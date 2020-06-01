Батуты Дмитрия Рогозина

Как успешная миссия Crew Dragon на МКС отразится на российско-американском сотрудничестве по космос

Стыковка американского многоразового пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) — без лишнего пафоса эпохальное событие, которое имеет большое значение для всего человечества, Соединённых Штатов, России и, конечно же, лично для чудака-изобретателя Илона Маска, которого долгое время не воспринимали всерьёз.

Да, успех миссии Crew Dragon невозможно сравнить с первым полётом в космос . Какого-то невероятного чуда не произошло. В современных реалиях стыковка с МКС имеет в большей степени прикладное и коммерческое значение. Инженеры компании SpaceX доказали, что в освоении космос а может участвовать частная организация, предлагая наиболее оптимальные с экономической точки зрения способы доставки людей и грузов.

Полёт Crew Dragon стал первым с 2011 года выходом в космос пилотируемого корабля. NASA прекратила полёты своих знаменитых шаттлов из-за чрезмерной дороговизны эксплуатации. На протяжении 9 лет доставку космонавтов и полезной нагрузки на МКС США осуществляли в основном с помощью относительно недорогих российских кораблей типа «Союз», представляющих собой осколок советского космического величия

Зависимость американцев от России в сфере полётов на МКС была существенной, но назвать её тотальной всё равно нельзя. Уже 25 мая 2012 года к узлу модуля МКС под названием «Гармония» пристыковался всемирно известный сейчас корабль Dragon, потомок которого сотворил сенсацию 31 мая 2020 года. На орбиту американский многоразовый грузовик вывела ракета-носитель Falcon 9.

Впоследствии ракета SpaceX более 20 раз отправляла корабли семейства Dragon и CRS. Поэтому совершенно непонятно, на каком основании тогда ещё вице-премьер РФ, а ныне глава Роскосмос а Дмитрий Рогозин 29 апреля 2014 года в ироничной манере пригрозил американцам заблокировать полёты на «Союзах» в ответ на введение санкций против отдельных ракетно-космических предприятий РФ.

«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — рассказал он в интервью.

Фраза Рогозина мгновенно разлетелась по СМИ и соцсетям. Многими она была воспринята как вполне реальная угроза распоясавшимся «пиндосам». Уж очень она льстила самолюбию российского обывателя, которого верхи приучили к мысли, что когда-нибудь Америке всё-таки наступит «кирдык», и Россия должна приближать этот заветный час.

Амбициозный (и, кстати, уважающий достижения отечественной космонавтики) Маск запомнил шутку-угрозу Рогозина. На пресс-конференции, посвящённому миссии Crew Dragon, миллиардер изрёк: «Батут работает». Далее он добавил, что сотрудничество с Роскосмос ом «по-прежнему будет сильным», но контекст заявления Маска растолковать несложно, учитывая в целом печальную ситуацию в российской космической отрасли.

Однако Рогозин всё равно не остался в долгу и спустя шесть лет продолжил риторику в стиле знаменитой «кузькиной матери» Никиты Хрущёва. «Я их (США. — РП) таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И её услышали», — написал в Twitter глава Роскосмос а, комментируя выпад Маска

Между тем, в госкорпорации уже заявили, что в будущем российские космонавты, скорее всего, будут летать на МКС на кораблях Crew Dragon и Starliner (частично многоразовый корабль компании Boeing).

Астронавты США, дескать, в рамках дружеского обмена будут приезжать в Россию для отправки на «Союзах». Первое — вполне реально, а во второе — верится с трудом, так как очевидно, что NASA неизбежно утратит интерес к российским кораблям.

Помимо нелепицы с батутом, право войти в историю заслужило другое изречение Рогозина про «бумеранг». Его он также сделал в конце апреля 2014 года. Фраза Рогозина не была такой яркой, но сегодня на фоне триумфа Crew Dragon она выглядит весьма «актуальной»: «Санкции — это всегда бумеранг, который вернётся и очень больно ударит по тому, кто его запустил».

Изречение про «бумеранг», запущенный в 2014 году США, Рогозину тоже не мешало бы сегодня прокомментировать. Каким вообще образом Россия «наказала» американцев в сфере освоения космос а?

Где обещанный «бумеранг»? Почему обиженный на заокеанские санкции Роскосмос продолжил поставлять Соединённым Штатам двигатели РД-180, без которых не летают ракеты семейства Atlas?

Хотя в злополучном 2014 году Рогозин также грозил заблокировать поставки этих изделий в США.

Но дальше громогласных антиамериканских заявлений дело не пошло. Между тем Соединённые Штаты благодаря гению Илона Маска и других конструкторов в ближайшее годы могут легко отказаться от «Союзов». Также рано или поздно американцы найдут замену РД-180, который, по сути, является детищем прославленного советского конструктора Валентина Петровича Глушко.

Работы над аналогом отечественному двигателю активно идут. Американские учёные рассчитывают разработать силовой агрегат с новой топливной смесью, который превзойдёт РД-180. Проект активно поддерживает военно-политическое руководство США.

Напомним, что в санкционной горячке 2014 года РД-180 попал под санкции Соединённых Штатов. Через иски в федеральные суды его поставки были исключены из чёрного списка. Сегодня в планах Пентагона заблокировать сотрудничество с НПО «Энергомаш» (Химки), которое производит двигатели, в 2023 году.

Роскосмос у ничего не остаётся как разводить руками и сетовать на недобросовестную конкуренцию. В госкорпорации считают, что власти США искусственно ограничивают «использование российских средств выведения на международном рынке». Однако такой аргумент выглядит слишком наивным. У Соединённых Штатов своя огромная и многообещающая ракетно-космическая отрасль. Зачем США российский импорт, если можно собственными силами выпускать относительно недорогую продукцию?

Закрывая тему РД-180, необходимо отметить, что гипотетически Соединённые Штаты могли бы отказаться от закупок российского двигателя. Никакой катастрофы для них не произошло бы. Ещё в 2011 году компания Blue Origin запустила проект двигателя BE-4 для первой ступени Atlas. Две таких силовых установки способны заменить один РД-180. Однако эксплуатация американских агрегатов стала бы слишком дорогим мероприятием

Опять же — основная причина, по которой американцы покупают и пользуются продукцией Роскосмос а, — это выгодное для них сочетание цены и качества. Второстепенный фактор, который объясняет продолжающееся сотрудничество с РФ, связан с геополитикой — США опасаются, что уникальные советские технологии будут проданы Китаю, который с 2000-х годов реализуют амбициозные космические программы.

В любом случае американцы не испытывают критической зависимости от России. Если Москва вводит санкции или значительно повышает цены, для США не составить большого труда прекратить или серьёзно ограничить сотрудничество с Роскосмос ом. Вероятно, именно по такому неблагоприятному для РФ сценарию развиваются последние события.

В открытом доступе можно найти информацию, что РД-180 покупаются у РФ по 10-30 миллионов долларов за единицу (вполне возможно, что цена на двигатели возросла). Одно место для астронавта в кабине «Союза» не так давно обходилось NASA в 21,3 миллиона долларов, сейчас — 86 миллионов долларов.

Это очень большие деньги и благодаря американским закупкам более-менее благополучно существуют десятки предприятий Роскосмос а. В США (по крайней мере до успешного запуска Crew Dragon) аналогичные продукты и услуги стоили дороже. Например, в предыдущие годы в рамках программы Commercial Resupply Services 15 штатных миссий на МКС обошлись NASA в два миллиарда долларов, то есть каждый полёт стоил примерно 133 миллиона долларов.

Себестоимость миссии Crew Dragon не раскрывается. Однако можно предположить, что многоразовый характер эксплуатации корабля в перспективе приведёт к значительному уменьшению расходов на полёты к МКС. В результате уже Роскосмос будет платить за места на американском космическом корабле.

темы