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Астронавты провели экскурсию по кораблю Crew Dragon и рассказали про плюшевого динозавра

Астронавты провели экскурсию по кораблю Crew Dragon и рассказали про плюшевого динозавра

Кадр из прямой трансляции экипажа Crew Dragon

30 мая 2020 года состоялось историческое событие — компания SpaceX успешно запустила космический корабль Crew Dragon с людьми на борту. Для запуска использовалась ракета-носитель Falcon 9, а внутри капсулы оказались астронавты Боб Бенкен и Даг Херли. Первая ступень ракеты Falcon 9 успешно высадилась на плавучую платформу и, после проверки на работоспособность, будет готова к повторному использованию. Спустя несколько часов после старта астронавты запустили прямую трансляцию и устроили для зрителей небольшую экскурсию по Crew Dragon. Они дали кораблю свое название, показали элементы управления и рассказали об игрушке в виде динозавра, которая начала летать перед глазами участников миссии спустя несколько минут после запуска.


Космический корабль SpaceX

Астронавты долгое время держали название корабля в секрете, поэтому до запуска он был известен как Capsule 206. Во время трансляции пилоты объявили, что дали кораблю название Endeavour. С английского языка это слово можно перевести как «усилие» или «стремление». Тем самым астронавты подчеркнули, что запуск корабля Crew Dragon — это результат усилий SpaceX, NASA и США в целом. Также в этом названии есть нотки ностальгии, потому что Боб Бенкен и Даг Херли совершили свои первые полеты в начале 2000-х годов на шаттлах Endeavour.

Астронавты провели экскурсию по кораблю Crew Dragon и рассказали про плюшевого динозавра

Шаттл Endeavour (Индевор) был назван в честь одного из судов английского моряка Джеймса Кука. Оно использовалось для астрономических наблюдений, в ходе которых удалось узнать точное расстояние от Земли до солнца

У астронавтов внутри корабля Crew Dragon довольно много опыта в космических полетах. Изначально Боб Бенкен был летчиком-испытателем, но в 2000 году был принят в NASA. За всю свою карьеру он успел поучаствовать в двух космических миссиях и суммарно провел в открытом космосе 37 часов. В рамках текущей миссии он отвечает за стыковку и отстыковку корабля от Международной космической станции.

Астронавты провели экскурсию по кораблю Crew Dragon и рассказали про плюшевого динозавра

На фото — астронавт Боб Бенкен, сейчас ему 49 лет, но 28 июля исполнится 50

У Дага Херли чуть меньше опыта, но он тоже молодец — в рамках двух космических миссий он провел на Международной космической станции 28 дней. Он тоже был летчиком-испытателем и в 2000 году был принят в NASA. В рамках текущей миссии он ответственен за запуск и посадку Crew Dragon.

Астронавты провели экскурсию по кораблю Crew Dragon и рассказали про плюшевого динозавра

А на этом фото — астронавт Даг Херли, сейчас ему 53 года


Космический корабль внутри

Свою небольшую экскурсию по Crew Dragon астронавты начали с демонстрации панели управления. В 1967 году космический корабль «Аполлон-4» управлялся при помощи сотен кнопок и переключателей, а в начале 2000-х годов в кораблях Space Shuttle появились дисплеи. Внутри современного Crew Dragon все делается через сенсорный дисплей.

Астронавты провели экскурсию по кораблю Crew Dragon и рассказали про плюшевого динозавра

Сравнение панелей управления разных космических кораблей

Как правило, стыковка с МКС происходит в автоматическом режиме, но при необходимости астронавты могут взять управление на себя. На видеоролике даже можно увидеть интерфейс с сенсорными кнопками, которые позволяют вручную выровнять корабль относительно космической станции для успешной стыковки. Для внимательных читателей нашего сайта этот экран может быть очень знакомым, потому что недавно мы писали про симулятор стыковки Crew Dragon с МКС, который можно запустить прямо в браузере.

Астронавты провели экскурсию по кораблю Crew Dragon и рассказали про плюшевого динозавра

А вы уже попробовали состыковать Crew Dragon с космической станцией? Своими результатами делитесь в нашем Telegram-чате

Также астронавты показали, что находится за сенсорными экранами. Там есть небольшая площадка с иллюминаторами, через которые можно посмотреть на открытый космос. Астронавты пытались показать, что происходит вне корабля, но ничего толкового от этого не вышло — мы увидели лишь отражение Боба и Дага, которые проводили экскурсию, по очереди держа камеру.


Динозавр внутри Crew Dragon

В ходе подготовки к запуску, на третьем кресле рядом с астронавтами, была замечена мягкая игрушка в виде динозавра. Уже известно, что это — TY Flippables Tremor Dinosaur, которую можно найти на Amazon. Это не точно, но вскоре этот плюшевый ящер наверняка станет недоступен для покупки, потому что многие люди наверняка захотят приобрести себе «одного из первых динозавров в космосе».

Астронавты провели экскурсию по кораблю Crew Dragon и рассказали про плюшевого динозавра

Почему «одного из первых»? А потому, что один плюшевый динозавр уже был на МКС. Его сшила астронавт Карен Найберг (жена Дага Херли) для своего сына, когда находилась на станции

Игрушка была взята на борт далеко не для забавы — это своеобразный индикатор невесомости. Когда динозавр начал летать перед глазами астронавтов, они сразу узнали о снижении гравитации. Это не первый раз, когда внутри корабля Crew Dragon оказалась игрушка. В марте 2019 года корабль летал к Международной космической станции без людей на борту — там находилась только плюшевая игрушка в виде Земли.

Астронавты провели экскурсию по кораблю Crew Dragon и рассказали про плюшевого динозавра

Плюшевый динозавр внутри Crew Dragon

Плюшевая планета осталась на станции. В прошлом году астронавт Боб Бенкен даже пошутил, что к их прилету игрушка может стать полноценным членом МКС и рассказать о текущей ситуации на борту.

Астронавты провели экскурсию по кораблю Crew Dragon и рассказали про плюшевого динозавра

Игрушка в виде Земли внутри Crew Dragon в 2019 году

На момент написания этой статьи корабль Crew Dragon уже пристыковался к Международной космической станции и совсем скоро гостей встретят астронавты Крис Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Среди встречающих, конечно же, будет и плюшевая земля.

02 июнь 2020 /
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