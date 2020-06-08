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Как бактерии управляют нашим организмом

Как бактерии управляют нашим организмом

Внутри человеческого организма существует микромир, который влияет на работу всех систем органов. От него зависит состояние кожи, качество пищеварения, сила иммунитета. Это тысячи бактерий, которые заселяют кишечник, кожу, ротовую полость и половые пути. Все они называются общим словом «микробиота». Как крошечные обитатели управляют самочувствием и настроением, рассказали практикующие медики.

Количество микроорганизмов в кишечнике здоровых людей превышает 500 видов. Они выполняют множество функций: формируют защитный барьер слизистой оболочки кишечника, подавляют рост патогенной микрофлоры, участвуют в процессе детоксикации и в обмене веществ. Также микробиота взаимодействует с врождённой и адаптивной иммунной системой. Здоровая флора обеспечивает хороший иммунитет, а больная его подавляет. В последнее время появляются исследования, которые показывают, что сбалансированная микрофлора даже обеспечивает эффективную противовирусную защиту.

В кишечнике человека живут бифидо— и лактобактерии, кишечная палочка, энтерококки, стрептококки, клостридии — перечислила в разговоре с NEWS.ru названия основных обитателей кишечника человека врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. У каждого из них определена особая роль в организме. Например, одни «доедают» остатки непереваренных белковых продуктов, другие поглощают сахар и углеводы. Если человек здоров и правильно питается, то он сохраняет правильный баланс всей микробиоты. Злоупотребление определёнными продуктами приводит к его нарушению. Например, если пациент начинает есть много сладкого, у него в кишечнике начинается размножение бактерий, которые им питаются. Избыток микроорганизмов провоцирует вздутие живота и тошноту. Как пояснила Нурия Дианова, сами бактерии в большом количестве способны провоцировать тягу к шоколаду и конфетам. Получается замкнутый круг.

Бактерии могут вызывать сильное вздутие живота и урчание по другой причине. Их баланс в разных отделах кишечника оказывается нарушенным. Например, если в тонком кишечнике микробиоты обитает больше, чем положено. По разным причинам начинается её избыточный рост.

Нурия Дианова, диетолог и гастроэнтеролог

Обычно это связано с различными патологиями вышестоящих органов ЖКТ. Это может быть дефицит соляной кислоты, наличие бактерии Helicobacter pylori, плохая выработка печенью и поджелудочной железой ферментов. Ещё вариант— из-за различных патологий из толстого кишечника в тонкий попадает часть бактерий.

Основной костяк здоровья человека формируется в толстом кишечнике, там живёт до 500 различных видов бактерий, сообщает в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев. Из них учёные сумели идентифицировать одну треть, остальные пока остаются неизвестными науке.

В этом отделе пищеварительного тракта в большом количестве находятся лимфоидные фолликулы. В них происходит «закалка» и «обучение» лимфоцитов (иммунных клеток) — объяснил врач. Впоследствии они распространяются по всему организму. Соответственно, если баланс микрофлоры нарушен, это отразится на качестве иммунных клеток. К дисбалансу бактерий в толстом кишечнике могут привести различные заболевания, злоупотребление алкоголем, курение.

Возможно ли восстановить правильный баланс микрофлоры кишечника, если она была нарушена, с помощью пищевых пробиотиков и пребиотиков? Врачи много спорят по этому поводу. Виталий Румянцев убеждён, что бактерии извне прижиться в человеке не могут и покинут организм через две недели после попадания в него. Однако сами по себе они способны «повлиять на колонизацию» живущих в кишечнике микроорганизмов в лучшую сторону. То есть вылечить патологические состояния, связанные с дисбактериозом, с помощью препаратов и специального питания всё-таки можно.

Исследования, посвящённые изучению бактерий кишечника, растут в геометрической прогрессии, и большая часть из них были проведены совсем недавно. Наука только начинает понимать множество ролей, которые играют кишечные микробы в наших телах.

08 июнь 2020 /
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