МКС хотят закрыть? США запустят лунную станцию в 2023 году

Проект станции Gateway, которую разместят около Луны

Воодушевившись успешным пилотируемым запуском космического корабля к МКС, который стал возможным благодаря разработкам SpaceX , NASA продолжает делиться своими амбициозными планами по освоению космос а. Теперь американское аэрокосмическое агентство заявило, что планирует отправить первый обитаемый модуль окололунной орбитальной станции Gateway уже через 3 года — в 2023 году. Данная база является очень важной для осуществления экспедиций на Луну, и если SpaceX действительно хочет в 2024 году вернуть человека на поверхность спутника Земли, с орбитальной станцией это будет гораздо легче сделать. Правда, строительством лунной станции займется не компания Илона Маска и даже не Lockheed Martin.

Задачу возложили на компанию Northrop Grumman, это американский военно-промышленный гигант, который не только занимается производством в аэрокосмической отрасли, но и также в судостроении. Она вошла в список компаний, отобранных NASA для разработки и производства прототипов космических аппаратов для высадки на Луну, в мае 2019 года. В основном Northrop Grumman занимается производством тяжелых кораблей и авианосцев, и только последние 15 лет ведет разработку космических аппаратов. Ее единственным успешным проектом в этой отрасли является космический корабль Cygnus — его использовали для доставки грузов к Международной космической станции после завершения программы «Спейс шаттл». Последний полет корабля на ракете-носителе Антарес-230+ был произведен 15 февраля 2020 года, и уже через три для корабль успешно произвёл стыковку с МКС.

Первая окололунная станция

Теперь же на Northrop Grumman возлагается гораздо более сложная задача — не просто вывести в космос лунную станцию, но и также обеспечить ее всем необходимым для того, чтобы в дальнейшем астронавты могли использовать Gateway в качестве «промежуточной остановки» для полетов на спутник Земли. Или, может быть, даже на Марс. Два первых модуля станции планируется запустить в четвертом квартале 2023 года. NASA планировало запустить их на двух разных ракетах, а затем состыковать модули на орбите, но в дальнейшем изменило свое решение — теперь будут запущены сразу два модуля вместе. Отправлять станцию в космос планируется… с помощью ракеты Falcon Heavy, конечно же! Тут как раз в игру и вступает SpaceX .

Концепт модуля Northrop Grumman

Модуль, который поручили создать Northrop Grumman, будет своего рода временным «домом» для космонавтов. При этом в его основе, по словам инженеров, будут наработки от космического корабля Cygnus. В прошлом году макет такого аппарата уже был собран и протестирован специалистами компании совместно с NASA. Модуль подразум евает наличие четырех стыковочных узлов, которые смогут принимать новые космические корабли с Земли, систему двигателей для маневрирования и систему жизнеобеспечения астронавтов. Первый этап разработки обойдется компании в 187 миллионов долларов — затем NASA продолжит финансирование проекта по мере готовности аппарата.

Что примечательно, второй модуль окололунной станции будет строить уже другая компания (нет, снова не SpaceX ) — Maxar Technologies, которая получила контракт от NASA на 375 миллионов долларов в 2019 году. На этом модуле будут солнечные батареи и аппаратура для связи с Землей. То есть лунная станция США будет «сборной солянкой», в разработке которой примут участие одни компании, а запуск осуществит третья — SpaceX .

Макет модуля Northrop Grumman, который был протестирован NASA в 2019 году

Зачем нужна лунная станция

Космические станции в том или ином виде человечество научилось создавать еще в 70-х годах (мы видим это на примере МКС), однако все они использовались лишь на околоземной орбите. Но совсем другое дело – строить станцию возле Луны, чем, собственно, NASA планирует заняться уже в ближайшее время при поддержке других космических агентств и частных компаний.

Меньше всего мы хотим посетить поверхность Луны, доказать, что мы можем это сделать, и на этом закончить. Мы хотим остаться там. Gateway позволит нам использовать преимущества коммерческих и международных партнеров так, что мы останемся там и изучим больше частей Луны, чем когда-либо, а затем двинемся на Марс, — говорят ученые из NASA.

У NASA весьма амбициозные планы по возвращению на Луну уже к 2024 году. Учитывая, что осталось меньше 4 лет до этого времени, будет очень интересно, сколько из того, что показано в этом ролике, окажется реализовано на практике:

Очень интересная часть про «самую мощную ракету в мире«. Илон Маск что-то скрывает?

Первый Gateway послужит испытательным стендом для технологий, необходимых для достижения Марса. Сегодня, например, некоторые компоненты систем жизнеобеспечения работают примерно шесть месяцев до отказа. NASA хотелось бы довести эту технологию до 30-месячного цикла безотказной работы для транспорта в глубоком космос е. В то же время США не хотят строить еще одну Международную космическую станцию, которая по сравнению с окололунной станцией расположена «в шаговой доступности» от Земли, а просто сделать «остановочный пункт», где астронавты смогут находиться некоторое время. Это будет гораздо дешевле.