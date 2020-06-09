В Египте найдена мумия молодого человека без мозга. Как такое могло произойти?

Возможно, ребенок принадлежал одному из правителей Египта

Древний Египет полон тайн , при раскрытии которых ученые делают весьма жуткие открытия. В 2018 году археологи рассказали подробности о необычном экспонате музея города Мейдстон — там хранилась 2100-летняя мумия, но она была слишком мала по размерам для бальзамированного тела человека. Из-за того, что на мумию было нанесено изображение в виде сокола, историки предположили, что имеют дело с мумифицированным телом какой-то птицы. В этом не было бы ничего удивительно, потому что древние египтяне с большим уважением хоронили кошек, крокодилов и даже жуков. Однако, изучив исторический объект при помощи компьютерного томографа, позволяющего без вскрытия взглянуть на внутренности объектов, ученые с ужасом выяснили, что мумия принадлежит мертворожденному младенцу без мозг а.

Мертворожденный ребенок

По данным ScienceAlert, ребенок был рожден на 28 неделе беременности, тогда так средняя продолжительность этого процесса составляет 38 недель. У преждевременно рожденного мальчика были обнаружены серьезные проблемы с позвоночником и неправильное строение черепа. По словам изучающего строение людей антрополога Эндрю Нельсона (Andrew Nelson), верхняя часть головы была плохо сформирована, а уши мальчика находились чуть ли не на затылке. Также у мумии были признаки заячьей губы.

Изучив строение тела мумии, ученые пришли к выводу, что ребенок умер в утробе матери из-за анэнцефалии. Так называется физический недостаток ребенка, который может развиться на 11—12 неделе беременности матери. Он характеризуется полным или частичным отсутствием головного мозг а, а также некоторых областей черепа. В случае с описываемым младенцем, мозг имел крайнюю степень недоразвитости.

Судя по тому, что мертворожденный ребенок был бальзамирован, родители относились к нему по-особенному. По словам Эндрю Нельсона, матери и отцу было крайне тяжело потерять будущего сына, а осознание того, насколько страшно он выглядел, могло еще сильнее повлиять на их эмоциональное состояние. Вместо того, чтобы похоронить младенца под полом дома или соблюдая другие древние традиции, родители решили его мумифицировать, а в древнем Египте этого удостаивались только очень важные личности вроде фараонов.

По словам исследователей, неправильное развитие ребенка могло возникнуть из-за того, что в рационе его матери недоставало фолиевой кислоты. Этот витамин отвечает за развитие нервной трубки — зачатка центральной нервной системы многих животных. Нервная система была плохо развита, следовательно, и мозг не смог правильно сформироваться.

тайн ы Египта

Такие находки очень редки — на данный момент это только восьмой по счету мертворожденный ребенок, превращенный в мумию. За всю историю науки, ученым удалось найти только два мумифицированных плода с анэнцефалией. первый был найден в 1826 году, а с тех пор прошло почти два века. А второй мумифицированный плод — этот, о котором и идет речь в данной статье.

Итак, на данный момент о необычной находке известно два факта. Во-первых, бальзамированию было подвержено тело не птицы, а ребенка. Во-вторых, этот ребенок был недоразвитым и умер еще до своего рождения. Но у ученых до сих пор остаются вопросы. Например, почему поверхность мумии была украшена изображением египетского бога Гора, которого всегда рисовали с соколиной головой? Этот бог считался покровителем царского дома и фараона, поэтому можно предположить, что отцом мертворожденного ребенка был какой-то правитель.

Бог Гор в представлении современного художника

Как и говорилось выше, помимо людей в Древнем Египте мумифицировали даже животных. В 2019 году французским ученым удалось взглянуть внутрь бальзамированных кошек при помощи рентгена и 3D-моделирования и выяснить, что под слоями бинтов нет кошачьих черепов. Они предположили, что головы использовались в ходе ритуалов, а все остальные части тела мумифицировались в качестве благодарности за «услугу». Подробнее об этом читайте одном из моих старых материалов.