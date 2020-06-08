Поправлять Конституцию России будем?

Какие дивиденды и выгоды принесут изменения в главный документ страны

В нашей стране с 25 июня по 1 июля уже зарекомендовавшего себя 2020 года пройдет всеобщее голосование на предмет принятия поправок в главный, ключевой и основополагающий закон Российской Федерации - Конституцию. В данном материале попытаемся объективно понять, что же еще нам подготовили «чёрные лебеди – 2020», как поправки отразятся на россиянах и какие перспективы их принятия.

Внимательно проанализировав сами поправки, можно отметить, что готовились они очень тщательно и внимательно, выбиралась даже последовательность внесения изменений. Ознакомиться с ними можно по адресу конституция2020.рф. Безусловно, некоторые ключевые вопросы, а именно, в социальной сфере, или, например, целостности границ и независимости государства, накипели уже давно. Поэтому, действительно, набралось достаточно много позиций, которые было бы весьма полезно принять. Вероятнее всего, даже с психологической точки зрения, основное внимание авторы решили заострить на «положительных» поправках. И на всеобщем фоне, как-бы невзначай, протащить ряд «нужных» поправок. Мы специально уходим от слова «отрицательных», потому что в них нет чего-то негативного, однако слово «нужных» весьма ёмко отражает действительную причастность той категории людей, которым они в действительности нужны. И как это коррелируется с интересами российского народа, пока не понятно…

Итак, оценим, что же хорошего нас ждёт в случае принятия данных поправок. По сведениям информационного агентства ТАСС, можем ознакомиться с некоторыми выдержками из них.

1. О федеральных территориях и недопустимости отчуждения территорий

В ст. 67 добавлено понятие федеральных территорий. Они могут быть созданы в России федеральным законом, этим документом определяется и порядок управления такими территориями.

В этой же статье указано, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории России (кроме делимитации, демаркации, редемаркации госграницы), а также призывы к таким действиям.

2. Россия — правопреемник СССР

В конституцию добавлена ст. 67.1. В ч. 1 говорится о том, что РФ является правопреемником Советского Союза на своей территории, а также в отношении членства в международных организациях, их органах, в международных договорах, в отношении предусмотренных этими договорами обязательств и активов СССР за границей.

4. О детях

В ч. 4 ст. 67.1 подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство обеспечивает приоритет семейного воспитания и берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

9. Защита семьи и детства, союз мужчины и женщины

В ст. 72 внесены поправки в несколько пунктов, перечисляющих вопросы, находящиеся в совместном ведении федеральных властей и субъектов РФ. Добавлены:

• сельское хозяйство;

• общие вопросы молодежной политики;

• обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение;

• защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

10. О минимальном размере оплаты труда и индексации пенсий

В ст. 75 внесены добавления о том, что РФ уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

Здесь же сказано, что в России формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год.

В поправках гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

11. О росте экономики и благосостояния граждан

В ст. 75.1, которой раньше не было, говорится о том, что в России создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность.

13. О запрете должностным лицам иметь иностранное гражданство и зарубежные счета

В несколько статей конституции внесены изменения, предусматривающие для высших должностных лиц новые ограничения:

• требование постоянно проживать в РФ;

• запрет иметь иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, дающий право на постоянное проживание на территории другого государства;

• запрет открывать и иметь счета, хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.

Эти ограничения распространяются на:

• президента России,

• сенаторов Совета Федерации,

• депутатов Госдумы,

• главу правительства России, вице-премьеров, федеральных министров и других руководителей федеральных органов,

• глав регионов,

• уполномоченного по правам человека,

• судей,

• прокуроров.

Однако никаких ограничений на ближайших родственников. Всё как было раньше оформлено «на жену», так и остается. Смысл поправки, вероятнее, - «пыль в глаза».

Особо заострять внимание на таком новом статусе, как «пожизненный сенатор» даже нет смысла. Лучше попытаться понять, почему же не прописана какая-либо ответственность за неисполнение принимаемых поправок в конституцию. Или почему при такой большой пропаганде института семьи и брака, укрепления семейных ценностей не идет речи о популяризации здорового образа жизни?

14. О приоритете российской конституции над решениями межгосударственных органов

13. В новой редакции ст. 79 указано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России и противоречащие Конституции РФ, не подлежат исполнению.

Что же, очевидно, что все эти поправки крайне патриотичны и народоориентированы. Весьма логично ставить в приоритет целостность, самодостаточность и социально-ориентированную политику. Какой нормальный, адекватный человек согласится получать зарплату ниже прожиточного минимума, или откажет своим родителям или старшим родственникам в ежегодной индексации пенсии? Никакой. Потому что ему созданы все условия, чтобы не отказался. Хочешь жить хуже? – Не принимай тогда. Но есть и другая чаша весов, на которой тоже много интересного.

Здесь уже требуется более внимательный анализ. Начнем со следующего:

8. Информационная безопасность и научно-технологическое развитие

В ст. 71 внесены поправки в несколько пунктов, перечисляющих вопросы, находящиеся в ведении Российской Федерации. Сюда добавлены:

• организация публичной власти;

• установление основ федеральной политики и федеральные программы в области научно-технологического развития России;

• установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования;

• информационные технологии и связь, космическая деятельность;

• обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных;

• метрологическая и метеорологическая служба;

• установление ограничений для государственных и муниципальных чиновников, в том числе связанных с наличием иностранного гражданства, вида на жительство, с открытием и наличием счетов, хранением денег и ценностей в иностранных банках за границей.

Фактически, ни один человек не сможет теперь пожаловаться никуда, или как-то обезопасить себя и свою личную жизнь в части общения по различным каналам связи. Вся информация о нём сможет собираться, анализироваться, обрабатываться любым образом и передаваться куда угодно в интересах государства. И это будет закреплено в конституции. Только вот насколько эти данные защищены и насколько это действительно интересы государства, а не отдельных людей, вопрос вполне открытый. К сожалению, в настоящее время картина с утечками информации и несанкционированным распространением персональных данных во многих ведомствах оставляет желать лучшего.

30. О вопросах, за которые отвечает правительство.

Кабинет министров обеспечивает проведение в России единой социально ориентированной государственной политики, подчеркивается в обновленной ст. 114. В сферу ответственности правительства добавлены поддержка, укрепление и защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, политика в области охраны окружающей среды.

Кроме того, правительство:

• обеспечивает господдержку научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие ее научного потенциала;

• обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни;

• осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики;

• осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности;

• содействует развитию предпринимательства и частной инициативы;

• обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений;

• осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным;

• создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

И самое, конечно, интересное - это поправка про обнуление срока действующего президента. До сих пор никому не понятно, зачем и кому она нужна, кроме самого Владимира Владимировича. При чём, данная поправка смотрится здесь весьма странно на фоне многократных заявлений президента о том, что никаких подобных инициатив по изменению конституции и продлению его сроков не будет. Давайте ознакомимся с основными позициями.

16. Новые требования к президенту

В ст. 81 расширяются требования к кандидатам на пост президента России. В частности, главой государства может быть гражданин РФ, постоянно проживающий в России не менее 25 лет (ранее — не меньше десяти), он не должен иметь иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, дающий право на постоянное проживание на территории другого государства (исключение сделано для граждан территорий, вошедших в состав РФ на основании отдельного закона, например Крыма).

17. Запрет занимать пост президента более двух сроков

В ст. 81 указано, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков (ранее — более двух сроков подряд).

18. Снятие ограничений для действующего президента на участие в выборах

Добавлена ч. 3.1 ст. 81, где оговаривается, что правило о не более чем двух президентских сроках применяется к действующему главе государства, но без учета числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность. Эта поправка позволяет Владимиру Путину снова избираться на высший пост в стране в 2024 году.

20. Неприкосновенность экс-президентов

Новая ст. 92.1 определяет, что президент России, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью.

В дополнениях к ст. 93 описана процедура лишения неприкосновенности бывших президентов. Она аналогична процедуре отрешения от должности действующего главы государства.

Дальше становится еще интереснее. У любого здравомыслящего человека может возникнуть вопрос: «А что если я не согласен с той или иной поправкой по объективным, аргументированным причинам, что является моей здравой, демократичной гражданской позицией?». Ответ будет очень демократичным.

В бюллетене не будет отдельных пунктов для каждой поправки, проголосовать можно будет только в целом за весь пакет изменений. Вопрос будет один: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Ответить можно «да» или «нет».

А теперь информация про необходимое количество голосов для принятия поправок…

Если больше половины участников голосования согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов. При этом порога явки на голосовании не будет.

Каким же образом правительству наверняка принять эти поправки? Всё очень просто. Можно сослаться на пандемию и ввести электронное голосование в густонаселенных регионах Москвы и Нижегородской области.

С 5 июня до 14:00 21 июня пользователи с подтвержденной учетной записью могут подать заявление о желании голосовать в электронном виде на портале «Госуслуги». Жители Москвы могут использовать для этого еще один сервис — портал Mos.ru.

Само голосование проводится на портале 2020og.ru с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня по московскому времени. Там нужно авторизоваться через единую систему идентификации. Непосредственно перед голосованием система проводит процедуру анонимизации пользователя.

Как сообщает всё тот же ТАСС, Свердловская область откажется от видеонаблюдения на голосовании по конституции. Связано это, конечно, из-за рекомендаций Роспотребнадзора.

Вполне вероятно, что анализируя всеобщее настроение, еще ряд регионов присоединится к электронному голосованию, либо откажется от систем видеонаблюдения на участках. Поэтому уже сегодня, 8 июня, с вероятностью 146% можно смело утверждать, что поправки примут и мы, наконец, заживем в новой, счастливой и успешной стране, возглавляемой обновленным, полным сил и энергии президентом!

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