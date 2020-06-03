Где в Москве можно сдать анализ на коронавирус

В интернете есть много подробной информация о первых симптомах и профилактике COVID-19. Но многих также волнует вопрос: где можно сдать анализы на коронавирус

Если Вы проживаете в Москве, то обратитесь в Центр молекулярной диагностики (CMD). Вы получите результат через сутки и сможете вовремя приступить к лечению опасной болезни или убедиться в том, что ничего не угрожает Вашему здоровью. Расскажем, в каких случаях нужно обязательно пройти тест на COVID 19 и как правильно подготовиться к нему.

Показания для проведения исследования

Бесплатно анализ на коронавирус могут сделать пациенты, которые контактировали с зараженными людьми, заметили у себя симптомы простуды или недавно вернулись из других стран. Если Вы не попадаете под вышеперечисленные категории или просто боитесь идти в поликлинику за направлением, то пройдите анализ на коронавирус платно в Центре молекулярной диагностике в Москве.

Основные показания для проведения теста:

высокая температура, которая плохо сбивается жаропонижающими;

одышка и тяжесть в груди;

упадок сил;

ломота в мышцах и костях.

Сдать тест следует и тем, кто вынужден ежедневно контактировать с большим количеством людей: медицинскому персоналу, полицейским, сотрудникам службы доставки, фармацевтам.

Как проводится анализ

Врачи Центра молекулярной диагностики (CMD) приедут к пациенту на дом, оценят состояние его здоровья и проведут тест. Биологический материал для исследования – мазок из носа или ротовой полости. Дополнительно на обследование могут взять кал, мочу, кровь или мокроту (по решению врача). Стоимость обследования составляет 1250 руб. + 650 руб. выезд специалиста на дом.

Анализ выполняется методом ПЦР – полимеразной цепной реакции. Результат будет готов через 3-4 часа (без учета времени доставки биологического материала в лабораторию).

Важно! Тест на COVID-19 не способен выявить антитела, сохранившиеся в организме после перенесенных в прошлом вирусных заболеваний. Его используют, чтобы узнать: заражен ли человек в настоящее время или нет.

Подготовка к исследованию

Чтобы результат теста на коронавирус был максимально достоверным необходимо предварительно подготовиться к тесту:

не есть минимум 6 часов до забора материала;

не чистить зубы накануне теста;

не полоскать рот антисептиками и водой;

не промывать нос.

О диагнозе вы сможете узнать по телефону: вам позвонят из центра CMD сразу же, как будет известен результат анализа на коронавирус .