Что такое верификация в Инстаграме

Недавно Instagram позволял верифицировать всем пользователям, поэтому теперь вам больше нет надобности, искать посредников, которые договорятся с сотрудниками данной социальной сети. Если вы хотите получить значок - синюю галочку, то читайте дальше.

Вы, вероятно, видели профили с синим значком - он означает, что профиль принадлежит известному человеку или бренду. То есть эта галочка гарантирует подлинность учётной записи.

В дополнение к официальным требованиям социальной сети, Instagram хочет увидеть следующее:

Подлинность: профиль должен быть представлен реальным лицом, зарегистрированной компанией или организацией.

Уникальность: это должна быть единственная учётная запись лица или компании (исключение составляют страницы на разных языках).

Контент: биография, аватар, хотя бы один пост, отсутствие ссылок на другие социальные сети.

Публичность: чтобы Instagram мог видеть, что вокруг этой страницы сформировалась аудитория.

Если вы обманываете эту социальную сеть, то можете потерять не только значок, но и сам аккаунт.

Голубая галочка (знак того, что учётная запись подтверждена официально) защищает пользователей от мошенничества: другое лицо или бренд не сможет выдавать себя за знаменитость. Например, это устраняет ситуацию, когда поддельные аккаунты брендов разыгрывают купоны в обмен на подписку и лайки.

Как повысить шансы на получение голубой галочки?

Продвигайте свой бренд где-либо ещё.

Предоставьте контактную информацию на своем сайте или в блоге.

Ведите аккаунт в Instagram регулярно, в том же стиле

Убедитесь, что ваше имя пользователя в Instagram такое же (или максимально похожее), как и для других социальных сетей.

Заполните информацию о себе.

Добавьте ссылку на сайт или блог, чтобы администрация могла подтвердить вашу страницу.

Либо - вы можете пойти простым путём - купить верификацию в инстаграм на https://smoservice.media/fast/instagram/instagram-verification/. Стоимость - конечно, не дешёвая, но пользователи будут верить вам, а не всяким фейкам.

Мы советуем вам попробовать процесс верификации. А если вы уже попробовали или получили синий значок, поделитесь своим опытом с другими пользователями.