Зачем американцы превратили обычный транспортный самолет в бомбардировщик?

Бомбардировщик B-52 переоборудованный для программы «летающий арсенал»

Для ведения огня по наземным целям долгое время использовались специальные самолеты (бомбардировщики), а также истребители и, в современное время — беспилотники. Однако 4 года назад в США задумались о том, чтобы разработать такой самолет, который смог бы не только нести на себе большое количество вооружения, но и также умел взаимодействовать с другими военными самолетами (получать от них информацию о целях в автоматическом режиме) и даже получать команды на запуск ракет от пилота истребителя. Раньше такие решения принимались непосредственно пилотами самолета или, в случае с беспилотником, оператором военного средства. Концепцию назвали «летающий арсенал» и на днях уже успешно испытали ее в действии.

Испытания были проведены специалистами ВВС США, которые переоборудовали обычный военно-транспортный самолет в бомбардировщик. Во время тестового полета были сброшены два макета крылатых ракет, при этом запуск произошел с истребителя, который располагался неподалеку и нес на себе минимум вооружения. Испытательный полет был признан успешным, и теперь эксперты планируют провести тестовые полеты с реальным вооружением.

Новый военный самолет США

Поскольку истребителю необходимо оставаться маневренным, за счет своей массы он не может нести на себе много тяжелого вооружения. То ли дело многотонный военно-транспортный самолет, куда можно загрузить множество ракет и авиационных бомб. Однако такой самолет не может выполнять разведывательные функции и гораздо медленнее истребителя. Поэтому в соответствии с проектом «летающий арсенал» истребитель выполняет роль «разведчика», а затем, заметив врага, предоставляет дистанционно данные о целях и сигналы на запуск ракет по защищенным каналам связи.

В рамках тестового полета были сброшены макеты крылатых ракет

В будущем на такие самолеты планируется установить системы обработки видеоинформации, чтобы они получали данные с беспилотников и сенсоров других боевых самолетов. Переделать в такие самолеты планируют как уже имеющиеся бомбардировщики B-1B Lancer и B-52H, так и транспортники C-130 или Lockheed Martin MC-130J Commando II. С последнего как раз и был произведен тестовый запуск ракет в конце мая.

Примерно так будет работать «летающий арсенал»

Беспилотник может летать как один, так и в группе, где один из пилотов сможет управлять им при помощи дистанционного пульта. Для взлета может использоваться как взлетная полоса, так и ракета-носитель, а полезная нагрузка может состоять из нескольких бомб. Не исключено, что «Валькирия» станет частью будущего «летающего арсенала» ВВС США.

Полет «Валькирии»

А еще раньше SpaceX впервые вывела в космос сверхсекретный экспериментальный беспилотник ВВС США под названием X-37B. Мало того, что он поставил рекорд нахождения на орбите, проведя там 678 дней без перерыва, так еще до сих пор никто толком не знает (кроме американского правительства, разум еется), что же он там все эти дни делал. Теперь, когда SpaceX успешно вывела космонавтов в космос , она может получить дополнительные военные контракты.

Российские бомбардировщики против американских

Продвинутые технологии для бомбардировщиков разрабатываются не только в США, но и в России. Так, в 2016 году российскими учеными был разработан двигатель для космического бомбардировщика! Они планируют совместить самолетный и ракетный двигатель. Параллельно ведется разработка нового гиперзвукового стратегического самолёта-бомбардировщика, который будет обладать широкими возможностями, например, сможет наносить удары из космос а. Предполагается, что самолет будет взлетать с обычных аэродромов, но сможет достигать любой точки планеты за пару часов благодаря выходу в космос . Весить самолет будет около 25 тонн — обычно столько весят ударные бомбардировщики. Тестовый образец планировалось сделать уже в 2020 году, однако об этом проекте пока ничего не слышно.

Интересно, как США и Россия выбрали совершенно разные пути для вооружения будущего. Если американцы хотят немного усовершенствовать обычные военно-транспортные самолеты и «помогать» им с помощью истребителей, беспилотников и других более быстрых и маневренных летательных аппаратов, то в России решили сразу разработать быстрый бомбардировщик. Таким образом, самолету не придется работать в связке с другими самолетами, он будет быстрым, маневренным и сможет нести на себе ударный запас огневой мощи.