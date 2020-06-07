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Из куриных яиц можно сделать раствор для увеличения срока годности фруктов

Из куриных яиц можно сделать раствор для увеличения срока годности фруктов

Чтобы увеличить срок годности фруктов, нужно хранить их в холодильнике

Сегодня у человечества очень много проблем, начиная от глобального потепления и заканчивая нагрянувшей в 2020 году пандемией коронавируса. На данный момент их пытаются решить тысячи ученых по всему миру, но не стоит забывать, что у нас есть еще миллионы проблем поменьше. Например, ежедневно магазины выбрасывают целые коробки со слегка испорченными фруктами — даже если они слегка почернели, их уже мало кто купит. В то же время магазины и фермы ежедневно выбрасывают сотни куриных яиц, хотя их можно было бы использовать с пользой. Недавно американские ученые придумали, как разом решить эти две проблемы — они создали раствор из яиц, которым можно покрыть фрукты и увеличить их срок годности.


Как увеличить срок годности фруктов?

Об изобретении исследователей из американского штата Техас рассказало издание New Atlas. Покрытие, которое увеличивает срок годности фруктов, на 70% состоит из яичных желтков и белков. Также в состав раствора входят целлюлозное волокно, куркумин и глицерин. Смешав все эти ингредиенты вместе с 80-градусной водой, исследователи получили коричневую смесь, в которую можно макать фрукты. В итоге на них образовалась тонкая защитная пленка.

Из куриных яиц можно сделать раствор для увеличения срока годности фруктов

Так выглядит созданная исследователями смесь

Целлюлозное волокно получается из древесины и состоит из крошечных частиц длиной до 3 миллиметров. Будучи в составе смеси и покрывая фрукты, они препятствуют испарению влаги и не дают им сморщиваться. Источником куркумина является корень растения куркума — это вещество необходимо для уничтожения бактерий, которые оказываются на поверхности. Глицерин, в свою очередь, представляет собой неядовитую, вязкую жидкость со сладким вкусом — он придает смеси эластичность.

Из куриных яиц можно сделать раствор для увеличения срока годности фруктов

Разработанная смесь состоит из четырех компонентов и относительно недорога в изготовлении

Куриные яйца в смеси нужны для того, чтобы разбавить все эти ингредиенты, а также для отталкивания воды. К тому же, это натуральный продукт, поэтому ничего страшного, если частички покрытия попадут в организм человека. Впрочем, исследователи уверяют, что нанесенный на фрукты раствор можно легко смыть под струей воды из-под крана.


Обработка продуктов

Создав раствор и охладив его до комнатной температуры, исследователи проверили его эффективность в лабораторных условиях. Они нанесли покрытие на бананы, авокадо, клубнику и папайю, а потом оставили их на открытом воздухе. Также они следили за состоянием продуктов, которые не получили защитное покрытие. В конечном итоге выяснилось, что необработанные фрукты сгнили уже на восьмой день эксперимента. А обработанные продукты сохранили свежесть даже после недели пребывания на открытом воздухе.

Увеличению срока годности в больше степени способствовали целлюлозное волокно и куркумин. Благодаря крошечным волокнам, продукты медленнее теряли влагу — на пятый день эксперимента из обработанной клубники исчезло только 35% влаги, тогда как обычные ягоды потеряли 60% влаги. Куркумин защитил продукты от бактерий — исследователи нанесли на них кишечную палочку и спустя сутки от него не осталось и следа.

Из куриных яиц можно сделать раствор для увеличения срока годности фруктов

Кишечная палочка — частая причина пищевых отравлений

По словам авторов научной работы, созданная ими смесь не только увеличивает срок хранения продуктов, но и находит применение куриным яйцам, которые обычно выбрасываются фермами из-за большого обилия. Если верить статистике, в США ежегодно производится 7 миллиардов яиц, но 200 миллионов из них в конечном итоге попадают на свалки. Новая технология позволит человечеству начать использовать с пользой хотя бы один вид продуктов.

Из куриных яиц можно сделать раствор для увеличения срока годности фруктов

Лидером по производству куриных яиц считается Китай — ее доля составляет 36% от всего мирового производства

Звучит очень круто — ученые разом решили сразу две проблемы. Только вот кто займется сбором куриных яиц, которые выбрасываются на свалку? Если такой раствор воспользуется спросом и будет использоваться поставщиками свежих фруктов, возникает риск того, что для создания смеси будут использоваться далеко не «списанные» яйца. Впрочем, возможно, какая-нибудь компания организует сбор лишних куриных яиц и будет покупать их у фермеров по сниженной стоимости.

На данный момент исследователи продолжают научную работу и ищут куриным яйцам альтернативу растительного происхождения. Ведь в мире есть много веганов, которые отказываются есть все, что производят животные — если фрукты будут обработаны куриными яйцами, некоторые люди могут отказаться от их употребления. К тому же, у многих людей есть аллергия на яйца и защитное покрытие для фруктов может нанести вред их организму.

07 июнь 2020 /
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