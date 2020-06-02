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История одной фотографии солнечного затмения

В августе 2017 года миллионы американцев наблюдали полное солнечное затмение, но никто не увидел его лучше фотографа Джона Кармайкла с высоты 12 км между Орегоном и Айдахо. 



История одной фотографии солнечного затмения



Он изучил траекторию затмения и оказался пассажиром рейса Southwest Airlines из Портленда в Сент-Луис. Выбор географического и физического местоположения для съемки события, тысячи снимков за 2 минуты, помощь экипажа и год работы над обработкой материала. Трудно поверить, что снимок выполнен не из космоса, где Джон Кармайкл с детства мечтал побывать. Пример настойчивости и профессионализма в одной невероятной фотографии.






Из: История в 1 фотографии
02 июнь 2020 /
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