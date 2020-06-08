Поверженная и возрождённая Германия

Почему спустя 75 лет западная страна остаётся источником потенциальной военной угрозы для нашей страны

Более 75 лет назад СССР , США, Великобритания и Франция подписали декларацию, которая полностью лишила Германию суверенитета. В документе провозглашалось, что поверженное государство «несёт ответственность за войну» и неспособно «больше противостоять воле держав-победительниц».

На основании отсутствия в Германии центрального правительства Москва, Вашингтон Лондон и Рим договорились о создании оккупационных зон и администраций. Декларацию от 5 июня 1945 года подписали советский маршал Георгий Жуков, верховный главнокомандующий экспедиционными силами в Европе Дуайт Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Бернард Монтгомери и французский генерал Жан Мари де Латр де Тассиньи.

Раздел немецкого пирога

После самоубийства Адольфа гитлер а главой государства и вооружённых сил Германии являлся Карл Дёниц. Его правительство приняло капитуляцию и, возможно, поэтому продержалось до 23 мая.

Однако Москва изначально крайне негативно оценивало этого персонажа. Во-первых, Дёниц был одним из главарей Третьего рейха, во-вторых — он явно симпатизировал Западу. В частности, пособник гитлер а распорядился об эвакуации немецкого гражданского населения с территорий, занятых советскими войсками.

Перед союзниками стояла сложная задача по поиску компромисса в рамках достигнутых ранее соглашений, которые не предусматривали расчленения Германии. Держав-победительниц объединяло стремление денацифицировать страну и не допустить возрождения в ней агрессивного политического режима и военной мощи, но найти точки соприкосновения по другим вопросам оказалось нелегко.

Чтобы расставить все точки над «i», с 17 июля по 2 августа 1945 года во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме был проведён финальный саммит лидеров СССР , США и Великобритании. Однако Иосифу Сталину, Гарри Трумэну и Уинстону Черчиллю не удалось договориться по принципиальным вопросам будущего политического устройства поверженного государства.

Каждая оккупационная администрация фактически проводила самостоятельную политику. По мере роста геополитических противоречий между Западом и СССР ситуация между уже бывшими союзниками в Германии накалялась. В Вашингтоне, Лондоне и Париже склонялись к мысли о необходимости ужесточения пропускного режима с территорией, занятой советской армией, и объединения западных оккупационных зон.

Противоречия вылились в первый Берлинский кризис (24 июня 1948 — 11 мая 1949), когда СССР заблокировал западные районы немецкой столицы. В результате 23 мая 1949 года США, Великобритания и Франция договорились о формировании из бывших оккупационных зон суверенного «буржуазно-демократического» немецкого государства — Федеративной республики Германия. В ответ Москва инициировала учреждение ГДР.

Оба государственных образования получили право на самостоятельное развитие всех институтов власти, включая органы правопорядка и вооружённые силы. Естественно, что их строительство проходило под чутким наблюдением США и Великобритании с одной стороны и СССР — с другой. Символом брутального разделения Германии стала Берлинская стена, построенная в 1961 году в разгар очередного политического кризиса между Западом и Востоком.

С крахом Берлинской стены и социалистического правительства Эриха Хонеккера открылся путь для объединения Германии. Этот процесс объективно противоречил интересам Москвы, которая (вследствие него) полностью теряла влияние в регионе. Однако сдача позиций (причём фактически без боя) произошла при Михаиле Горбачёве, который отказался протягивать руку помощи престарелому Хонеккеру.

Трудно спорить с утверждением о том, что объединение Германии было всё равно неизбежным. Безусловно, существование двух враждебных немецких республик, полностью поборовших наследие нацизма, — являлось абсолютно ненормальным явлением. Немцы продемонстрировали способность к глубочайшему историческому покаянию и заслужили право жить в единой миролюбивой республике.

Однако современную ФРГ всё же сложно назвать беззубой страной. В начале 1990-х годов после вывода советских войск Германия в полном составе интегрировалась в НАТО. При этом на её западных земля х осталась американская группировка войск численностью в почти 35 тысяч человек (максимальная допустимая численность — 52 тысяч). С 2014 года Берлин участвует в санкционном давлении на РФ, оказывает разнообразную военную помощь Прибалтике и Украине

Правительство ФРГ (в отличие от других западных государств) не позволяет себе радикальных высказываний в адрес РФ и откровенных военных угроз. Наши страны объединяют общие экономические проекты и крепкие связи между людьми. Тем не менее, современная Германия без всяких оговорок является потенциальным плацдармом для развёртывания крупной натовской группировки в Европе. Именно в ФРГ, на авиабазе Рамштайн , хранятся ядерные бомбы США.

Достижения и роковые ошибки

История, как известно, не терпит сослагательного наклонения, но спустя 75 лет Россия заслужила того, чтобы задать вопрос: «Какую выгоду извлёк СССР от статуса державы-победительницы в отношениях с Германией?»

Настрой Москвы в 1945 году был по-настоящему боевой. Советские войска вывезли из Германии промышленное оборудование, чертежи и образцы высокотехнологичных изделий, в том числе военного характера, сотни учёных в сфере оборонки. Миллионы военнопленных немцев были заняты на работах по восстановлению разрушенных ими советских населённых пунктов.

Сталин вместе с Трумэном настояли на урезании границ Германии в пределах рубежей, которые она занимала до 1937 года. Значительная часть её территории отошла Польше, а Кёнигсберг превратился в Калининград. Таким образом Москва уничтожила малейшие шансы на возрождение Восточной Пруссии — главного оплота германского милитаризма и «имперского духа».

При этом в планы СССР не входило разорение поверженной страны. Сталин выступал за гуманное отношение к немцам и постепенное хозяйственное возрождение восточной Германии. На фоне советской поддержки экономика ГДР достаточно быстро выбилась в авангард социалистического лагеря.

Не в пример другим государствам соцблока демократическая республика была верным союзником Москвы. Она поддержала позицию СССР по Венгерскому восстанию 1956 года, «Пражской весне» 1968 года, волнениям в Польше в 1981-1983 годах. Кроме того, местное население и власти спокойно воспринимали присутствие в течение почти 50 лет 300-тысячной советской группировки.

Скорее всего, роковые ошибки Москва сделала именно в конце 1980-х годов. Невозможно с разум ной точки зрения объяснить нежелание советского руководства и лично Горбачёва добиться от западных стран более-менее достойных «отступных»

Пожалуй, идеальный для Советского Союза вариант сдачи позиций в ГДР заключался в объявлении Германии нейтральной страной по принципу австрийского суверенитета 1955 года. Конечно, добиться этого от Запада было бы очень сложно, но ничего не мешало Москве артикулировать совершенно справедливое и законное стремление видеть в Германии абсолютно безопасную демилитаризированную страну, апеллируя к положениям Потсдамской конференции и другим послевоенным соглашениям.

Однако в итоге руководство СССР даже не удосужилось зафиксировать в документах хотя бы временный отказ от расширения НАТО на восток или временное ограничение на интеграцию бывшей ГДР в структуры альянса. Плоды грандиозной победы в 1945 году были легкомысленно сданы потомками, и сейчас Россия вынуждена вновь рассматривать Германию как источник потенциальной военной опасности.

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