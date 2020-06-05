Пылай, Америка! Пылай, весь мир?

Что стоит за протестами в США и что будет со страной дальше

Протесты в США, спровоцированные гибелью афроамериканца под коленом белого, к его беде, полицейского, вряд ли означают скорую гибель сильнейшей державы мира. Впрочем, выводы из последних событий вряд ли сулят что-то хорошее – как США, так и всему миру.

В то время, как Дональд Трамп с гордостью следил за отправкой американских астронавтов к МКС, первой за десятилетие с территории Соединенных Штатов, страну захлестывали протесты. Хотя, протестами их можно назвать с большой натяжкой – скорее, бунтами. Фраза «У вас там в Америке негров линчуют» - пожалуй, самое характерное высказывание из глубин русского коллективно-бессознательного в адрес заокеанской владычицы мира. Обычно, угнетённым принято сочувствовать, сопереживать им. Но чернокожей шпане и примкнувшим к ним белым анархистам, приезжающим грабить магазины с кроссовками на тюнингованных «мерсах», сочувствовать как-то не хочется.

И пусть причиной беспорядков и массовых погромов стал очевидно вопиющий акт превышения полицейским своих полномочий – он придушил коленом лежащего на земле Джорджа Флойда, которого подозревали в попытке расплатиться в магазине фальшивой купюрой – последствия вышли из берегов. Что было дальше, вы знаете: США запылали, от побережья до побережья.

Вот Дональд Трамп вынужден укрыться в бункере под Белым Домом, а вот в американских городах вводят комендантский час. Вот счет сожженным и разграбленным магазинам, в числе которых Louis Vuitton, Nike и салон баснословно дорогой фото техники Leica, пошел на сотни. А вот и «небесная сотня» готовится к высечению своих имен на пьедестале зарождающейся «цветной» революции: уже больше десятка погибших, тысячи людей арестованы.

Позже станет известно, что в крови Джорджа Флойда обнаружили несколько видов наркотиков и – какая ирония! – коронавирус .

Протесты с привкусом COVID

Беспорядки на почве излишне сурового обращения полицейских с чернокожими преступниками случаются в США столь же регулярно, как и торнадо. Все к ним давно привыкли, они неизбежны – таков уж климат . И страна, где исторически очень сильна роль полицейских, с завидной частотой взрывается из-за очередного «вопиющего произвола» - что поделать. Но нынешние беспорядки – самые сильные за прошедшие несколько десятилетий, и причина – именно в коронавирусе, который многократно усилил хаос, превратив банальные погромы в настоящее стихийное бедствие.

Вряд ли американцы вышли бы разрушать свою собственную страну из-за смерти какого-то безработного чернокожего, ещё и имевшего проблемы с законом. Но Джордж Флойд встал на биржу труда в надежде получить пособие – как и миллионы других американцев, независимо от цвета кожи.

Уровень безработицы в США уже побил рекорд Великой Депрессии, и смерть Флойда лишь подчеркивает социальный характер нынешних бунтов. В США давно назревала социальная революция, характерная для абсолютно любой империи на этапе деградации. А то, что это именно тот-самый-этап, сомневаться не приходится

Слишком сильны в США классовые противоречия. Слишком сильно имущественное неравенство: бедных с каждым днём всё больше, богатые продолжают богатеть, а раздор между элитами достиг наивысшей точки кипения. Склоки между республиканцами и демократами вот-вот столкнут страну в пучину очередной гражданской войны – других на своей территории Америка и не знает, и не случайно вновь полетели со своих постаментов памятники конфедератским генералам. Коронакризис лишь приблизил кульминацию, и простой – и быстрой - она не будет. Но радоваться здесь совершенно нечему.

Мир после хаоса

Во-первых, нынешние протесты – не конец, и уж тем более не начало Большой Американской Революции. Пока что это лишь бунт, бессмысленный и беспощадный, у которого, как известно, нет ни лидеров, ни лозунгов, ни каких бы то ни было целей – кроссовки Nike не в счёт. Куда интереснее будет следить за тем, что произойдёт позже: как на фоне хаоса демократы будут пытаться выбросить из президентского кресла Дональда Трампа. А в этом пасьянсе слишком много неопределённостей.

Во-вторых, империи не умирают быстро. Они рушатся десятилетиями, распространяя по периметру хаос и разрушения. А значит, нелегко придется всем. Протесты в Миннеаполисе спровоцировали оживление в европейских городах – Париже, Берлине, Лондоне… и везде, как и в Штатах, причина лежит исключительно в социальной плоскости, а вовсе не в расовой, несмотря на лозунги #BlackLivesMatter (чёрные жизни важны) и #ICant’tBreathe (я не могу дышать, последние слова Флойда).

Ставить белых на колени, каяться за рабство – это, если хотите, лишь антураж. Вот почему так воодушевившие многих (особенно в России) белые американские парни с автоматами, защищающие своё имущество, пока полиция стоит и кается, не спасут ситуацию. Через каких-то 30 лет они станут в Штатах меньшинством, причём угнетаемым, с особой жестокостью. Потому что мир преисполнен несправедливости, и лишь самые отчаявшиеся, оказавшиеся у последней черты, пойдут на всё, лишь бы ее восстановить, любыми, даже самыми кровавыми способами. Благодаря коронавирусу количество таких людей на планете возросло стократно.

Возможно, когда-то Америка станет иной. Не лучше, не хуже, просто совершенно не той страной, к которой мы привыкли и о которой на самом деле так мало знаем. Будет ли это хорошо для США, если они навсегда похоронят основы «белой» европейской христианской цивилизации и принесут свою историю в угоду расовому равенству, но на деле - превосходству? Сумеет ли она по-прежнему быть локомотивом мировой экономики? Это будет уже совсем другая история

Но для того, чтобы выжить, этой новой цивилизации вновь, как и раньше, в периоды «осевого времени», нужно задать себе всего один простой вопрос: стоит ли человеческая жизнь хоть что-то. Или важны только те их них, что определенного цвета.

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