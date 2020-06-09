Периферийное зрение не воспринимает цвета

Неврологи уже много лет спорят о том, сколько цветов может воспринимать человек. Новое исследование показало, что периферийное зрение способно улавливать удивительно мало красок.

Для проведения эксперимента исследователи использовали очки виртуальной реальности со специальными глазными трекерами. Виртуальная среда включала экскурсии по историческим местам, выступление уличных танцоров, репетицию симфонии и многое другое, где участники могли исследовать свое окружение, просто повернув голову. С помощью инструмента слежения ученые точно знали, куда смотрит доброволец, и могли изменять среду так, чтобы только те области, куда смотрит человек, были цветными. Остальная часть сцены на периферии была лишена насыщенности. После ряда испытаний наблюдателям задавали вопросы, чтобы оценить, заметили ли они отсутствие цвета.

Результаты исследования показали, что цветовое восприятие большинства людей ограничено. Когда исследователи удалили часть цвета на периферии, большинство людей этого не заметили. Участники были удивлены, узнав, что они не заметили обесцвеченную периферию.

Второе исследование поставило перед добровольцами задачу определить, когда цвет обесцвечен. Результаты были схожи — большинство людей не заметили, когда был удален цвет.

Авторы работы признались, что были поражены тем фактом, что участники не могли заметить, что 95% цвета просто отсутствует в области периферии. Результаты показывают, что наш мозг просто заполняет большую часть отсутствующих цветов.