Что находится вокруг черной дыры в центре Млечного Пути?
Чтобы показать это, ученым потребовалась помощь суперкомпьютера NASA
Помимо множества планет и других космических объектов, галактика Млечный Путь скрывает в своем центре гигантскую черную дыру, которая почти в 5 миллионов раз массивнее нашего солнца! Несмотря на то, что по сравнению с другими подобными объектами эта черная дыра под названием Стрелец A* довольно спокойная, она постоянно притягивает звезды, пыль и другую материю в свои ближайшие окрестности, формируя сверхплотный звездный мегаполис. Благо находится она очень далеко от Земли, и для нас эта черная дыра безобидна. По этой же причине о природе таинственной аномалии на сегодняшний день мало что известно. Поэтому астрономы решили бросить все силы и даже привлекли суперкомпьютер, чтобы создать модель окрестностей этой сверхмассивной черной дыры. Хотели когда-нибудь оказаться рядом с таким объектом? Теперь у вас есть эта возможность.
Что находится в центре Млечного Пути
Группа астрономов из Чили разработала новую компьютерную модель, с помощью которой можно посмотреть, как менялось окружение гигантской черной дыры на расстоянии до 3 световых лет за последние 500 лет. С помощью данных, которые были собраны во время наблюдений за последние годы с помощью космических и наземных телескопов, они воссоздали реальный вид того, что находится рядом с гигантской черной дырой в центре Млечного Пути. Вся информация была обработана с помощью суперкомпьютера NASA HEC (High End Computing), который и создал конечный вариант модели.
Чтобы наблюдать за космическими объектами было еще интереснее, ученые внесли некоторые изменения: например, в модели размер черной дыры был увеличен в десять тысяч раз, иначе ее было бы очень сложно заметить. Также для лучшего понимания астрономы окрасили главные космические явления. Так, потоки рентгеновского излучения, возникающие при столкновении мощных звездных ветров друг с другом или с облаками газа, показали синим и голубым цветами. А красным и желтым выделили звездные ветра, содержащие более холодный газ. Если синий и красный цвета в какой-то области накладываются друг на друга, она окрашивается в фиолетовый.
Посмотреть, как выглядит центр нашей галактики и гигантская черная дыра внутри нее, можно на 4-минутном ролике, который выпустило американское аэрокосмическое агентство NASA.
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Черная дыра в центре Млечного Пути
На самом деле почти все (если не вообще все) галактики обладают черными дырами в центре. И мы пока плохо понимаем, как они растут и развиваются — поскольку это происходит с непропорционально высокой скоростью. Хотя Стрелец А* содержит массу более 5 миллионов солнц, это все равно мелкий горошек по сравнению с гигантскими ультрамассивными черными дырами, масса которых может достигать миллиарда солнц! Некоторые из них настолько велики, что ученые не могут даже определить верхний предел величины черных дыр.
Думаете, они растут миллиарды лет? Не совсем. астрономы пришли к мнению, что черные дыры вырастают буквально «за день» в космическом эквиваленте.
Что касается черной дыры Стрелец А*, ученые сильно продвинулись в ее изучении за последние несколько лет. Например, в августе 2019 года в ходе наблюдений стало известно, что объект за несколько часов стал ярче в 75 раз! А в начале этого года заметили, что вокруг центральной черной дыры нашей галактики вращаются несколько необычных объектов — они выглядят как продолговатые сгустки газа в несколько раз массивнее Земли.
На самом деле даже самые именитые астрономы не знают и сотой доли процента того, что таит в себе эта черная дыра. Например, возможно ли выбраться из черной дыры, как это сделал герой Мэттью Макконахи в фильме «Интерстеллар»? В нашем Telegram-чате часто поднимают этот вопрос, и пока никто не смог оспорить, что это действительно возможно. Скорее всего, не так кинематографично, но кто знает, что на самом деле скрывается там, внутри?
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