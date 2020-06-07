Из куриных яиц можно сделать раствор для увеличения срока годности фруктов
Чтобы увеличить срок годности фруктов, нужно хранить их в холодильнике
Сегодня у человечества очень много проблем, начиная от глобального потепления и заканчивая нагрянувшей в 2020 году пандемией коронавируса. На данный момент их пытаются решить тысячи ученых по всему миру, но не стоит забывать, что у нас есть еще миллионы проблем поменьше. Например, ежедневно магазины выбрасывают целые коробки со слегка испорченными фруктами — даже если они слегка почернели, их уже мало кто купит. В то же время магазины и фермы ежедневно выбрасывают сотни куриных яиц, хотя их можно было бы использовать с пользой. Недавно американские ученые придумали, как разом решить эти две проблемы — они создали раствор из яиц, которым можно покрыть фрукты и увеличить их срок годности.
Как увеличить срок годности фруктов?
Об изобретении исследователей из американского штата Техас рассказало издание New Atlas. Покрытие, которое увеличивает срок годности фруктов, на 70% состоит из яичных желтков и белков. Также в состав раствора входят целлюлозное волокно, куркумин и глицерин. Смешав все эти ингредиенты вместе с 80-градусной водой, исследователи получили коричневую смесь, в которую можно макать фрукты. В итоге на них образовалась тонкая защитная пленка.
Так выглядит созданная исследователями смесь
Целлюлозное волокно получается из древесины и состоит из крошечных частиц длиной до 3 миллиметров. Будучи в составе смеси и покрывая фрукты, они препятствуют испарению влаги и не дают им сморщиваться. Источником куркумина является корень растения куркума — это вещество необходимо для уничтожения бактерий, которые оказываются на поверхности. Глицерин, в свою очередь, представляет собой неядовитую, вязкую жидкость со сладким вкусом — он придает смеси эластичность.
Разработанная смесь состоит из четырех компонентов и относительно недорога в изготовлении
Куриные яйца в смеси нужны для того, чтобы разбавить все эти ингредиенты, а также для отталкивания воды. К тому же, это натуральный продукт, поэтому ничего страшного, если частички покрытия попадут в организм человека. Впрочем, исследователи уверяют, что нанесенный на фрукты раствор можно легко смыть под струей воды из-под крана.
Обработка продуктов
Создав раствор и охладив его до комнатной температуры, исследователи проверили его эффективность в лабораторных условиях. Они нанесли покрытие на бананы, авокадо, клубнику и папайю, а потом оставили их на открытом воздухе. Также они следили за состоянием продуктов, которые не получили защитное покрытие. В конечном итоге выяснилось, что необработанные фрукты сгнили уже на восьмой день эксперимента. А обработанные продукты сохранили свежесть даже после недели пребывания на открытом воздухе.
Увеличению срока годности в больше степени способствовали целлюлозное волокно и куркумин. Благодаря крошечным волокнам, продукты медленнее теряли влагу — на пятый день эксперимента из обработанной клубники исчезло только 35% влаги, тогда как обычные ягоды потеряли 60% влаги. Куркумин защитил продукты от бактерий — исследователи нанесли на них кишечную палочку и спустя сутки от него не осталось и следа.
По словам авторов научной работы, созданная ими смесь не только увеличивает срок хранения продуктов, но и находит применение куриным яйцам, которые обычно выбрасываются фермами из-за большого обилия. Если верить статистике, в США ежегодно производится 7 миллиардов яиц, но 200 миллионов из них в конечном итоге попадают на свалки. Новая технология позволит человечеству начать использовать с пользой хотя бы один вид продуктов.
Звучит очень круто — ученые разом решили сразу две проблемы. Только вот кто займется сбором куриных яиц, которые выбрасываются на свалку? Если такой раствор воспользуется спросом и будет использоваться поставщиками свежих фруктов, возникает риск того, что для создания смеси будут использоваться далеко не «списанные» яйца. Впрочем, возможно, какая-нибудь компания организует сбор лишних куриных яиц и будет покупать их у фермеров по сниженной стоимости.
На данный момент исследователи продолжают научную работу и ищут куриным яйцам альтернативу растительного происхождения. Ведь в мире есть много веганов, которые отказываются есть все, что производят животные — если фрукты будут обработаны куриными яйцами, некоторые люди могут отказаться от их употребления. К тому же, у многих людей есть аллергия на яйца и защитное покрытие для фруктов может нанести вред их организму.
Найден способ продлить срок годности фруктов на неделю
Сколько продуктов питания выбрасывают люди?
Как выбрать табак для кальяна
Оптовая продажа фруктов
Как правильно ухаживать за пластиковыми окнами?!
6 продуктов, которые можно хранить всю жизнь
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ