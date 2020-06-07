Эксперимент: чем отличаются организмы веганов и мясоедов?

Между вегетарианством и веганством есть большая разница, но идея почти одна и та же

Большинство людей на нашей планете с аппетитом едят мясо, в то время как другие предпочитают питаться исключительно растительной пищей. То, что делают вегетарианцы и веганы, достойно похвалы — растительной диетой они не только стараются улучшить свое здоровье, но и выступают против убийства беззащитных животных. Но есть ли разница между организмами мясоедов и людей, сидящих на растительной диете? Поиском ответа на этот вопрос занялись братья-близнецы Росс и Хьюго Тернеры, которые ведут блог об экстремальных путешествиях и нередко проводят эксперименты над своими телами. Будучи очень похожими друг на друга внешне и генетически, они сели на разные диеты и проследили за тем, какие между ними возникают различия.

Новая диета

По словам Росса Тернера, на проведение такого эксперимента их подтолкнули повсеместные разговоры о пользе веганской диеты. Популярность растительной пищи в США резко взлетела после выхода в 2018 году фильма «Переломный момент». По его сюжету тренер спецназа и мастер смешанных боевых искусств Джеймс Уилкс путешествует по миру и задается вопросом — из каких продуктов состоит самая полезная диета для человека? Посмотреть этот фильм в русской озвучке можно ниже.

Братья организовали эксперимент длительностью 12 недель — с января по март они пять-шесть раз в неделю занимались на тренажерах и придерживались совершенно разного рациона питания. Роль вегетарианца взял на себя Хьюго, которому пришлось перейти на совершенно непривычную для него пищу. Росс перешел на мясную диету, в которую помимо говядины, курятины и рыбы были включены молочные продукты и злаки. Ежедневно они употребляли одинаковое количество калорий, только один брат получал их от овощей, фруктов и злаков, а другой — из мяса. Еду им предоставляла американская служба доставки Mindful Chef.

За состоянием здоровья экспериментаторов следили ученые из Королевского Колледжа, расположенного в английском городе Кембридж. В основном, их интересовали такие показатели, как масса тела, уровень холестерина и мышечная масса. Спустя более двух недель эксперимента, ученые выявили довольно заметные изменения в организмах братьев. Вегетарианец Хьюго и мясоед Росс начали отличаться друг от друга массой тела, количеством жира и микробиомом кишечника.

Плюсы вегетарианства

Перешедший на растительную пищу Хьюго заметил, что новая диета сделала его более энергичным и сконцентрированным человеком. В рамках эксперимента он не только изменил рацион завтрака, обеда и ужина — он перестал перекусывать чипсами и печеньем, заменив их на фрукты и орешки. До начала эксперимента он весил 84 килограмма, а коэффициент жира в его организме был равен 13%. К концу эксперимента он снизил эти показатели до 82,1 килограмм и 12% жира.

Также у Хьюго понизился уровень холестерина в крови — о том, что это такое и чем вредит организму, читайте в этом материале. У него сильно изменился микробиом кишечника что, по словам ученых, уменьшило риск развития ожирения и сахарного диабета. Но при этом у него повысился риск возникновения болезни Крона, при котором в желудочно-кишечном тракте образуются язвы и рубцы.

В общем, многие показатели брата-вегетарианца улучшились и он явно стал здоровее и энергичнее. Он не сбросил много веса, потому что употреблял привычное для него количество калорий в день. Но растительная диета, по словам ученых, увеличила риск развития как минимум одного опасного заболевания. Также Хьюго отметил, что с переходом на веганскую диету, он по необъяснимым причинам утратил интерес к сексу.

Польза мяса

Росс Тернер всегда был чуть крупнее своего брата и в ходе эксперимента это стало еще заметнее. К концу эксперимента он стал весить 85,7 килограмм и стал более мускулистым, чем Хьюго. Уровень холестерина у него совершенно не изменился, как и разнообразие микроорганизмов в кишечнике. То есть, риск возникновения ожирения и сахарного диабета у него остался на прежнем уровне. По поводу энергичности на протяжении дня и влечении к сексу и Росс комментариев не дал, а зря — было бы интересно узнать об этом.

Братья пришли к выводу, что у обеих диет есть сильные и слабые стороны. Они решили, что чем разнообразнее рацион питания, тем лучше — в этом и секрет здорового питания. Хьюго Тернер отметил, что в поисках вегетарианских альтернатив обычной пище он увидел, насколько много в мире различных блюд. Братья намерены добавить в свою ежедневную диету больше растительности и советуют сделать это другим людям. Можно просто перестать перекусывать чипсами и перейти на фрукты и другие полезные продукты.

Возможно, в будущем братья проведут еще один подобный эксперимент. Но он будет длиться полгода или год, чтобы они смогли выявить более заметной разницы в организмах.