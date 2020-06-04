В России откроется «Есенин-центр»

Власти Рязани выделили здание под новый культурный центр

В Рязани выбрано здание, в котором разместится «Есенин Центр» – творческое пространство для всех жителей города и штаб-квартира местных активистов культуры. С такой инициативой команда «Добровольцев культуры» ОНФ под руководством Захара Прилепина вышла на губернатора Николая Любимова и получила поддержку главы региона. Проект приобретает реальную перспективу и географическую прописку в центре Рязани. Волонтеры приступят к реконструкции здания сразу по окончании периода самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Как рассказал координатор проекта «Есенин центр» общественник Григорий Парсентьев, состоялись переговоры инициативной группы с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной. Она сообщила, что юристы мэрии работают над оформлением обоснований для передачи здания активистам. Дом расселен, признан аварийным и подлежащим сносу, что и затрудняет его передачу в пользование. Захар Прилепин продолжит участвовать в реализации проекта. После документального оформления права на пользование зданием команда Прилепина вместе с рязанскими общественниками и Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) намерены приступить к поиску спонсоров, сбору добровольных пожертвований от предприятий и организаций на реконструкцию.

«В 1912 году Сергей Есенин приезжал в Рязань для публикации первых своих стихов и ночевал 9 и 10 июля в каменном доме №14 по этой же улице Петрова у дьякона Ильина, – рассказал председатель регионального отделения ВООПиК Андрей Петруцкий. – Деревянный дом 4, мимо которого Есенин ходил в типографию на губернской площади, – свидетель пребывания поэта в Рязани. Остальные деревянные дома на той улице не сохранились. С созданием «Есенин центра» у градозащитников и всех неравнодушных людей появится помещение для проведения краеведческих встреч, мероприятий по защите Есенинской Руси от хаотической безумной застройки»

В планах реконструкции мастерские на цокольном этаже, где волонтеры-реставраторы Том Сойер Феста смогут изготавливать деталифасадов рязанских домов. Первый этаж хотят переоборудовать под мультижанровое культурное пространство, на втором разместится Есенинская музей или библиотека.

«Как только период самоизоляции закончится, мы приступим к восстановлению здания. Дом 4 на улице Петрова расположен в непосредственной близости от рязанского Кремля, – уточнил Парсентьев. – Мы ведем активные переговоры с наследниками частного орловского музея Сергея Есенина, планируем разместить эту экспозицию в здании на улице Петрова. Вообще, создание «Есенин Центра» – только часть задуманного проекта по воссозданию культурно-исторического облика Рязани начала ХХ века. Приглашаю всех неравнодушных принять участие в субботнике на территории создающегося «Есенин Центра», который состоится по завершению режима самоизоляции».

Писатель, руководитель проекта ОНФ «Добровольцы культуры», автор биографии Сергея Есенина в книжной серии ЖЗЛ Захар Прилепин в середине марта встречался с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым по организации мероприятий, связанных с память ю великого национального поэта. Захар – активный борец против застройки территории музея-заповедника «Есенинская Русь» и пересмотра ее границ.

«Естественно, я не мог обойти стороной свою собственную родину, – признался Прилепин в интервью «Комсомольской правде в Рязани» – Для меня близок город Скопин, где я родился и вырос, и Константиново – родина великого поэта, которого люблю с детства. Недавно закончил книгу весом в килограмм с биографией Есенина, поэтому все безобразия, происходящие вокруг Константинова, меня задевают лично, а «Есенин Центр», помимо всего прочего, станет штабом мероприятий по освобождению «Есенинской Руси» от незаконной застройки.