История древнего Херсонеса. От башен Зенона до империи Романовых

В России выходит исторический сериал о необычном старинном городе

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» и Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» представляют мини-сериал «Херсонес – Моя история».

«Херсонес – Моя история» – исторический мини-сериал, который поможет каждому жителю России узнать о том, где находится колыбель православия, при каких обстоятельствах Святой равноапостольный князь Владимир принял крещение, почему это событие стало переломным моментом в судьбе Российского Государства и в чем важность изучения истории Древней Корсуни сейчас. Всего было поставлено более 40 вопросов, каждому из которых посвящена своя серия.

«Вот уже третий год фонд «Моя история» в содружестве с музеем помогает стать Херсонесу Таврическому археологическим и культурным центром мирового уровня. Многое из того, о чем рассказывает мини-сериал «Херсонес – Моя история» лежит в основе понимания важности этого места для каждого жителя России. Мы надеемся, что эти 40 серий станут прекрасным источником самообразования. Для удобства пользователей серии эксклюзивно будут выпускаться в социальных сетях Фонда «Моя история». – председатель Совета фонда «Моя история» Есин Иван

«Нет худа без добра». Во время пандемии, карантина и самоизоляции специалисты музея и Фонда создали интереснейший проект. Это виртуальное путешествие в прошлое, встреча с музеем и его сотрудниками. Это прогулка во времени и изучение истории нашей великой страны благодаря современным формам коммуникации. Виртуальный мини-сериал имеет ряд преимуществ. Вы сможете посетить музей, независимо от погоды и времени суток, имея возможность возвращаться вновь и вновь в понравившийся эпизод. Вы можете, независимо от того, в какой точке нашей страны находитесь, окунуться в мир музея, носящего имя великого города, сыгравшего особую роль в истории России – Херсонес Таврический», отметила Директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова.

Стартует проект уже 21 апреля. Первыми мини-сериал увидят подписчики сообществ музея-заповедника «Херсонес Таврический»и Фонда «Моя история» в соцсетях.

Вместе с мини-сериалом «Херсонес – Моя история» вы откроете для себя античный город, который пережил римское присутствие и византийское владычество. Узнаете о том, как пройдя свой путь длиною в 2,5 тысячи лет, Херсонес обрел свое второе рождение уже как памятник археологии.

Видео-экскурсии для зрителей проведут специалисты музея-заповедника «Херсонес Таврический». Они расскажут об истории становления и развития греческого полиса, о религиозной, культурной, политической и экономической жизни этого уникального города, о найденных во время раскопок артефактах, людях и интересных событиях истории Херсонеса Таврического.

Кроме того, посмотреть можно будет не только экспозиции и выдающиеся сооружения античного и средневекового времени, сохранившиеся до наших дней, но и музейные фонды, скрытые от глаз посетителей.

Зрителям предстоит узнать о высочайших визитах представителей Российского Императорского Дома Романовых и воочию увидеть автографы членов Царской семьи. Услышать о том, как будущая поэтесса Серебряного века Анна Ахматова, влюбленная в древние черноморские камни, получила здесь свое прозвище «дикая девочка» и «последняя херсонесидка». Ответить на вопрос, в каком из храмов Херсонеса состоялось таинство крещения и венчания русского князя Владимира и греческой принцессы Анны Византийской.

Смотрите премьерные выпуски мини-сериала «Херсонес – Моя история» ежедневно в 12:00.

Первые серии будут посвящены истории Башни Зенона, храма с аркосолиями, античного театра и оборонительных стен Херсонеса.