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Что интересного можно найти в хранилищах музеев?

Что интересного можно найти в хранилищах музеев?

Кадр из фильма «Ночь в музее: Секрет гробницы»

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году остановилась работа не только ресторанов, парикмахерских и торговых центров. Свою деятельность были вынуждены остановить и многие группы ученых — как минимум, это коснулось сферы археологических раскопок. Но не стоит думать, что археологи и сотрудники музеев несколько месяцев лежали дома у себя на диване, потягивали пиво и устраивали марафоны по просмотру сериалов. Сотрудники одного из музеев Англии, например, после остановки раскопок, решили разобрать хлам в своих хранилищах. За многие годы исследований в музее накопилось более 7000 кожаных изделий, найденных на территории древнеримского военного лагеря Виндоланда. Среди всего этого мусора исследователи нашли весьма интересные артефакты.


Древняя крепость

Археологические работы на территории крепости ведутся с XIX века. По расчетам исследователей, Виндоланда была построена примерно в 85 году нашей эры. Изначально при ее строительстве использовались деревья и земля, но впоследствии сооружение несколько раз укрепляли при помощи камня. Считается, что крепость предназначалась для отражения набегов пиктов и существовала много лет. Рядом с лагерем есть следы поселения, жители которого могли снабжать воинов продовольствием.

Судя по останкам, все четыре стороны крепости были оснащены воротами. Сооружение было построено на влажной, глинистой земле, в которой всегда был недостаток кислорода — такие условия не допускают возникновения окислительных процессов, а значит древние предметы не гниют и сохраняют свой первоначальный вид максимально долго.

Что интересного можно найти в хранилищах музеев?

Руины Виндоланда сегодня

В 1973 году на территории Виндоланда были найдены деревянные таблички с надписями, которые помогли ученым узнать многое о жизни обитателей военного лагеря. Надписи были сделаны угольными чернилами и, благодаря хорошим условиям хранения, отлично сохранились. К 2010 году историкам удалось расшифровать более 700 табличек. Помимо них, на территории лагеря были найдены кожаная обувь, одежда, деревянные игрушки и даже боксерские перчатки.

Что интересного можно найти в хранилищах музеев?

Реконструкция крепости Виндоланда в виде макета

Археологические находки

Все эти исторические предметы были выставлены в так называемом музее Виндоланды. Среди находок исследователи нашли много мусора, которые были отправлены в хранилище. Начиная с 1993 года на складах накопилось более 7000 кожаных изделий. В то время как различные повязки на глаза и кожаные сумки отправлялись в музей, всевозможное тряпье отправлялось на склад. Во время пандемии сотрудники музея решили покопаться во всем этом хламе и нашли весьма интересный артефакт.

Что интересного можно найти в хранилищах музеев?

Среди кожаного мусора исследователи нашли игрушку в виде мыши

Речь идет о фигуре мыши, вырезанной из куска плотной кожи. Сначала исследователи подумали, что это игрушка в виде ящерицы, но потом хорошенько почистили ее от грязи и увидели текстуру шерсти. Стало совершенно ясно, что перед глазами сотрудников музея — искусственная мышь. По словам исследователя Барбары Берли (Barbara Birley), это весьма неожиданная для них находка. Оказалось, что в их коллекции, на которую мало кто обращал внимание, хранятся очень интересные вещи.

Что интересного можно найти в хранилищах музеев?

Искусственная мышь из кожи

Для чего именно предназначалась эта фигурка в виде мыши, историкам остается только гадать. На ум приходят только два предположения. Во-первых, это может быть игрушка, сделанная специально для детей, живших в поселении поблизости. Во-вторых, это может быть старинный предмет для розыгрыша. Ведь во всяких «магазинах приколов» есть резиновые пауки и змеи — может, это давнее развлечение римлян?

Что интересного можно найти в хранилищах музеев?

Возможно, римляне были теми еще приколистами

Исследователи отметили, что когда-то давно в крепости и так было предостаточно грызунов. В 2008 году они раскопали зернохранилище военного лагеря и обнаружили там скелеты тысяч мышей, которые питались запасами зерна. Кости грызунов наверняка были убраны, а вот найденная резиновая мышь займет почетное место среди экспонатов музея.

На самом деле, подобные хранилища с интересными артефактами есть практически во всех музеях, расположенных вблизи мест проведения археологических раскопок. Исследователи ежегодно находят тысячи предметов и костей и попросту не успевают их изучить, поэтому отправляют их на склады. Это же подумать только — сколько интересных находок до сих пор не изучены?

Среди них даже есть останки ранее неизвестных животных. К счастью, руки исследователей рано или поздно добираются и до них. Об одном из ранее неизвестных животных я уже рассказывал в одном из старых материалов. До 2019 года в хранилище Национального музея Кении в Найроби хранились кости хищника, которому дали название «большой лев из Африки». Он жил 22 миллиона лет назад и был крупнее современных белых медведей — настоящий монстр.

07 июнь 2020 /
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