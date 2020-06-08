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Билл Гейтс пытается спасти человечество от гибели. Почему для многих он стал злодеем?

Билл Гейтс пытается спасти человечество от гибели. Почему для многих он стал злодеем?

Билла Гейтса, человека который тратит больше всех в мире денег на борьбу с болезнями и предсказывает вспышки заболеваний, сегодня обвиняют не то в создании коронавируса, не то в коварных намерениях контролировать человечество прививками. Миф о чипировании родился из онлайн-интервью Гейтса на Reddit. Там он выразил предположение о том, что для сдерживания инфекции потребуется некая система цифровых сертификатов. Моментально появилось множество теорий заговора, и Билл Гейтс наряду с вышками 5G превратился в главного злодея в мире. Как же так вышло?

08 июнь 2020 /
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