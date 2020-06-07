В 10 раз больше смертей и новая волна заболевших: к чему привел отказ от карантина в Швеции

Швеция решила пойти по другому пути, но он оказался неэффективным

Одной из немногочисленных стран (и единственной в Европе), которая решила не вводить никаких карантинных мер из-за коронавируса, стала Швеция. Пока большая часть мира сидела дома, магазины не работали, и люди самоизолировались, в Стокгольме и других городах страны продолжалась жизнь как ни в чем не бывало. Там работали и торговые центры, и кафе, и школы, и другие общественные места. Не было никаких распоряжений о ношении масок или других средств защиты. Получается, все это пустили на самотек и граждане сами решали, как им быть. Такой формат грозил серьезными последствиями, хотя нашлись и те, кто счел его более эффективным, чем карантин.

Действительно, изначально в Швеции не было сильного роста заболевших и умерших от коронавируса, и, казалось, что пандемию действительно можно преодолеть без самоизоляции. Однако через две недели (как раз, когда закончился инкубационный период коронавируса) количество заболевших стало сильно расти. Однако даже тогда власти страны не стали вводить никакие карантинные меры. Да, кто-то начал работать из дома, а особо сознательные перестали без необходимости выходить на улицу, но в большинстве своем жизнь продолжалась, как и раньше.

коронавирус в Швеции

Это был лишь вопрос времени, когда пандемия коронавируса в Швеции приведет к страшным последствиям. Что мы имеем сейчас? В Швеции 219 заболевших на миллион населения. В той же Испании в пик эпидемии было 185 человек на миллион (сейчас, благодаря карантинным мерам, там почти справились с вирусом и возвращаются к нормальной жизни). В США, где коронавирусом уже переболели около 2 миллионов человек — в пике было 118 заболевших на миллион населения. И это при том, что США проводят 56 000 тестов на миллион человек, а Швеция… всего 27 000 тестов! разум еется, чем меньше проводят тестов, тем меньше выявляют человек с коронавирусом.

Динамика смертей от коронавируса в разных странах Европы. Дания и Финляндия здесь как пример «соседей» Швеции, а Швейцария — страна с похожим количеством населения

И сейчас, когда большинство стран Европы, пережив карантин, открывают магазины и кафе, а люди выходят на работу, потому что темпы роста заболевших упали, в Швеции все только начинается. В той же Финляндии, Норвегии и Дании, которые находятся около этой страны, смертность от коронавируса в 7, а то и 10 раз меньше, поскольку там вовремя ввели карантинные меры. При этом данные о выздоровевших Швеция вообще не предоставляет. Как удобно, не так ли?

Швеция не только не проводит достаточное количество тестов, она еще и не делится всеми данными

Зачем нужен карантин

Но волна возмущения сделала свое дело, и на днях главный эпидемиолог Швеции признал ошибкой, что власти не ввели карантин из-за коронавируса. По его словам, если бы можно было «отмотать время назад», то хоть какие-то карантинные меры страна бы ввела.

Если мы снова столкнемся с такой болезнью, наши действия будут чем-то средним между тем, что было сделано в Швеции, и в остальном мире. Необходимо знать точно, что нужно закрыть, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Другими словами, Швеция признала свою ошибку, но, похоже, слишком поздно. Остальные скандинавские страны уже прошли пик эпидемии и начинают возвращать все на свои места (где это возможно), открывают туристическое сообщение со странами-соседями. Стоит ли пускать туда Швецию — хороший вопрос, учитывая, что количество смертей от коронавируса там по-прежнему растет.

Почему вообще в этой стране решили пойти по такому пути? Вообще, Шведы всегда были особняком в Европе и вот опять. Возможно, они решили пойти путем коллективного иммунитета — это когда активно лечат только самых слабых членов общества, а наиболее сильные болеют и вырабатывают иммунитет. У 70-80 процентов населения выработается иммунитет и эпидемия проходит намного легче. Но, как мы видим по последним данным, она не прошла легче, а, наоборот, только обострилась.

В дальнейшем есть риск того, что ситуация выйдет из под контроля и количество заболевших начнет расти лавинообразно. Это приведет к тому, что медицинская система страны просто не справится. Конечно, ей придут на помощь другие страны Европы, но подход Швеции к таким проблемам запомнят надолго. Куда проще было просто закрыть города, как это сделали в Финляндии, Норвегии и Испании.

Будет ли страна вводить карантин теперь — непонятно. Власти пока не распространяются на эту тему, да и врачи, судя по всему, не знают, что именно им нужно делать. Мне кажется, что лучше ввести карантин поздно, чем не вводить его вообще и поставить под угрозу целую нацию.