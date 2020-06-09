Что находится вокруг черной дыры в центре Млечного Пути?

Чтобы показать это, ученым потребовалась помощь суперкомпьютера NASA

Помимо множества планет и других космических объектов, галактика Млечный Путь скрывает в своем центре гигантскую черную дыру, которая почти в 5 миллионов раз массивнее нашего солнц а! Несмотря на то, что по сравнению с другими подобными объектами эта черная дыра под названием Стрелец A* довольно спокойная, она постоянно притягивает звезды, пыль и другую материю в свои ближайшие окрестности, формируя сверхплотный звездный мегаполис. Благо находится она очень далеко от Земли, и для нас эта черная дыра безобидна. По этой же причине о природе таинственной аномалии на сегодняшний день мало что известно. Поэтому астроном ы решили бросить все силы и даже привлекли суперкомпьютер, чтобы создать модель окрестностей этой сверхмассивной черной дыры. Хотели когда-нибудь оказаться рядом с таким объектом? Теперь у вас есть эта возможность.

Что находится в центре Млечного Пути

Группа астроном ов из Чили разработала новую компьютерную модель, с помощью которой можно посмотреть, как менялось окружение гигантской черной дыры на расстоянии до 3 световых лет за последние 500 лет. С помощью данных, которые были собраны во время наблюдений за последние годы с помощью космических и наземных телескоп ов, они воссоздали реальный вид того, что находится рядом с гигантской черной дырой в центре Млечного Пути. Вся информация была обработана с помощью суперкомпьютера NASA HEC (High End Computing), который и создал конечный вариант модели.

Чтобы наблюдать за космическими объектами было еще интереснее, ученые внесли некоторые изменения: например, в модели размер черной дыры был увеличен в десять тысяч раз, иначе ее было бы очень сложно заметить. Также для лучшего понимания астроном ы окрасили главные космические явления. Так, потоки рентгеновского излучения, возникающие при столкновении мощных звездных ветров друг с другом или с облаками газа, показали синим и голубым цветами. А красным и желтым выделили звездные ветра, содержащие более холодный газ. Если синий и красный цвета в какой-то области накладываются друг на друга, она окрашивается в фиолетовый.

Посмотреть, как выглядит центр нашей галактики и гигантская черная дыра внутри нее, можно на 4-минутном ролике, который выпустило американское аэрокосмическое агентство NASA.

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Черная дыра в центре Млечного Пути

На самом деле почти все (если не вообще все) галактики обладают черными дырами в центре. И мы пока плохо понимаем, как они растут и развиваются — поскольку это происходит с непропорционально высокой скоростью. Хотя Стрелец А* содержит массу более 5 миллионов солнц , это все равно мелкий горошек по сравнению с гигантскими ультрамассивными черными дырами, масса которых может достигать миллиарда солнц ! Некоторые из них настолько велики, что ученые не могут даже определить верхний предел величины черных дыр.

Думаете, они растут миллиарды лет? Не совсем. астроном ы пришли к мнению, что черные дыры вырастают буквально «за день» в космическом эквиваленте.

Что касается черной дыры Стрелец А*, ученые сильно продвинулись в ее изучении за последние несколько лет. Например, в августе 2019 года в ходе наблюдений стало известно, что объект за несколько часов стал ярче в 75 раз! А в начале этого года заметили, что вокруг центральной черной дыры нашей галактики вращаются несколько необычных объектов — они выглядят как продолговатые сгустки газа в несколько раз массивнее Земли.

На самом деле даже самые именитые астроном ы не знают и сотой доли процента того, что таит в себе эта черная дыра. Например, возможно ли выбраться из черной дыры, как это сделал герой Мэттью Макконахи в фильме «Интерстеллар»? В нашем Telegram-чате часто поднимают этот вопрос, и пока никто не смог оспорить, что это действительно возможно. Скорее всего, не так кинематографично, но кто знает, что на самом деле скрывается там, внутри?