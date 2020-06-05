Хватать облака руками. Новые вопросы по Курильским островам

Общественность Японии недовольна результатами политики Синдзо Абэ

Дважды представлявший японскую правонационалистическую газету «Санкэй симбун» в Вашингтоне и, как указано в аннотации, «располагающий обширными связями в политических кругах Японии и США журналист и политолог» Юкио Касияма опубликовал на днях в издании Wedge Infinity большую статью с выражением «сплошного разочарования» политикой японского премьер-министра Синдзо Абэ на российском направлении.

Разочарование сочетается с призывом ужесточить эту политику, вернувшись к решительным требованиям «возвращения всех северных территорий», то бишь российских южно-курильских островов.

Что же не нравиться японскому журналисту в политике близкого по духу японским правым нынешнего премьера? Оказывается, склонность к уступкам Москве и ущемлению «интересов Японии». Абэ, по сути, обвиняется в страшном грехе – попытке найти компромиссное решение пресловутого и в реальности не существующего, во всяком случае, для России, «территориального вопроса». А именно, в согласии премьера «решать вопрос» на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года, в которой недальновидный и, как показал этот случай, политически наивный Никита Хрущев в несбыточном расчете на «перетягивание» Японии от США к СССР , был готов заплатить за это Малой Курильской грядой. То есть островом Шикотан и островной группой Плоские, Хабомаи по-японски.

Странно, но, имея столь большой опыт международной журналистики, Касияма, похоже, не разобрался или делает вид, что не разобрался в подлинных замыслах Абэ и его «советников по России», таких как отбывший тюремный срок за коррупцию политикан с весьма подмоченной репутацией Мунэо Судзуки.

Соглашаясь вести переговоры «на основе Декларации», в действительности, Абэ отнюдь не отказывается от главных островов «северных территорий» - Кунашира и Итурупа. А обозначает свою формулу «решения территориального вопроса» как «два плюс альфа», где «альфой» и являются эти два самые крупные и в хозяйственном отношении наиболее освоенные острова Большой Курильской гряды.

Приоткроем замыслы Абэ-сан и иже с ним. Они склоняются не к забвению Кунашира и Итурупа, а к получению их в состав Японии на втором этапе, после «возвращения» Шикотана и Хабомаи через так называемую «совместную хозяйственную деятельность» на Курилах, переговоры о которой сейчас хотят интенсифицировать.

О целях такой деятельности на днях поведала близкая МИД Японии газета The Japan Times:

«Москва хочет через такую совместную хозяйственную деятельность, как туризм и рыбоводство, развивать экономику своего Дальнего Востока, в то время как Токио видит в экономическом сотрудничестве продвижение вперед в переговорах о возвращении контролируемых русскими островов — Кунашир, Итуруп, Шикотан и островной группы Хабомаи, известных в России как южные Курилы»

Для тех, кто все еще верит в бескорыстные намерения японской стороны помогать в развитии Курил, напомним редкие по своей откровенности и циничности признания близкой к правительству японской организации «Ампокэн» («Совет по проблемам национальной безопасности»). Говоря о ныне пропагандируемой «совместной хозяйственной деятельности» на южных Курилах, японские аналитики отмечают:

«Совместное японо-российское экономическое освоение северных территорий будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешевую силу, а японская — всё остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием ее экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестают отличаться от территории Японии. Затем в определенный момент эти острова становятся территорией Японии, и происходит их возвращение как юридически, так и формально»

А для того, чтобы у русских не было иллюзий по поводу подобных перспектив, Токио настаивает на дипломатических переговорах с Москвой о создании для японских компаний и граждан, работающих на Курилах, особого законодательства, ибо Токио категорически отказывается признавать на этих островах российские законы. В связи с возобновлением российско-японских дипломатических консультаций в японских СМИ вновь муссируются различного рода спекуляции и инсинуации по поводу того, что российское руководство якобы соглашалось на предоставление японцам на Курилах чуть ли не статуса экстерриториальности. И это несмотря на то, что руководство МИД РФ твердо заявляет о необходимости для посещающих эти российские территории иностранцев неукоснительно следовать законам Российской Федерации.

Так, например, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, комментируя подготовку нормативной базы для реализации совместной хозяйственной деятельности на Курилах, не раз выражал намерение вести обсуждение на основе исключительно российских законов.

«Любые будущие договоренности по совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах не должны противоречить российскому законодательству, которое в полном объеме распространяется на этот регион», - заявлял высокопоставленный дипломат

Эта позиция была в четверг подтверждена официальным представителем внешнеполитического ведомства России Марией Захаровой, которая сочла необходимым вновь напомнить японской стороне, что «коль скоро речь идет о хозяйственной деятельности на южных Курилах, являющихся частью Сахалинской области, то и осуществляться она, естественно, должна в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Но вернемся к, скажем прямо, провокационной статье журналиста из «Санкэй симбун». Касияма затрагивает в ней и обсуждаемый в СМИ Японии вопрос о том, распространяется ли проектируемая поправка в Конституцию России о запрещении переговоров об отчуждении российских территорий на претензии Японии на Курилы. Ссылаясь на то, что в поправку внесена оговорка о не распространении ее на случаи «ведения работы по демаркации границ», и это-де не касается «северных территорий», автор напоминает: «Но ведь ни Путин, ни другие российские официальные лица никогда не говорили о том, что северные территории могут быть изъяты из принципа недопустимости отчуждения российских земель».

Автору этих строк уже доводилось высказывать пожелание иметь разъяснения причин просьбы МИД РФ включить в поправку о запрете отторжения российских территорий в пользу других стран оговорки о «демаркации, делимитации и редемаркации». Этого требуют и участившиеся спекуляции по этому поводу в японской прессе.

Свою статью Касияма завершает тем же с чего начал. Он утверждает: «Именно сейчас необходимо отбросить вредную и бесплодную идею о возврате двух островов, и со всей твердостью вернуться к изначальной японской позиции с требованием возврата всех четырех северных островов».

Небезынтересно, и на это обратили внимание российские читатели, что даже среди соотечественников журналиста из правонационалистической газеты нашлось немало людей, кто считает высказываемые Касияма призывы нереалистичными и пустыми.

Их мнение приводит РИА новост и:

«Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!» - написал hc850able.

«Россия нам острова не вернет. Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что северные территории принадлежат ей. Вот и все», - выразил аналогичное мнение Geraosan Haruko.

«В конечном счете, никогда мы эту проблему не решим!» - отметил masuyo03.

«Политикой Абэ ни острова не вернем, ни дружбы с Россией не добьемся. Да, прошло 70 лет. На тех островах русские тоже понесли немало жертв. И сколько бы мы ни ныли, что исторически «северные острова были японскими, но ведь там была война…», - добавил Terutomato.

«Какой возврат территорий? Всерьез об этом можно говорить разве что союзным государствам. А не нам с нашими отношениями с Россией!», - заметил mact.

При этом некоторые пользователи заявили, что дипломатией в данном вопросе ничего не добиться, а также призвали разместить вблизи островов ракетные дивизионы японских сил самообороны и американские военные базы».

От себя добавим, что в сегодняшней Японии мнение о том, что премьеру Абэ не под силу решить проблему «северных территорий», разделяют уже подавляющее большинство жителей этой страны.

Ведь это, как гласит японская поговорка, все равно что «хватать облака руками». А потому японскому правительству надо, наконец-то, признать итоги Второй мировой войны и, отбросив несбыточные реваншистские идеи, развивать взаимовыгодное сотрудничество двух соседних стран и народов. Ибо другого не дано.

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