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Российские специалисты приблизились к созданию кислородно-метанового двигателя

Российские специалисты приблизились к созданию кислородно-метанового двигателя

В центре ракетного и двигателестроения в Воронеже завершился очередной этап по созданию образца кислородно — метанового двигателя, разработки которого ведутся с 2016 года. По результатам этого этапа была выбрана оптимальная конструкция газогенератора двигателя, которую планируется использовать в самом двигателе.

Особое внимание при выборе конструкции было уделено надежности и возможности повторного многоразового использования газогенератора в составе проектируемого двигателя РД-0177.

По сообщению главного конструктора, впереди специалисты еще должны разработать второй ключевой агрегат двигателя — камеры сгорания, только после этого можно будет начать сборку опытного образца нового двигателя.

Пресс-служба Роскосмоса заявила что создание двигателей нового поколения и новых базовых элементов позволят освоить новую ступень в этой научно — технической области.

07 июнь 2020 /
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