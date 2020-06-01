» » Батуты Дмитрия Рогозина

Батуты Дмитрия Рогозина

Как успешная миссия Crew Dragon на МКС отразится на российско-американском сотрудничестве по космосу
Батуты Дмитрия Рогозина

Стыковка американского многоразового пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) — без лишнего пафоса эпохальное событие, которое имеет большое значение для всего человечества, Соединённых Штатов, России и, конечно же, лично для чудака-изобретателя Илона Маска, которого долгое время не воспринимали всерьёз.

Да, успех миссии Crew Dragon невозможно сравнить с первым полётом в космос. Какого-то невероятного чуда не произошло. В современных реалиях стыковка с МКС имеет в большей степени прикладное и коммерческое значение. Инженеры компании SpaceX доказали, что в освоении космоса может участвовать частная организация, предлагая наиболее оптимальные с экономической точки зрения способы доставки людей и грузов.

Полёт Crew Dragon стал первым с 2011 года выходом в космос пилотируемого корабля. NASA прекратила полёты своих знаменитых шаттлов из-за чрезмерной дороговизны эксплуатации. На протяжении 9 лет доставку космонавтов и полезной нагрузки на МКС США осуществляли в основном с помощью относительно недорогих российских кораблей типа «Союз», представляющих собой осколок советского космического величия

Зависимость американцев от России в сфере полётов на МКС была существенной, но назвать её тотальной всё равно нельзя. Уже 25 мая 2012 года к узлу модуля МКС под названием «Гармония» пристыковался всемирно известный сейчас корабль Dragon, потомок которого сотворил сенсацию 31 мая 2020 года. На орбиту американский многоразовый грузовик вывела ракета-носитель Falcon 9.

Впоследствии ракета SpaceX более 20 раз отправляла корабли семейства Dragon и CRS. Поэтому совершенно непонятно, на каком основании тогда ещё вице-премьер РФ, а ныне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 29 апреля 2014 года в ироничной манере пригрозил американцам заблокировать полёты на «Союзах» в ответ на введение санкций против отдельных ракетно-космических предприятий РФ.

«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — рассказал он в интервью.

Фраза Рогозина мгновенно разлетелась по СМИ и соцсетям. Многими она была воспринята как вполне реальная угроза распоясавшимся «пиндосам». Уж очень она льстила самолюбию российского обывателя, которого верхи приучили к мысли, что когда-нибудь Америке всё-таки наступит «кирдык», и Россия должна приближать этот заветный час.

Амбициозный (и, кстати, уважающий достижения отечественной космонавтики) Маск запомнил шутку-угрозу Рогозина. На пресс-конференции, посвящённому миссии Crew Dragon, миллиардер изрёк: «Батут работает». Далее он добавил, что сотрудничество с Роскосмосом «по-прежнему будет сильным», но контекст заявления Маска растолковать несложно, учитывая в целом печальную ситуацию в российской космической отрасли.

Однако Рогозин всё равно не остался в долгу и спустя шесть лет продолжил риторику в стиле знаменитой «кузькиной матери» Никиты Хрущёва. «Я их (США. — РП) таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И её услышали», — написал в Twitter глава Роскосмоса, комментируя выпад Маска

Между тем, в госкорпорации уже заявили, что в будущем российские космонавты, скорее всего, будут летать на МКС на кораблях Crew Dragon и Starliner (частично многоразовый корабль компании Boeing).

Астронавты США, дескать, в рамках дружеского обмена будут приезжать в Россию для отправки на «Союзах». Первое — вполне реально, а во второе — верится с трудом, так как очевидно, что NASA неизбежно утратит интерес к российским кораблям.

Помимо нелепицы с батутом, право войти в историю заслужило другое изречение Рогозина про «бумеранг». Его он также сделал в конце апреля 2014 года. Фраза Рогозина не была такой яркой, но сегодня на фоне триумфа Crew Dragon она выглядит весьма «актуальной»: «Санкции — это всегда бумеранг, который вернётся и очень больно ударит по тому, кто его запустил».

Изречение про «бумеранг», запущенный в 2014 году США, Рогозину тоже не мешало бы сегодня прокомментировать. Каким вообще образом Россия «наказала» американцев в сфере освоения космоса?

Где обещанный «бумеранг»? Почему обиженный на заокеанские санкции Роскосмос продолжил поставлять Соединённым Штатам двигатели РД-180, без которых не летают ракеты семейства Atlas?

Хотя в злополучном 2014 году Рогозин также грозил заблокировать поставки этих изделий в США.

Но дальше громогласных антиамериканских заявлений дело не пошло. Между тем Соединённые Штаты благодаря гению Илона Маска и других конструкторов в ближайшее годы могут легко отказаться от «Союзов». Также рано или поздно американцы найдут замену РД-180, который, по сути, является детищем прославленного советского конструктора Валентина Петровича Глушко.

Работы над аналогом отечественному двигателю активно идут. Американские учёные рассчитывают разработать силовой агрегат с новой топливной смесью, который превзойдёт РД-180. Проект активно поддерживает военно-политическое руководство США.

Напомним, что в санкционной горячке 2014 года РД-180 попал под санкции Соединённых Штатов. Через иски в федеральные суды его поставки были исключены из чёрного списка. Сегодня в планах Пентагона заблокировать сотрудничество с НПО «Энергомаш» (Химки), которое производит двигатели, в 2023 году.

Роскосмосу ничего не остаётся как разводить руками и сетовать на недобросовестную конкуренцию. В госкорпорации считают, что власти США искусственно ограничивают «использование российских средств выведения на международном рынке». Однако такой аргумент выглядит слишком наивным. У Соединённых Штатов своя огромная и многообещающая ракетно-космическая отрасль. Зачем США российский импорт, если можно собственными силами выпускать относительно недорогую продукцию?

Закрывая тему РД-180, необходимо отметить, что гипотетически Соединённые Штаты могли бы отказаться от закупок российского двигателя. Никакой катастрофы для них не произошло бы. Ещё в 2011 году компания Blue Origin запустила проект двигателя BE-4 для первой ступени Atlas. Две таких силовых установки способны заменить один РД-180. Однако эксплуатация американских агрегатов стала бы слишком дорогим мероприятием

Опять же — основная причина, по которой американцы покупают и пользуются продукцией Роскосмоса, — это выгодное для них сочетание цены и качества. Второстепенный фактор, который объясняет продолжающееся сотрудничество с РФ, связан с геополитикой — США опасаются, что уникальные советские технологии будут проданы Китаю, который с 2000-х годов реализуют амбициозные космические программы.

В любом случае американцы не испытывают критической зависимости от России. Если Москва вводит санкции или значительно повышает цены, для США не составить большого труда прекратить или серьёзно ограничить сотрудничество с Роскосмосом. Вероятно, именно по такому неблагоприятному для РФ сценарию развиваются последние события.

В открытом доступе можно найти информацию, что РД-180 покупаются у РФ по 10-30 миллионов долларов за единицу (вполне возможно, что цена на двигатели возросла). Одно место для астронавта в кабине «Союза» не так давно обходилось NASA в 21,3 миллиона долларов, сейчас — 86 миллионов долларов.

Это очень большие деньги и благодаря американским закупкам более-менее благополучно существуют десятки предприятий Роскосмоса. В США (по крайней мере до успешного запуска Crew Dragon) аналогичные продукты и услуги стоили дороже. Например, в предыдущие годы в рамках программы Commercial Resupply Services 15 штатных миссий на МКС обошлись NASA в два миллиарда долларов, то есть каждый полёт стоил примерно 133 миллиона долларов.

Себестоимость миссии Crew Dragon не раскрывается. Однако можно предположить, что многоразовый характер эксплуатации корабля в перспективе приведёт к значительному уменьшению расходов на полёты к МКС. В результате уже Роскосмос будет платить за места на американском космическом корабле.

темы
01 июнь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Хочу все знать

Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Несмотря на успешный запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX, который произошел вчера, у Илона Маска и его другого космического детища все еще есть проблемы. Напомню, им является Starship. Хотя,
Астронавты NASA полетят на МКС на корабле и ракете Space X
Хочу все знать

Астронавты NASA полетят на МКС на корабле и ракете Space X

Наверное все мы хотели бы покинуть планету прямо сейчас, однако сделать это смогут только двое: американские астронавты Херли и Бенкен. Оба астронавта – ветераны космических полетов, оба начинали как
Стало известна дата первого пилотируемого запуска Starliner
Хочу все знать

Стало известна дата первого пилотируемого запуска Starliner

Стало известно когда состоится первый пилотируемый запуск корабля Starliner на МКС. По предварительной информации старт запланирован на конец августа, более...
Корабль Dragon стартовал для доставки груза на МКС
Хочу все знать

Корабль Dragon стартовал для доставки груза на МКС

Сегодня утром (07:50 мск) американский космический корабль Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал чтобы доставить чуть больше двух тонн груза на МКС....
Чем займется компания SpaceX в 2020 году?
Хочу все знать

Чем займется компания SpaceX в 2020 году?

Американский предприниматель Илон Маск основал компанию SpaceX в далеком 2002 году с целью освоения космоса и заселения Марса. Однако, за почти 18 лет существования организации, на Красной планете до
SpaceX осуществит пилотируемый полет на МКС в 2020 году
Хочу все знать

SpaceX осуществит пилотируемый полет на МКС в 2020 году

SpaceX может запустить американских астронавтов на Международную космическую станцию уже в следующем году, если тесты капсулы Dragon окажутся успешными....
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Электронные системы управления RG-RoboticsНе только Cybertruck! Подборка крутых электрических пикаповЗнакомьтесь: сенокосец-кролик или существо с головой собаки и телом паукаCorona virusДействительно ли электромобиль — автомобиль будущего?Как снимают карантин в разных странах?Зачем СССР закупал навоз за границей?Justinian's Plague and the "Holy Angel"


Свежие Статьи
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории назвали пропажу озона

Причиной второго крупнейшего вымирания в истории назвали пропажу озона

В России создали модель атмосферы над Атлантикой

В России создали модель атмосферы над Атлантикой

Ученые оценили масштабы происходящего массового вымирания

Ученые оценили масштабы происходящего массового вымирания

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+