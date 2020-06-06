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Особенности и преимущества речных круизов

Абсолютно все виды отдыха имеют свои характерные особенности. Более того, у каждого типа поездок есть свои почитатели. Например, любителя пляжей сложно привлечь в горы. Ценитель архитектуры не особо порадовала бы поездка с кемпингами. Речные круизы имеют много преимуществ, но есть и недостатки этого вида отдыха.

Прежде всего, он не ограничивается скукой на судне. Очень часто прогулка по реке сопровождается посещением различных мест, представляющих архитектурный и исторический интерес. Однако этот тур нельзя назвать регламентированным. Дело в том, что гиды могут отклоняться от заранее запланированного маршрута, чтобы туристы могли посещать некоторые другие места по своему пожеланию. Например, часто верующие хотят увидеть храм, который не попадает под туристический маршрут.

Преимуществ тур круиз из СПб по реке действительно много. Судно служит своеобразным отелем, переходящим из одной точки посещения в другую. Пассажирам не придётся путешествовать на надоедливых автобусах или преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до интересных мест. Комфорт всегда присутствует, и всегда есть место для отдыха.

В эту поездку входит посещение различных исторических мест. Таким образом, мы можем говорить об экономии денег, потому что турист посещает максимальное посещение интересных точек за одну поездку. И передвигаться между ними не утомительно, ведь на судне организуется развлекательная программа.

Основные недостатки этой поездки включают ограниченные экскурсии. Однако гиды стараются максимально сократить программу, чтобы вовремя возвращать туристов на борт. Поэтому пассажир не получает часть информации, и не может быть и речи о свободном времени в городах.

Морская болезнь - ещё один недостаток этого путешествия. Конечно, не все туристы страдают этим. Но для тех, кто может заболеть, круиз становится настоящим испытанием. Перед поездкой лучше всего встретиться с врачом, если есть индивидуальная склонность к такому заболеванию.

Однообразие ландшафтов во время речного круиза может быть утомительной. Но это не столь значительный недостаток. Это больше - индивидуальный фактор. Некоторые напротив, видят романтику в этом.

Оказывается, главным в речных круизах является вопрос индивидуальных предпочтений. Для любителей этих маршрутов все эти недостатки абсолютно исключены.

06 июнь 2020 /
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