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Собака — лучший друг человека, или просто притворяется?

Собака — лучший друг человека, или просто притворяется?

Кадр из фильма «Хатико»

Собаки считаются одними из самых первых домашних животных. Ученые до сих пор не могут точно сказать, когда именно люди приручили этих созданий, но самое распространенное предположение гласит, что это произошло 10-14 тысяч лет назад, в каменном веке. С тех пор собаки считаются нашими самыми лучшими друзьями, которые никогда не бросят нас в беде. Вспомните только собаку Хатико, которая прождала своего хозяина на вокзале целых девять лет до тех пор, пока не умерла — чем не лучшее доказательство их верности? В истории есть и множество других доказательств преданности наших четвероногих друзей, но американский психолог Джошуа Ван Бург (Joshua Van Bourg) как-то задумался — а что, если собаки просто притворяются верными товарищами, чтобы извлечь выгоду?

По мнению исследователя, многочисленные истории о собаках-спасателях и полные романтики фильмы не доказывают их бескорыстное желание спасать людей. Ведь кто знает, что творится в головах этих созданий? Может, они спасают людей с корыстными целями, желая получить взамен вкусный корм или поглаживание по животу? Задавшись этими вопросами, Джошуа Ван Бург связался с профессором Клайвом Винном (Clive Wynne), который изучает взаимодействие людей и собак. Вместе они разработали серию экспериментов, которые помогли им понять, насколько сильно собаки заинтересованы в спасении своих хозяев.

Собака — лучший друг человека, или просто притворяется?

На фото — Клайв Винн со своим щенком

Верность собаки

В научном эксперименте приняло участие 60 собак, на каждую из которых возлагалось прохождение трех испытаний. Разработанные тесты в целом были одинаковыми — хозяин каждого животного прятался в железную коробку, выход из которой был перекрыт металлической перегородкой. Но обстоятельства в каждом случае были разными, из-за чего испытания даже получили разные названия:

  • в «тесте на бедствие» хозяева претворялись, что попали в беду, и звали своих собак на помощь;
  • в «тесте на чтение» хозяева сидели внутри коробки и просто читали вслух газету;
  • в «пищевом тесте» исследователи клали еду в пустую коробку прямо на глазах у собак.

В рамках первого испытания своих хозяев спасли 20 собак из 60. Исследователи засчитывали «спасение» только в том случае, если животное самостоятельно отодвинуло перегородку. С этим справилось не так много собак, а остальные хоть и проявляли интерес к крикам хозяев, но не понимали, как им помочь. Важно отметить, что людям было запрещено звать питомцев по имени — в некоторых случаях это могло восприниматься собаками как команда, которую нужно выполнить вопреки своим истинным желаниям.

В испытании, где хозяева вслух читали газету, перегородку отодвинули 16 собак из 60. Исследователи считают, что животные не хотели спасти хозяев, а просто желали их найти их и побыть вместе с ними. В рамках третьего испытания до корма добрались 19 собак — кажется, еда для них была так же важна, как и жизнь хозяев. Наверное, в этот момент Джошуа Ван Бург возликовал, потому что этот факт почти доказал то, что собаки просто притворяются нашими друзьями.

Собаки-спасатели

Но, в ходе дальнейшей работы, результаты исследования были перевернуты с ног на голову. В рамках «пищевого теста» многие собаки научились открывать железную коробку, поэтому исследователи задумались — а что, если с этим знанием они с большей успешностью спасут своих хозяев? Владельцы собак снова залезли в коробку и начали звать своих любимцев на помощь. На этот раз, благодаря умению отодвигать перегородку, хозяев спасли 84% собак.

Собака — лучший друг человека, или просто притворяется?

Собаки с радостью готовы спасти нас, но сначала их этому надо научить

Итог исследования оказался таков — собаки действительно хотят спасти своих хозяев, но для этого им нужно знать, как это сделать. Одного только желания им явно не хватает, потому что не зная что делать, они могут просто в панике бегать вокруг попавшего в беду хозяина. Впрочем, в истории есть случаи, когда лай собак спасал людей от последствий пожара и других чрезвычайных ситуаций.

Если смотреть на взаимодействие людей и собак более широким взглядом, даже проведенное исследование не может в полной мере ответить на главный вопрос — почему именно собаки хотят спасти своих хозяев? Что ими движет: привязанность, зависимость, ожидание похвалы или же истинная любовь? Научного ответа на этот вопрос до сих пор нет.

Напоследок, если вы счастливый хозяин четвероногого друга, рекомендуют почитать статью моей коллеги Дарьи Елецкой. В ней она рассказала о том, как определить возраст собаки в человеческом эквиваленте. Многие считают, что один собачий год равен семи человеческим, но это далеко не так.

07 июнь 2020 /
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