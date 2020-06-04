Мусульманский мир России за кулисой коронавируса

«Русская планета» поговорила с историком религии, исламоведом Романом Силантьевым

Как коронавирус изменил религиозное поле в нашей стране? С какими мыслями будут встречать Пасху православные и что думают об эпидемии мусульмане? Об этом «Русская Планета» поговорила с историком религии, исламоведом Романом Силантьевым.

Роман Анатольевич, все обсуждают сейчас то, что происходит на фоне закрытия для прихожан православных храмов, а что происходит у мусульман? Тем более, среди духовенства уже есть первая жертва COVID-19, муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов.

Там ситуация во многом похожа на то, что происходит с Русской православной церковью. Большинство мусульманских организаций последовали примеру святейшего Патриарха Кирилла и закрыли мечети для посещения, как это и было предписано — но не раньше. Кто-то попытался сделать это загодя, но большинство решило впереди паровоза не бежать.

Очень жаль ингушей, тем более, муфтий только в прошлом году был избран, но болезнь никого не щадит. Есть зараженные и в других организациях: Дамир Мухетдинов, первый зампред ДУМ РФ, заявил, что есть инфицированные и в аппарате его организации, при том, что он сам приехал из Европы в марте, и на карантине не отбывал. Возникает вопрос — а не он ли их заразил? Муфтий Равиль Гайнутдин самоизолировался, но, по всей видимости, за пределами России — по некоторой информации, в Турции, что тоже многих удивило: духовный лидер должен быть все-таки со своей паствой.

Насколько духовные управления по регионам демонстрируют единство?

Единство диктует государство. Но тут не вопрос консолидированного мнения. К каждому конкретному управлению обращаются региональные власти: где-то Кадыров дает указания, где-то Васильев просит мечети закрыть, и так далее. Все дожидались какого-то общего решения— и вслед за Патриархом решили закрыть мечети на молитву

При этом они не хотели закрывать мечети раньше, чем закроют храмы — об этом говорил муфтий Талгат Таджуддин. Иначе верующие поняли бы неправильно. Но это, еще раз подчеркну, произошло по воле властей. Когда ситуация обострилась и появились рекомендации от санитарных врачей — решили, что храмы и мечети будут работать, но с минимальным количеством людей.

А паства, которая во многом у нас состоит из мигрантов? Насколько она вняла призывам муфтиев?

У них свои духовные лидеры в тех местах, откуда они приехали, наших они могут и не знать. Но если мечеть закрыта для посещения - то идти им некуда. Есть подпольные мечети, например, в крупных торговых или складских центрах, там сложно контролировать.

Многим действительно не понравилась идея вести онлайн-намазы, что они не заменяют, с их точки зрения, намазы настоящие. Точно так же, как невозможно онлайн исповедаться полноценно и причаститься. Полноценно таинства заменить пока что невозможно, у православных это вызывает неприятие. Да и не надо искать всяких замен — проще подождать, пока ситуация наладится.

А как в нынешних условиях чувствуют себя радикальные течения исламистского толка?

Террористы никуда не делись, они постараются атаковать в дни эпидемии, прекрасно понимая, что люди более нервно себя чувствуют, и теракты будут иметь бОльший эффект. ИГИЛовцев (членов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»— прим. РП) у нас ловили, причем недавно совсем, на Ставрополье теракт предотвратили как раз в дни карантина. А радикалы, которые не террористы, например, мечети закрыли раньше, с тем, чтобы потом получить преимущество и троллить традиционалистов, мол, мы о своих верующих заботимся, а они — нет.

В этом году мусульмане еще и без Ураза-байрам рискуют остаться?

В критических ситуациях ислам проявляет гибкость, например, в условиях войны или эпидемии какие-то правила можно и не соблюдать. Переживут — не первый раз и не последний! Нашествие инопланетян для человечества пока не знакомо, а в условиях эпидемий мы, в общем-то, знаем, что делать — даже если то, что происходит сейчас, на нашей памяти творится впервые.

Если говорить о православной среде — что там сейчас происходит перед Пасхой?

Не было таких случаев, чтобы храмы так закрывались — разве что во время гонений на Церковь. Но, с другой стороны, они не то что бы закрываются — просто прихожанам доступ ограничен. А духовенство продолжает молиться. В ряде регионов, где не такая неблагоприятная обстановка, там и людей до служб допустят. Нет смысла в чукотском поселке на 500 человек ограничивать доступ в храм, если там точно нет заболевших, а на границах региона санитарные кордоны. В Москве, к сожалению, этого не случится. Но раз святейший Патриарх попросил — то все же стоит его послушаться.

В Екатеринбурге, к примеру, непростая ситуация сложилась. Губернатор повел себя странно, он не пользуется авторитетом у православной общины, довольно враждебно к ней настроен, это еще по истории с храмом в сквере было ясно. А теперь пытается обвинить епархию, что она какие-то там предписания нарушает

Понятно, что чувства верующих страдают: я сам привык встречать светлое Христово Воскресение в храме — но что поделать? Если атомная война — то в церкви тоже будет ходить проблематично. И вообще, с чего мы так были уверены, что все в нашей жизни будет спокойно и мирно? Эпидемия — еще не худшее, что может с нами случиться! Закончится она относительно скоро, так что все вернется на круги своя, и религиозная жизнь пойдет как и раньше.

Будет ли соблазн у верующих уходить в подполье?

В любых критических условиях секты активизируются, на фоне войн и прочих бедствий все вспоминают пророчества, причем задним числом. Активизируются разного рода лже-старцы, кто-то своих последователей призывает не спасаться, или наоборот в леса бежать — это, к сожалению, будет. К тому же люди работу потеряют, озлобятся, будут где-то искать утешения.

В эти дни много претензий было от большого круга общественно известных лиц, причем не верующих, к РПЦ - с требованием закрыть все храмы — мол, там рассадники инфекции, и вообще...

Так у нас и общественный транспорт призывают закрыть, и много чего еще. Но на это власти не пойдут. Потому как если соблюдаются все санитарные требования и службы проводятся с минимальным количеством участников — почему нет? Ведь и банки работают, и поликлиники — а там инфекций не меньше.

Пока все происходит в приемлемой форме, то есть идет диалог, люди договариваются. Да, со стороны это может выглядеть как ломка религиозных организаций, но по факту власть и религиозные организации в результате переговоров какие-то компромиссы находят.