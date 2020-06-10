Ученые поймали очередной сигнал из космоса, но теперь он регулярно повторяется

FRB — на данный момент одно из самых загадочных космических явлений

В 2007 году научное сообщество содрогнулось от громкой новост и — ученые уловили из космос а мощные сигналы неизвестного происхождения. По словам исследователей, некоторые из этих сигналов испускают больше энергии, чем 500 миллионов солнц . При этом они длятся несколько миллисекунд и, в большинстве случаев, не повторяются. Из-за нерегулярности возникновения сигналов и быстрому исчезновению, ученые до сих пор не могут выявить их источник. Предполагается, что эти сигналы испускаются космическими объектами вроде далеких звезд и черных дыр, но романтики искренне надеются на то, что это зашифрованные сообщения от инопланетян. Возможно, в скором будущем мы узнаем ответ на один из главных загадок космос а, потому что недавно ученые обнаружили очередной загадочный сигнал, который повторяется.

У этих загадочных уже есть научное название. В русскоязычной литературе они именуются как «быстрые радиовсплески», а в англоязычной — как Fast Radio Bursts или, сокращенно, FRB. Первый загадочный сигнал был получен в 2007 году группой ученых под руководством профессора Дункана Лоримера (Duncan Lorimer). Сигнал был очень коротким и больше не повторялся, поэтому на обнаружение точки, откуда он прилетел, у ученых ушло целых 5 лет. Считается, что сигнал был отправлен из карликовой галактики Малое Магелланово Облако. Энергетический всплеск получил название FRB 010724, но иногда его называют в честь профессора Лоримера — Lorimer burst.

Малое Магелланово Облако

Ученые научились определять местонахождение источников сигналов, но объяснить, какой именно объект их отправляет, они не могут до сих пор. С момента обнаружения первого загадочного сигнала ученые регистрировали и другие похожие всплески энергии, но один их заинтересовал больше остальных. В 2012 году расположенный в Пуэрто-Рико радиотелескоп Аресибо уловил очередной короткий сигнал, которому было дано название FRB 121102. О нем на какое-то время забыли, но в 2016 году его заметили снова — это уже интересно, не так ли?

Радиосигнал FRB 121102

Исследователи считали, что в возникновении сигналов из обнаруженного в 2012 году источника FRB 121102 нет никакой закономерности. Считалось, что они возникают совершенно случайным образом. Первый сигнал обнаружили в 2012 году, в 2016 году он повторился — так как закономерности никто не дал, очередной всплеск могу случиться в совершенно любое время, скажем, в 2025 году.

Сигналы из космос

Но, как оказалось, закономерность в возникновении сигналов все-таки есть. Недавно сотрудники находящейся в Великобритании обсерватории Джодрелл-Банк обнаружили еще один сигнал из вышеупомянутого источника FRB 121102. Они провели исследование и выяснили, что на протяжении некоторого времени сигналы возникают часто, а потом наступает период длительного затишья. После «отпуска» сигналы повторяются снова и этот цикл возникает регулярно.

По расчетам исследователей, период активности FRB 121102 длится 90 дней — в этот промежуток времени FRB-сигналы возникают многократно. Период затишья, в свою очередь, длится 67 дней. Один цикл занимает 157 дней и повторяется снова и снова. Если расчеты исследователей верны, то на данный момент источник FRB 121102 время от времени посылает сигналы — цикл активности должен был начаться 2 июня.

В 2020 году ученые сделали большой шаг в изучении таинственных сигналов. В феврале моя коллега Дарья Елецкая рассказала об еще одном сигнале, получившем название FRB 180916. Он тоже заинтересовал ученых тем, что повторяется. Судя по результатам наблюдений, в течение четырех дней он вспыхивает 1-2 раза в час. Затем он затихает на 12 дней. После почти двух недель затишья сигналы повторяются, затем следует тишина и этот цикл повторяется снова и снова.

Теперь ученым известно сразу два источника, которые посылают сигналы с уже определенной периодичностью. Чем больше таких источников будет обнаруживаться, тем легче ученым будет выяснить, какой именно объект их отправляет. Скорее всего, верно «научное» объяснение сильным всплескам энергии — они могут исходить от звезд, черных дыр и других далеких объектов необъятного космос а.

А вот теория о том, что их посылают инопланетяне, сомнительна. Если бы сигналы исходили из строго определенной точки на небе — вопросов бы не было. А тут, сигналы исходят из совершенно разных источников. Впрочем, может быть, нас окружают сразу несколько десятков разум ных инопланетных цивилизаций, и все они хотят с нами связаться? Знаете, на фоне всех происходящих в 2020 году событий, даже инопланетное вторжение мало кого удивит.