считаются Китай, Южная Корея и Япония — ежегодно производится несколько сотен тонн металла.

Самые ценные металлы на Земле

Индий настолько мягок, что его можно кусать зубами

Благодаря своим свойствам, индий активно используется в электронной технике и автомобилях. Во времена Второй мировой войны это металл входил в состав подшипников для авиационных двигателей.

Цена килограмма индия — от 20 000 рублей.


Стоимость серебра

Серебро известно человечеству с очень древних времен, поэтому точную дату его открытия назвать невозможно. В природе он встречается как в чистом виде, так и в качестве соединения в рудах других металлов. Серебро обладает серебристо-белым цветом и высокой пластичностью. Крупнейшими производителями серебра по праву считаются Китай, Канада и США — каждый год добывается около 22 тонн металла.

Самые ценные металлы на Земле

Серебро применяется везде, начиная с ювелирной отрасли и заканчивая стоматологией

Несмотря на свою высокую стоимость, серебро используется во многих отраслях. Из него изготавливают украшения и монеты, а также используют в электронной технике и стоматологии. Считается, что серебро предотвращает распространение бактерий и сам по себе очень безопасен. На него всегда действует высокий спрос, отсюда и большая стоимость.

Цена килограмма серебра — от 30 000 рублей.


Стоимость иридия

Металл иридий был открыт в 1803 году и, в основном, добывается из платиновых руд. Он белого цвета и обладает очень высокой температурой плавления — 2466 градусов Цельсия. Вдобавок, ему не страшна коррозия и даже кислоты, потому что это самый стойкий металл. Крупнейшим поставщиком иридия считается Южная Африка, всего в год производится около тонны металла.

Самые ценные металлы на Земле

Иридий считается самым стойким металлом, потому что ему не страшна даже кислота

В чистом виде иридий не используется, чаще всего его добавляют к платине. Сплав иридия и платины отлично подходит для изготовления украшений — они красиво выглядят и практически не изнашиваются. Также иридий востребован при изготовлении хирургических инструментов, аэрокосмической техники и электроники. Из этого металла также делают наконечники дорогих пишущих ручек.

Цена килограмма иридия — от 45 000 рублей.

Стоимость палладия

Открытый в 1803 году палладий окрашен исключительно в серебристо-белый цвет, легко плавится, не тускнеет и не ржавеет. В природе этот металл встречается крайне редко, в основном его добывают из руд никеля, серебра и меди. Самым крупным поставщиком считается Южная Африка, но палладий в небольшом количестве также добывается в России.

Самые ценные металлы на Земле

Палладий — один из самых редких металлов на Земле

Палладий активно используется в ювелирном деле — смешивая его с золотом, можно получить так называемое «белое золото». Также из палладия чеканятся редкие монеты, посвященные памятным историческим датам. Также металл пользуется спросом в медицине, потому что из него изготавливаются детали для кардиостимуляторов и зубные протезы. В автомобилях палладий нужен для превращения вредных веществ в более безвредные химические соединения.

Цена килограмма палладия — более 1 000 000 рублей.

Стоимость платины

Многие народы не знали о существовании платины вплоть до XVI века, но есть народы, которые использовали этот металл с незапамятных времен. Платина встречается только в виде сплава с другими металлами, но в чистом виде окрашена в серебристо-белый цвет. Она обрела большую популярность благодаря своему красивому внешнему виду и пластичности. Крупнейшими поставщиками платины считаются Южная Африка, Россия, США и Канада. Примечательно, что в 1800-е годы у России были огромные запасы платины — источники, например, были найдены вблизи Екатеринбурга.

Самые ценные металлы на Земле

Ранее Россия была лидером по добыче платины

Платина используется в ювелирной промышленности, а также из нее чеканят монеты. Также она широко используется в технике — из нее, например, изготавливают зеркала для лазерной техники. Спрос на платину тоже высок, поэтому она очень дорога.

Цена килограмма платины — около 1 500 000 рублей.

Стоимость золота

Одно из первых столкновений человека и золота произошло 9500 лет до нашей эры. Этот металл встречается исключительно в чистом виде, обладает высокой прочностью, но при этом очень пластичен. Самыми крупными поставщиками золота являются Китай, Австралия, Россия и США. Уже долгие столетия золото считается самым желанным драгоценным металлом.

Самые ценные металлы на Земле

Когда-то золото обнаруживалось людьми в виде больших самородков, но теперь добыча занимает много времени и сил

Всем уже известно, что из золота изготавливают многие ювелирные изделия вроде колец, цепочек и так далее. Благодаря тому, что золото отлично проводит электричество, его активно применяют в производстве электроники. Также оно очень востребовано в стоматологии — все же видели золотые зубы?

Цена килограмма золота — около 2 000 000 рублей.

Стоимость калифорния

Впервые этот металл был получен учеными в 1950 году. Его можно считать самым дорогим металлом, потому что ежегодно производится только 20-40 микрограммов калифорния. Общий мировой запас составляет всего 8 граммов. Для создания калифорния используются ядерные реакторы, которые расположены на территории США и России. Главная ценность калифорния состоит в том, что грамм этого элемента вырабатывает энергию среднего атомного реактора.

Самые ценные металлы на Земле

Только взгляните на эту красоту — калифорний действительно выглядит дорого

Калифорний используется в медицине для обработки злокачественных опухолей — иногда другая лучевая терапия оказывается бесполезной. Также металл используется в научных исследованиях и диагностике повреждений самолетов.

Цена одного грамма калифорния везде разная, где-то пишут о 30 миллионах долларов за грамм, а National Geographic пишет о 250 миллионах «зеленых». В пересчете на наши деньги, это более 17 миллиардов рублей.

Следует отметить, что калифорний является самым дорогим металлом в мире, но на бирже его не купить. А вот самым дорогим металлом, хранящимся в банках, по-прежнему остается золото. Также подчеркну, что я предоставил среднюю цену о металлах, взятую из открытых источников, чтобы сложилось общее впечатление. А так, стоимость драгметаллов постоянно меняется.

Как видно, в мире существует огромное количество ценных металлов. О некоторых из них вы уже наверняка знаете, потому что на днях я публиковал статью о самых интересных металлах. Рекомендую ознакомиться!

10 июнь 2020 /
Хочу все знать
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