Загадка Саргассова моря и почему там погибали корабли

В свое время в Саргассовом море пропадало очень много кораблей.

Почти все мистические места, про которые говорят люди, придавая им таинственный ореол, находятся на воде. Когда ”концы в воду”, исчезновения действительно кажутся очень странными и необъяснимыми. Одним из таких мест, куда до сих пор побаиваются заходить моряки, является Саргассово море, у которого есть особенности, отличающие его от остальных морей в мире. Доля мистики в этой истории есть, но бОльшую часть мистики ученые смогли объяснить. Объяснения получились очень интересными и часто они основаны именно на особенностях этой части мирового океана.



Самое интересное море в мире

Саргассово море действительно можно считать одним из самых интересных морей в мире. На это есть сразу несколько причин. Например, это море единственное в мире, которое не имеет берегов. Оно находится как бы в глубине Атлантического океана и частично внутри Бермудского треугольника, о котором я рассказывал ранее, и о том, как в нем пропало сразу целое звено американских бомбардировщиков.

Из-за очень странной формы течений, которые встречаются в этом регионе, вода в Саргассовом море почти всегда неподвижна. При этом течения, которые есть вокруг него, постоянно приносят внутрь его акватории водоросли и мусор. Получается, что-то типа отстойника, в котором по оценкам накопилось уже около 10-11 триллионов тонн водорослей.

Такие островки водорослей можно встретить в Саргассовом море почти везде.

Если к водорослям вопросов нет, то решение мусорной проблемы, которая тоже стоит тут очень остро, является очень важной задачей. На самом деле, наличие такой территории можно считать буквально подарком судьбы для человечества. Конечно, есть и микропластик, но то, что за крупным мусором не надо гоняться по всему мировому океану, делает его сбор для последующей переработки очень удобным. Главное, начать этим заниматься.

Температура воды на поверхности Саргассового моря составляет примерно 28-29 градусов, а ученые говорят, что уровень воды тут примерно на 1-2 метра выше всего уровня мирового океана.

Так же ученые пока не могут ответить на вопрос, почему угри из Европы приплывают сюда откладывать потомство. Самое интересное, что после рождения потомки уплывают обратно, а этот путь занимает у них не менее трех лет.

Как корабли пропадают в Саргассовом море

В море, о котором мы сегодня говорим, пропало немало кораблей, а моряки рассказывают друг другу легенды о кораблях-призраках, которые встречаются на этой территории. Из-за этого Саргассово море обладает дурной славой и моряки побаиваются заходить в него.

Корабли в водах этого моря пропадают в основном по двум причинам. Первая — это большое количество водорослей и мусора, который попадал туда и в старые времена, пусть и не в таких количествах, как сейчас. Это приводило к тому, что корабли могли буквально увязнуть в них и не иметь возможности пройти дальше.

Второй причиной являются очень редкие ветра в этом регионе. Из-за этого многие парусные суда, попадая в воды Саргассова моря, просто не могли его покинуть. В итоге у них заканчивалась провизия на борту, команда часто поднимала бунт и все или умирали, или пытались спастись на веселенных лодках, но такие идеи тоже часто были обречены на провал.

Эти две причины часто приводили к тому, что корабли, которые проходили через Саргассово море, больше никто не видел. Впрочем, бывало и наоборот, когда там находили корабли. Примером может служить корабль ”Розали”, который обнаружили в этих водах в 1840-х годах. На борту не было ни одного члена экипажа, а корабль просто дрейфовал сам по себе. Впрочем, были и более знаменитые и мистические находки в Саргассовом море.

Так, в западной его части в 1872 году был обнаружен один из самых загадочных кораблей-призраков в морской истории. Им стал корабль ”Мария Целеста”. Так получилось, что на борту корабля тоже не было ни одного человека — пропали все.

Вообще, история этого корабля была очень интересной. Сначала он назывался ”Амазонка”, но с ним постоянно что-то случалось. То он попадал в передряги в порту, то случалось что-то с грузом, а в 1868 году корабль и вовсе был выброшен на берег. Компания, которая владела судном, отказалась эксплуатировать его дальше и оно было несколько раз перепродано. В результате корабль за 1800 долларов был приобретен моряком из Нью-Йорка Ричардом Хэйнсом. Еще примерно 8500 долларов он потратил на его восстановление, назвал его ”Мария Целеста” и в 1872 году отправился на нем в путь, прихватив с собой груз. В плавание он взял свою жену, двухлетнюю дочь и семь человек экипажа.

Интересно, что корабль перевозил груз — еду и взрывчатый этанол. Когда корабль был обнаружен, то все, что было на борту в момент отправки из порта, было на месте. Это опровергает версию о том, что корабль могли захватить пираты. Они бы точно не отказались от столь ценной добычи. По одной из версий команда корабля испугалась утечки этанола и спешно покинула корабль. Естественно, шлюпки не были обнаружены, как и команда. Опять же, только в качестве версии, считается, что они затонули во время шторма.

Капитан Хэйнс с семьей.



Сколько кораблей пропало в Саргассовом море

Назвать точное количество кораблей, которое пропало в этом очень необычном море, сложно. Возможно, счет идет на десятки, но не исключено, что и на сотни. Проблема в том, что пропадали в основном парусные корабли в то время, когда не было нынешних средств позиционирования. Тогда и учет велся иначе. Про многие пропавшие корабли просто никто не знает.

Сейчас это место является далеко не самым лучшим для кораблей и поэтому они стараются обходить его стороной. Из-за этого сейчас корабли в этом регионе уже не пропадают так часто, как раньше. Наверное, это одно из тех мест, которые были мистическими, но теперь былого налета таинственности в них уже не осталось.