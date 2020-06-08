В Йеллоустоуне обнаружены два ранее неизвестных мегаизвержения

Британские геологи из Университета Лестера обнаружили два ранее неизвестных мегаизвержения Йеллоустоунской горячей точки, произошедшие в период миоцена — примерно девять миллионов лет назад.



За последние 20 миллионов лет супервулкан в Йеллостоуне извергался более 140 раз. В некоторых случаях это были мегаизвержения, выбрасывавшие в сутки до 450 кубических километров лавы и покрывавшие каждый раз пеплом половину континента. Точно идентифицирована пока только часть из них, но теперь к ним прибавилось ещё два, выявленных британскими геологами.

Ученые обнаружили, что вулканические отложения юго-западнее кальдеры на границе Айдахо и Невадой появились вследствие как минимум двух мегаизвержений.

«До сих пор считалось, что эти отложения — результат серии малых извержений. Но мы выяснили, что на самом деле причиной стали колоссальные выбросы двух мегаизвержений, произошедших примерно девять и 8,7 миллионов лет назад», — объясняет один из авторов исследования Томас Кнотт.

Первое из этих двух извержений оставило после себя застывший слой лавы и потоков вулканического пепла площадью в 12000 квадратных километров. Этот слой сегодня покрывает значительную часть южного Айдахо и местами достигает толщины почти в сотню метров. Ученые считают, что это извержение достигало магнитуды 8,6 по VEI и выбросило порядка 1700 кубических километров вулканической породы. По своей силе оно значительно превышало последний взрыв Йеллоустоун, произошедший 640 тысяч лет назад.

Однако второе из обнаруженных мегаизвержений магнитудой в 8,8 по VEI было еще более мощным. Авторы исследования предполагают, что оно было вообще самым сильным в данном вулканическом регионе. Вулкан тогда выбросил около 2700 кубических километров породы, которая покрыла площадь в 23000 квадратных километров.

«Это было одно из пяти известных крупнейших извержений за всю историю Земли, — говорит Кнотт. — Оно превратило территорию размером со штат Нью-Джерси в сплошную массу раскаленного вулканического стекла и уничтожило все живое в этом районе. Огромные массы мелких частиц собрались в стратосфере, а затем выпали пеплом по всей территории современных США и позже распространились по всему миру».

Открытие британских геологов позволяет лучше понять активность Йеллоустоунской горячей точки. Теперь в общей сложности известно о шести мегаизвержениях, произошедших здесь в период миоцена с частотой около 500 тысяч лет. За последние три миллиона лет в Йеллоустоун произошло только два подобных вулканических взрыва, и ученые считают, что частота увеличилась до полутора миллионов лет. Исходя из того, что последнее мегаизвержение здесь было 640 тысяч лет назад, авторы исследования полагают, что до следующего есть ещё достаточно времени — около 900 тысяч лет. Но это не точно — слишком мало пока науке известно о циклах вулканической активности.