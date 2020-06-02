Утвержден экипаж корабля «Союз МС-17»

В Роскосмос е утвердили составы экипажей, один из которых уже в октябре этого года отправится на МКС с космодрома Байконур. Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в мире, впервые было принято решение создать дополнительный — резервный экипаж из российских космонавтов, который отправится на МКС в случае опасности заражения основного экипажа короновирусной энфекцией.

В главный и основной состав 64-й экспедиции вошли Сергей Николаевич Рыжиков, он же назначен командиром корабля, Сергей Владимирович Кудь-Сверчков, а из США полетит астронавт Кэтлин Рубинс. Дублерами основного состава станут Олег Новицкий, в составе дублеров он назначен капитаном корабля, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Резервный экипаж на случай заболевания или подозрения на заболевание основного и дублирующего экипажей составят Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин.

Несмотря на успешный запуск американского корабля Crew Dragon, в рамках весенних договоренностей между Роскосмос ом и НАСА , американский астронавт отправится на МКС в корабле Союз. По заявлениям США в случае возобновления пилотируемых полетов к МКС с территорий США, страны смогут обмениваться местами в своих кораблях.