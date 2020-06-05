Почему деятели культуры России далеки от подлинной культуры

В среде известных в стране людей с новой силой вспыхнули скандалы

Во время самоизоляции у людей появилась масса свободного времени. Поэтому они много говорят. Особенно, известные. Да еще выкладывают свои цитаты в интернет. И тут выясняется – впрочем, подозрения на сей счет были и раньше, - что эти личности не шибко умные. И, кажется, вообще не понимают, в какое время мы живем.

Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей) положены сотрудникам компаний, относящимся к пострадавшим от пандемии отраслям. Одними из первых протянули руку за государственным подаянием артисты. Мол, мы в тяжелом состоянии, обнищали, чуть ли не голодаем. Концертов нет, доходов - тоже. В общем, подайте, люди добрые, кто сколько может…

По информации «Собеседника», в числе «бедствующих» оказались Регина Тодоренко, Григорий Лепс, Дима Билан, Николай Басков и другие представители шоу-бизнеса. По данным того же источника, одним просьбу удовлетворили, другим - отказали.

Впору саркастически усмехаться. Как жаль людей, которые пели, плясали, танцевали, получая за свою, мягко говоря, не очень качественную работу умопомрачительные гонорары.

Они - богатые, обеспеченные, разъезжающие на шикарных автомобилях и живущие в роскошных особняках. И ими остались, ибо трудно представить, что несколько месяцев вынужденного простоя довели артистов до банкротства. Но наши звезды привыкли, извините, к халяве. И теперь без стеснения клянчат, словно нищие на паперти, совершенно не сознавая, что многим другим упомянутая сумма куда нужнее.

Мерзковато, вы не находите? Трехгрошовая опера, пиар на пандемии…

Артистам бы одуматься. Мол, погорячились, бес попутал. Так нет же, они отстаивают свои позицию! Так, сприптизер Сергей Глушко по кличке Тарзан пожаловался на финансовые трудности, которые он испытывает вместе с женой Наташей Королевой. Он заявил, что в отличие от «бабушек и дедушек, которые сидят дома и, как получали пенсию, так и получают», они подобными благами не обладают.

Что ж, уверен, что многие пенсионеры с удовольствием взяли бы на себя Тарзано-Королевские «трудности». С обменом на свои. Готовы махнуться, ребята?

По мнению Глушко, «народ вообще не понимает», как нелегко сейчас приходится деятелям культуры. Это точно! Только стоит ли зачислять стриптизера в ряды деятелей культуры? Впрочем, я, возможно, пропустил момент, когда демонстрация голого тела стала называться искусством…

Подал громкий, уверенный голос продюсер Иосиф Пригожин и по совместительству супруг певицы Валерии. Он пожаловался, что государство не дает звездам преференции, а телевидение их не очень-то жалует. И предложил создать специальный фонд, который мог бы поддерживать музыкантов в сложное время.

Так и хочется спросить, почему надо поддерживать именно вас? Отчего надо пренебречь водителями, инженерами, учителями, врачами, которые нуждаются больше, а труд их, несомненно, важнее? Вы что, производите продукцию, без которой нельзя прожить? Без ваших песен, зачастую наивных, хорошо, если не глупых, оскудеет мир?

Вам, милостивые дамы и господа, не приходит в голову провести благотворительный онлайн-концерт, скажем, для медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом и больных, запертых в четырех стенах больничных палат, квартир? Не хочется поддержать и других людей, отвлечь хотя бы ненадолго от грустных мыслей?

Не слыхали ли вы, что в тяжкие времена Великой Отечественной известные артисты – Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Лидия Русланова, Иван Козловский, Игорь Ильинский и другие выезжали на передовую, устраивали концерты, поддерживая бойцов Красной армии? Да, у них был гонорар.

Знаете, какой? Бурные овации под грохот орудий, разрывы снарядов и армейский обед в земля нке под фронтовые сто грамм.

Притязания звезд вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Так, музыкант и член Общественного совета при комитете по культуре Государственной думы Сергей Шнуров жестоко высмеял музыкантов в стихах: «Из ботвы готовим каши? / Бересту уже едим? / Сиротинушки вы наши, / Исхудал совсем поди?»

Это вызвало ярость Пригожина, и оба, не стесняясь в выражениях, сцепились в жесткой словесной перепалке, которая продолжается по сей день. Похоже, что публичное, грязное выяснение отношений завоевывает все большую популярность.

В отличие от Пригожина, певец Юрий Лоза не стал жаловаться на жизнь, но предрек коллегам тяжелые времена: «Если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны». Лоза напомнил, что «все мы – люди», и когда станет нечего есть, «пойдем работать кем угодно»

Его спич дает большой простор для фантазии. Я представил себе Филиппа Киркорова, который вместе с Леонидом Агутиным ждет состав с черешней из Краснодара, чтобы начать разгрузку вагонов. Анжелика Варум в переднике продает картошку на рынке, а Любовь Успенская там же в халате торгует помидорами. Ну а Лев Лещенко, которого много десятилетий «бьют дождинки по щекам впалым», трудится гардеробщиком.

Как вам сюжет? Уверен, что на новом поприще наши исполнители, без сомнений, будут иметь просто феноменальный успех. Может, даже больший, чем на эстраде.

…Оптимистичный Максим Галкин не сетует на трудности - наверное, у него с Аллой Пугачевой все в порядке. Он по-прежнему смеется и смешит других. Правда, иногда шутит опасно. После очередного его номера сердито сжали губы хозяева Кремля и Тверской, 13. Галкин записал клип, в котором одновременно спародировал президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Речь - о популярном видеоролике, в котором в котором юморист высмеял решение столичного градоначальника ввести прогулочный режим и о том, как отреагировал на него глава государства.

Выступление Галкина вызвало разноречивую реакцию пользователей интернета, однако преобладали одобрительные отклики. А вот народный артист России Евгений Миронов разгневался. Он сказал, что после просмотра клипа его «колбасило всего». Миронов назвал пародию Галкина «злобной критикой» и признался, что не ожидал от него такого поступка. «Неужели сейчас, на волне такого хайпа очень талантливый артист вздумал набрать очки?» - вопрошал Миронов и добавлял, что Галкин воспользовался очень сложным моментом. По мнению художественного руководителя Театра Наций, московский мэр находится в авангарде борьбы с коронавирусом и «борется из последних сил, чтобы было меньше жертв».

В заключение, артист сказал, что «сейчас не время хаять власть».

Характерно, что герои клипа – Путин и Собянин - промолчали. И правильно сделали. Потому что удел политиков – не только возвышаться, провозглашать, вызывать овации. Но и терпеть критику – не огульную, а необходимую. Тем более, когда они совершают серьезные ошибки, поражают странными предложениями

Пародия Галкина - острая, едкая, но не переходящая за грань оскорблений. Миронов же просто воспарил к вершинам лести в своем верноподданическом порыве. Это и понятно – его театр получает весьма солидную финансовую поддержку и, страсть, как хочется, чтобы этот золотой водопад не иссяк.

Для этого надо вертеться как уж на сковородке, почитать благодетелей, произносить в их адрес благодарственные оды. Артист и ранее посылал дифирамбы «наверх», но в данном случае превзошел себя. Достаточно признания Миронова, что после просмотра галкинского клипа, он «не спал всю ночь».

Хочется спросить уважаемого артиста, если сейчас не время «хаять власть», то когда это можно делать? По особому разрешению, высочайшему повелению или по графику, который надо вывесить в подъездах?

Всегда и особенно сейчас, в трудное время, действия власти должны быть точными и взвешенными. Сейчас важно учитывать моральное состояние граждан, и сложную ситуацию, в которую они попали. Нельзя делать резких движений, принимать сомнительные, необдуманные решения!

Увы, представители власти лезут напролом, поражают нелепостями, злят людей. Как и произошло с графиком прогулок – тем паче, решение столичной мэрии было принято в то время, когда измученные самоизоляцией москвичи высыпали на улицы.

В данном случае сатирик имел полное право применить свое «оружие». Тем более, Россия декларирует себя, как демократическое государство со свободой слова…

Увы, кроме жалоб и перепалок, деятели культуры никак не заявляют о себе. А если говорят, то о грустном. Но порой невеселый облик не означает негативных перемен в жизни. К примеру, намедни в прессу попала фото графия известного артиста Михаила Боярского. На ней 70-летний «Д’Артаньян» выглядит изможденным. Но он успокоил публику – мол, у меня все хорошо, сижу за городом, отдыхаю. А какая у меня внешность, не знаю, потому что давно в зеркало не смотрел, пошутил артист.

Как же прав Михаил Сергеевич! В то время, когда закрыты парикмахерские, салоны, красоты, фитнесс-клубы, спортивные секции, глядеть на свое изменившееся отражение и впрямь нет особого желания. И поэтому хочется безмолвствовать – до лучших времен…

Впрочем, молчание некоторых известных людей можно считать, как это ни парадоксально, красноречивым. Уверен, они что-то замыслили, что-то сочиняют и пишут. Ведь время пандемии рождает многочисленные сюжеты для писателей, сценаристов и драматургов. Факты буквально валяются под ногами, надо их просто собирать и использовать по мере надобности. Уверен, что коро появится произведения о нашем времени, его героях и антигероях.