Билл Гейтс пытается спасти человечество от гибели. Почему для многих он стал злодеем?

Билла Гейтса, человека который тратит больше всех в мире денег на борьбу с болезнями и предсказывает вспышки заболеваний, сегодня обвиняют не то в создании коронавируса, не то в коварных намерениях контролировать человечество прививками. Миф о чипировании родился из онлайн-интервью Гейтса на Reddit. Там он выразил предположение о том, что для сдерживания инфекции потребуется некая система цифровых сертификатов. Моментально появилось множество теорий заговора, и Билл Гейтс наряду с вышками 5G превратился в главного злодея в мире. Как же так вышло?