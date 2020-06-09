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Что такое верификация в Инстаграме

Недавно Instagram позволял верифицировать всем пользователям, поэтому теперь вам больше нет надобности, искать посредников, которые договорятся с сотрудниками данной социальной сети. Если вы хотите получить значок - синюю галочку, то читайте дальше.

Вы, вероятно, видели профили с синим значком - он означает, что профиль принадлежит известному человеку или бренду. То есть эта галочка гарантирует подлинность учётной записи.

В дополнение к официальным требованиям социальной сети, Instagram хочет увидеть следующее:

  • Подлинность: профиль должен быть представлен реальным лицом, зарегистрированной компанией или организацией.
  • Уникальность: это должна быть единственная учётная запись лица или компании (исключение составляют страницы на разных языках).
  • Контент: биография, аватар, хотя бы один пост, отсутствие ссылок на другие социальные сети.
  • Публичность: чтобы Instagram мог видеть, что вокруг этой страницы сформировалась аудитория.

Если вы обманываете эту социальную сеть, то можете потерять не только значок, но и сам аккаунт.

Голубая галочка (знак того, что учётная запись подтверждена официально) защищает пользователей от мошенничества: другое лицо или бренд не сможет выдавать себя за знаменитость. Например, это устраняет ситуацию, когда поддельные аккаунты брендов разыгрывают купоны в обмен на подписку и лайки.

Как повысить шансы на получение голубой галочки?

  • Продвигайте свой бренд где-либо ещё.
  • Предоставьте контактную информацию на своем сайте или в блоге.
  • Ведите аккаунт в Instagram регулярно, в том же стиле
  • Убедитесь, что ваше имя пользователя в Instagram такое же (или максимально похожее), как и для других социальных сетей.
  • Заполните информацию о себе.
  • Добавьте ссылку на сайт или блог, чтобы администрация могла подтвердить вашу страницу.

Либо - вы можете пойти простым путём - купить верификацию в инстаграм на https://smoservice.media/fast/instagram/instagram-verification/. Стоимость - конечно, не дешёвая, но пользователи будут верить вам, а не всяким фейкам.

Мы советуем вам попробовать процесс верификации. А если вы уже попробовали или получили синий значок, поделитесь своим опытом с другими пользователями.

09 июнь 2020 /
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