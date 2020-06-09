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Тайны анатомии. Скелет

Тайны анатомии. Скелет

Что же такое скелет? И для чего он нам так необходим? В этой программе мы расскажем об этой уникальной конструкции, на которой, как на «строительных лесах», держатся наши внутренние органы. Скелет - это наш помощник в движении, активный участник кроветворения и даже обмена веществ.Что общего между человеком в гипсе и космонавтом? Как в человеческом теле поместился целый лиственный лес? Кто разрушает наши кости изнутри, и зачем он это делает?

09 июнь 2020 /
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