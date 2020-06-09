Самый красивый автомобиль-амфибия в истории. Угадаете, в каком году его придумали?

Конструкция Evinrude Lakester удивительно проста

Автомобильный рынок сейчас — это борьба за покупателя. Автоконцерны стараются обогнать друг друга и, зачастую, такая гонка приводит к куче схожих моделей, что крайне скучно и однообразно, но бывают экземпляры, помимо суперкаров, которые удивляют своими техническими и дизайнерскими решениями. К числу таких уникумов относят автомобили-амфибии. И хоть спрос на такие автомобили не велик, энтузиасты по всему миру стараются обуздать и сушу, и воду одновременно. Данные стремления в один прекрасный день вылились в модель Evinrude Lakester, чей внешний вид удивляет и по сей день.

Машина-амфибия — транспортное средство-вездеход, оборудованное одним или несколькими двигателями, способное самостоятельно передвигаться как по земле, так и по воде, как по воде так и по воздуху, и так далее.



Амфибия, переводя с греческого, означает «двоякая жизнь«, и в действительности можно сказать, что это касается не только способности передвижения по различным дорожным условиям, но и их относительно нелегкой судьбы. Очевидно, что амфибии не для всех, ведь в мире не так много водителей, которые любят рассекать по дорогам так же сильно, как ходить по морям. В большинстве своём амфибии используются в суровой местности, поэтому данный тип транспорта в некой мере излюблен армиями многих стран, в том числе и России.



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Что касается Lakester-амфибии, то её судьба вообще уникальна. Данный автомобиль был создан в семидесятые годы XX века известным дизайнером Бруксом Стивенсом. Он известен широкой публике такими работами, как дизайн одного из первых мотоциклов Harley Davidson и создание Studebaker Gran Turismo. Если Harley Davidson знаю все, то вот Studebaker, на самом деле, мало известен российской публике, но внешний дизайн был очень прогрессивными для 60-х годов, поэтому предлагаю вам посмотреть, как выглядит данный автомобиль.

Studebaker Gran Turismo

Так как опыт в создании дизайна автомобиля у Стивенса был, ему подбросили задачку — создать багги-амфибия, с чем он прекрасно справился. В 1969 году он разработал Lakester, и хоть данный автомобиль так и остался лишь прототипом, он стал звездой автосалонов и был вписан в автомобильную историю.



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Самое удивительное в лодке, что, посмотрев на неё со стороны, её выдаёт только мотор, который находится в задней части автомобиля; если убрать мотор то, в целом, невозможно было определить, что это не один сплошной автомобиль, а две разные части, соединенные воедино. Кроме того, в Lakester мотор — это уникальный механизм. Стивенсен пошёл на хитрое решение: взяв трансмиссию от донорского Volkswagen’а, он сделал так, что и колёса, и винт приводились в движение одним и тем же 50-сильным мотором.

Две части отлично соединялись в красивый автомобиль

Несмотря на футуристичность, цена данного прототипа меня очень удивила. Несмотря на то, что до серийного производства прототип не дорос, его собирались продавать по цене в 2500 долларов. Но 2500 долларов в семидесятые годы и в наши дни — это немножко разные суммы. Поискав информацию о курсе доллара и его покупательной способности, я наткнулся на информацию, что, в целом, цены были приблизительно такими же, как если бы мы умножили нынешние на 4.

Выходит, что в наши дни данные автомобиль бы продавался по цене примерно в 10000 долларов (600-700 тысяч рублей), что очень честно по отношению к покупателям, да даже немного дешево. Мы уже как-то рассматривали вопрос, сколько должен стоить автомобиль, и стоит сказать, что стоимость Lakester справедливая. С учетом классного дизайна и технически хорошей базе от Volkswagen, данная амфибия пользовалась бы спросом за такие деньги.

Evinrude Lakester сбоку

Сложно сказать, почему данный прототип так и не перешёл в серийную модель. С одной стороны, продукт не для всех, скорее для небольшой группы энтузиастов. С другой стороны, в 70-е годы был нефтяной кризис, и многие автопроизводители уменьшали мощности своих моделей просто для того, чтобы удержать рынок. Скорее всего, никто просто не хотел экспериментировать со столь специфическим автомобилем, а потом его просто закинули в долгий ящик и благополучно забыли. Вернутся ли к нему когда-то — неизвестно. По некоторым прогнозам на Аляске в ближайшие 20 лет будет 300-метровое цунами, так что стоит предложить им Lakester в качестве машины на повседнев (шутка).