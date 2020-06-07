Каким был самый первый паразит в истории?

Самые древние паразиты на ракушке древнего существа

С научной точки зрения, паразиты — это существа, которые проникают в чужие организмы и используют их жизненные силы для собственного выживания. К ним можно отнести блох и вшей, которые живут на телах «хозяев» и сосут их кровь. Также есть круглые черви, которых можно подхватить, поедая сырое мясо — они будут жить в пищеварительной системе, забирать себе питательные вещества и со временем вырастать до огромных размеров. На сегодняшний день науке известно огромное количество паразитов, но когда именно они возникли на нашей планете и какие существа первыми придумали вести такой образ жизни, ученым до сих пор не ясно. К счастью, благодаря усердной работе китайских ученых, завеса тайн ы потихоньку начала сниматься.

Что такое паразитизм?

Недавно в научном журнале Nature Communications была опубликована статья, в которой описывается один из первых в истории актов паразитизма. Под этим термином принято понимать явление, когда организм использует чужое тело для поддержания своей жизни. Это своего рода симбиоз, однако существа не получают взаимную выгоду — при паразитизме только один организм извлекает пользу и развивается, в то время как другой чувствует нехватку питательных веществ и постепенно ослабевает.

Паразиты человека

Внутри человека тоже могут жить паразиты, и одним из самых известных является бычий цепень (Taenia saginata). Этот червь может попасть в организм с плохо обработанным мясом животных и впоследствии всем телом всасывать поступающие в человека питательные вещества. Длина взрослой особи бычьего цепня может достигать 10 метров. Во время пребывания паразита в пищеварительной системе, у человека возникает болезнь тениаринхоз. Его симптомами являются приступы боли в области живота, ощущение подвижности внутри, тошнота, головная боль и частое ощущение голода. Человеку явно не хватает питательных веществ, потому что большую их часть забирает паразит.

Первый паразит

Блохи, вши и круглые черви — это современные паразиты. Логично предполагать, что у них был предок, который и придумал вести паразитический образ жизни. Скорее всего, это был какой-то крошечный червь, в чем и кроется главная сложность в его обнаружении. Дело в том, что у червей нет скелета и других относительно жестких частей тела, поэтому время их не пощадило и их останки до наших дней попросту не сохранились.

Останки не сохранились, но кто сказал, что древние паразиты не смогли оставить после себя следы? Недавно китайским ученым удалось найти останки древних беспозвоночных существ, именуемых как брахиоподы (Neobolus wulongqingensis). Они также известны как плеченогие и внешне напоминают моллюсков, а местом их обитания являются холодные воды. Сегодня их можно редко где встретить, но миллионы лет назад они были чуть ли не на каждом шагу.

Брахиоподы крепились и крепятся ко дну при помощи специального стебелька — все это наглядно показано на видео ниже. На ископаемых останках ученые нашли следы паразитов, которые крепились к ракушкам и нагло воровали у брахиоподов питательные вещества. Исследователи считают, что зараженные организмы ощущали недостаток этих веществ и не могли вырасти до больших размеров. Здоровые же организмы развивались нормально. Признаки паразитизма налицо.

Считается, что одни из самых первых паразитов жили примерно 540 миллионов лет назад — ученые пришли к такому выводу, исходя из возраста останков морского ископаемого. Можно сказать, что паразитизм возник в кембрийский период, во время которого и начали появляться современные группы животных. Об этом важном моменте из истории жизни на Земле несколько лет назад писал мой коллега Илья Хель — рекомендую его статью к прочтению.

Возможно, оставившие после себя следы паразиты — далеко не первые, кто придумал настолько гнетущий жертв образ жизни. Ясно только то, что паразитизм как явление очень сильно повлияло на эволюцию живых созданий. Это своеобразный эффект бабочки — если бы когда-то давно паразиты не мешали живым созданиям развиваться, эволюция бы протекала совершенно другим образом и нынешние животные выглядели бы не так, как сейчас.

Паразиты способны использовать в своих целях практически любых существ. На эту тему рекомендую ознакомиться со статьей, которую написала Любовь Соковикова — в ней она рассказала, какие паразиты жили в перьях динозавров. Получилось очень занятно!