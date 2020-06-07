Если съесть эту рыбу живьем, она порвет ваш желудок на куски

Знакомьтесь — острохвостый угорь (Ophichthidae)

В пресных реках и водоемах европейской части России можно встретить необычных созданий с длинным телом и плавниками. Сначала можно подумать, что в воде плавает какая-то разновидность змей, но на самом деле это — речной угорь. Это особый вид рыб, длина тела которых может составлять 80 сантиметров, а масса достигать 4 килограмм. Они не опасны для человека и в основном питаются личинками насекомых, лягушками и мелкими рыбами. Но в Австралийских водоемах обитают представители семейства острохвостых угрей (Ophichthidae), которые могут ожить внутри желудка своего врага и разорвать его на части. Звучит жутко, не так ли?

Животные Австралии

В том, что такое отчаянное и опасное существо живет в Австралии, нет ничего удивительного. Этот материк буквально кишит страшными существами — чего только стоят 5-сантиметровые воронковые пауки (Atrax robustus), от укуса которого человеческий организм испытывает немыслимую боль. Острохвостые угри тоже могут причинить боль, потому что внезапно ожив внутри чужого организма, они начинают искать оттуда выход и рвут желудок на части, вызывая внутреннее кровотечение.

Острохвостые угри обладают длинным и тонким телом без чешуи. Хвостового плавника у них нет, поэтому вместо него у них просто заостренный, твердый конец тела — отсюда и название животного. Именно при помощи этого инструмента австралийское создание и наносит своим врагам внутренние увечья. А что бедняге еще делать? Его проглотили и он оказался в западне. Надо срочно искать выход наружу.

Только вот выбраться из сложной ситуации им никогда не удается — по крайней мере, ученым пока не удалось найти признаки успешного побега из пищеварительной системы хищников. Выбравшись из желудка, угри сталкиваются с твердыми телами своих врагов, в которых крайне сложно проделать отверстие при помощи острого хвоста. В конечном итоге они застревают в брыжейке хищников и гниют прямо в их теле. Мало того, что они рвут там все в клочья, так потом еще и лежат и воняют — какой ужас!

Необычные рыбы

Открытие было сделано учеными из Государственного объединения научных и прикладных исследований CSIRO, а рассказало о нем издание ScienceAlert. Они выловили 11 видов хищных рыб из разных водоемов Австралии. Застрявшие острохвостые угри были обнаружены в телах семи пойманных хищников. Это было первое подобное исследование в своем роде и результаты очень удивили ученых. Сначала они предположили, что обнаружили внутри рыб паразитов, но только потом поняли — что это застрявшие угри.

Вероятно, хищные рыбы часто проглатывают их живьем. Чаще всего это наблюдается вблизи Багамских островов и Средиземном море. На данный момент ученые надеются поймать рыбу, в которой находится еще не умерший острохвостый угорь. Однако, до сих пор эти существа остаются малоизученными и многое об их жизни ученым попросту неизвестно.

На сегодняшний день об угрях ученым известно то, что часть своей жизни они проводят в стадии личинок — лептоцефалов. В целом, личинки угрей похожи на обычных рыб, но обладают полностью прозрачным и слегка приплюснутым телом. У острохвостых угрей этот период длится от 10 до 12 месяцев.

Как правило, острохвостые угри обитают в подводных норах, стены которых укреплены слизью. Эта слизь в особо больших количествах выделяется их кожей. Некоторые разновидности этого семейства угрей обитают на коралловых рифах, то есть находятся на грани вымирания. Дело в том, что недавно пресс-служба Гавайского университета в Маноа опубликовала неутешительный прогноз о том, что к 2100 году в мире не останется ни одного кораллового рифа. Подробнее об этом можно почитать в этом материале.

Вообще, угри — удивительные создания. Теперь мы узнали, что некоторые из них отчаянны настолько, что пытаются выбрать из желудков своих врагов. Помимо них, в мире существуют и электрические угри, которые поражают своих врагов разрядом электрического тока. В 2016 году мой коллега Сергей Грэй писал, что это свойство угрей вдохновило ученых на создание совершенно нового элемента питания, который можно использовать при изготовлении носимой электроники и «одежды будущего».