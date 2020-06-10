Достоинства лимузина на свадьбу

Свадьба далека от обычного дня в нашей жизни. Поэтому хочется, чтобы всё лучшее и прекрасное окружало нас в эти волшебные моменты. Молодожёны очень заняты, выбирая наряды, место для банкетов и, конечно, машину.

Автомобиль является неотъемлемым атрибутом свадьбы, который появляется на видео и фото . Те, кто хочет отпраздновать элегантную свадьбу, часто выбирают лимузин в качестве праздничного автомобиля. Но нужен ли этот дорогой вариант? Давайте поговорим о его плюсах и минусах.

Прежде всего, лимузин - это знак статуса, символ роскоши и стиля. Он ассоциируется с Голливудом и красной ковровой дорожкой. Хотите почувствовать себя звездой? Тогда это идеальный автомобиль для вас.

Лимузин, безусловно, очень удобный и просторный. Вы можете покататься на нём вдвоём или в компании ваших самых близких друзей. В лимузине вам не нужно беспокоиться о сохранности платья невесты, поскольку там достаточно места для него, поэтому ничто не угрожает внешности девушки.

Лимузин - это полный комфорт для пассажиров. В салоне есть всё для обеспечения удобного передвижения по городу. Даже в жару, с кондиционером вы будете чувствовать себя прекрасно. В салоне также есть холодильник, аудио и видео системы, зеркала. Одним словом: воплощённая роскошь.

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Однако, стоит рассказать и о минусах данного авто для торжественной церемонии.

Прежде всего, это дорого. Аренда лимузина обойдётся вам в немалую сумму. В контексте других свадебных расходов это может быть превышением. Подумайте об этом, может быть, эти деньги будут более полезны в другом месте.

Лимузины - не для всех. Некоторым они кажутся неподходящими по виду, дизайну. Конечно, в этом случае, даже чтобы подчеркнуть статус, нет необходимости иметь дело с этими машинами.

Этот автомобиль предназначен исключительно для езды по ровным дорогам и широким улицам. У него очень низкая маневренность, поэтому вы легко можете застрять в пробке. Это не только даст вам несколько часов бесполезного проведения в салоне, но и задержит этап регистрации. Поэтому, при аренде лимузина, необходимо заранее разработать маршрут его передвижения.