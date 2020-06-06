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Ищем обменник электронной валюты

Что такое онлайн-обменник валюты, в настоящее время известно практически всем активным пользователям сети. Неважно, работаете ли вы или инвестируете через глобальное интернет-соединение, - вам нужно переводить деньги в другую валюту, в другие платежные системы или даже в автономном режиме на карту. Лучше всего делать это через быстрый обменник, и спектр этих виртуальных сервисов огромен.

Для многих граждан до сих пор заработки онлайн кажутся нереальными. Ну, как же можно работать в Интернете, получать виртуальные деньги и превращать их в реальные бумажные купюры, которую вы можете потрогать и оплатить ею покупки в супермаркете? Это возможно уже в течение довольно длительного времени, и предоставляют такую возможность не только сами платежные системы, но и обменники. Эти сервисы работают по принципу реальных быстрых обменников: отправляйте деньги на их счёт, а они вам отправляют необходимую валюту на указанный вами счёт. Но в отличие от реальных обменных сервисов, где будут выдавать вам деньги прямо в руки, могут возникнуть виртуальные проблемы: вы можете столкнуться с мошенниками.

Если вы введёте в поисковике «обмен валюты», вы увидите, что количество обменников действительно огромно. Многие достойные сервисы работали годами, кто-то просто открылся и получил клиентуру, но кому-то не нужна репутация или большой поток пользователей, потому что они просто хотят зарабатывать деньги и конвертировать валюты других пользователей.

Вы можете найти платформу самостоятельно. Для этого обратите внимание на следующие критерии:

  1. Отзывы: прочитайте, что другие пользователи говорят об обменнике, но имейте в виду, что положительные отзывы могут быть куплены, а отрицательные - обман конкурентов. Поэтому всё, что вам нужно сделать, это обратить внимание на комментарии, которые являются более нейтральными, чем комплименты или грязь.
  2. Продолжительность работы. Если обменник существовал несколько лет, он не может быть мошенническим - иначе его бы давно заблокировали. Но если сайт только открылся и в сети нет информации об этом, лучше всего его избегать.
  3. Резерв обменника. Платформа, которая работает с большим объёмом денег, не только надёжна и востребована, но и успешно проведет транзакцию на любую сумму.

 

Если вам сложно проанализировать ресурсы и выбрать площадку для обмена валют, вы можете пойти простым путём и воспользоваться мониторингом обменников, которые проверили эти сервисы.

06 июнь 2020 /
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