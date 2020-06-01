Феномен афроамериканского бунта

Почему полиция США регулярно убивает темнокожих граждан при задержании

С середины прошлой недели в США не прекращаются массовые беспорядки с участием темнокожих. Протесты, столкновения с правоохранителями и погромы происходят в примерно в дюжине городов, причём как на востоке, так и на западе страны. В Атланте и Миннеаполисе уже действует режим чрезвычайной ситуации, который позволяет местным властям использовать Нацгвардию.

Протесты, переросшие в массовые беспорядки, произошли после гибели 25 мая в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания полицейский Дерек Шовен сильно придавил мужчину шею. В результате темнокожий не мог нормально дышать. Когда Флойд потерял сознание , ему вызвали скорую. Афроамериканца положили в реанимацию, но не смогли спасти.

Инцидент был запечатлён на камеру одного из прохожих. На кадрах видно, что Шовен явно ведёт себя неадекватно и буквально сидит коленом на шее Флойда. Столпившиеся рядом афроамериканцы призывают полицейского прекратить издевательство над задержанным, указывая на то, что он всё равно не в состоянии оказать сопротивление

Однако Шовен игнорирует крики темнокожих, а его коллега следит за тем, чтобы никто из толпы не приближался. Без всякой экспертизы понятно, что полицейский допустил превышение необходимой для нейтрализации подозреваемого силы. Прокуратура Миннесоты и ФБР предъявили Шовену подозрение в непреднамеренном убийстве.

Однако за кадром остались обстоятельства задержания. Оказывал ли Флойд сопротивление правоохранителям? В каком психоэмоциональном состоянии он пребывал? На сегодняшний день известно только то, что афроамериканца задержали по подозрению в попытке «использовать поддельные документы в ближайшем гастроном е».

Также, наверняка, при задержании Флойда полицейские учитывали его криминальное прошлое. Афроамериканец в буквальном смысле не слезал с тюремных нар. Он сидел пять раз, причём последний срок отбывал за разбой, то есть вооружённый грабёж. Естественно, такой человек представлял гипотетическую опасность. Наряд полиции, состоявший из четырёх стражей порядка, не мог игнорировать данные обстоятельства.

Несмотря на это, множество зарубежных и российских медиа заполонили Интернет лозунгами о полицейском произволе в США, замалчивая фактор криминального прошлого Флойда и не пытаясь разобраться в ситуации, которая предшествовала действительно жестокому обращению с афроамериканцем.

Чтобы понять возможную причину агрессивного поведения правоохранителей Миннеаполиса, необходимо хотя бы отдалённо представлять себе, что такое американская полиция.

Как единый институт она в США, по сути, не существует. Полномочия, условия службы, устав, инструкции разнятся от штата к штату. Тем не менее, полицейские формирования за океаном объединяет ряд общих черт.

Одна из них — это особый статус полиции в обществе, который прежде всего выражается в так называемой презумпции доверия. Смысл этого явления сводится к абсолютной лояльности граждан правоохранителям в момент выполнения служебных обязанностей.

Презумпция доверия развязывает стражу порядка руки в экстремальной ситуации, что повышает шансы на нейтрализацию угрозы. Тем не менее, она не освобождает полицейского от ответственности за нарушение закона. Главным образом принцип лояльности необходим для того, чтобы никто не чинил американским правоохранителям преград, когда они выполняют свои задачи.

Презумпция доверия исходит из того, что закон и порядок защищает профессиональный и добропорядочный полицейский. Вероятность ошибки с его стороны минимальна. Естественно, что такому правоохранителю общество делегирует весьма широкие полномочия.

Например, в отличие от российских полицейских их американские коллеги могут открывать огонь по детям и женщинам, проникать в жилище без предупреждения, если поступил вызов

Никакого сопротивления стражам порядка граждане оказывать не могут, точнее не должны, если хотят остаться целыми и невредимыми. Они обязаны выполнять все требования полицейского. В противном случае он имеет право пустить в ход приёмы рукопашного боя, дубинку и различные спецсредства.

Если представителю закона показалось, что гражданин достаёт предмет, хотя бы отдалённо похожий на огнестрел (не важно является ли он настоящим оружием), то он имеет полное право открыть огонь.

Подобный инцидент, который, как и гибель Флойда, привёл к протестам и беспорядкам темнокожего населения, произошёл в ноябре 2014 года в Кливленде. Прибывший по вызову патруль убил 12-летнего афроамериканца Тамира Райса, который не подчинился требованиям положить предмет, внешне очень похожий на огнестрел. Как выяснилось позже, подросток размахивал пневматическим пистолетом.

Важным обстоятельством было то, что Райс находился на детской площадке и наводил пистолет на окружающих. Собственно, именно по этой причине один из очевидцев вызвал наряд полиции. На скамье подсудимых оказался молодой полицейский Тимоти Лохманн, который открыл по мальчику огонь. Взвесив все детали происшествия, присяжные вынесли оправдательный приговор

Гибель Райса — чудовищная и нелепая трагедия, но в то же время неразум но возлагать вину на недавно поступившего на службу Лохманна. Возможно, ему нужно было быть более внимательным, попытаться разглядеть предмет, находящийся в руках подростка, вступить наконец с ним в диалог…

Однако неопытного полицейского невольно оправдывают жестокие порядки на американских улицах, где очень большая преступность среди цветного населения, в том числе весьма юного возраста. К тому же афроамериканцы, как и другие граждане, могут свободно приобретать пистолеты и винтовки. Очень большой в США и чёрный рынок огнестрельного оружия.

Вряд ли американская полиция, как и любой другой силовой институт, обходится без лиц с садистскими наклонностями и расистскими предубеждениями. Тем не менее, нет никаких объективных оснований полагать, что органы правопорядка США заполонили негодяи, получающие удовольствие от издевательств и убийств темнокожих. Все кандидаты на службу в силовые структуры США проходят серьёзный психологический отбор и периодически тестируются на вменяемость.

Правоохранители Штатов регулярно превышают адекватный уровень применения силы, но феномен американской полицейской жестокости, если разбираться в нём без эмоций, во многом вызван маргинализацией темнокожих, которая создаёт им имидж преступников и потенциально опасных лиц. В результате любое неподчинение и заигрывание с правоохранителями может закончиться фатальным исходом.

Зачастую чёрные концентрируются в гетто, многие не работают. Кто-то живёт на пособие, кому-то мешает устроиться криминальное прошлое, кто-то просто не хочет трудиться, предпочитая приторговывать наркотиками, заниматься грабежами и другими видами криминальной деятельности.

Абсолютное большинство заключённых в США — это тоже афроамериканцы

Погромы, которые происходят сейчас в крупных городах США, — не только повод выразить протест. Выходящие на улицы темнокожие занимаются грабежами и мародёрством, воспринимая, видимо, свои действия как дань за угнетение и несправедливость. Полиция и Нацгвардия стараются оперативно реагировать на инциденты, но получают в СМИ упрёки в «произволе» и «подавлении» народного негодования.

Американские ультралибералы связывают маргинализацию чёрных с расовой сегрегацией. Действительно, темнокожим сложно получить достойное образование — на учёбу в колледже у среднестатистической афроамериканской семьи, скорее всего, не хватит средств, даже если усердно и честно работать.

Однако немало афроамериканцев «выбиваются в люди»: служат в полиции, в армии, по неформальным квотам попадают на госслужбу, в конгресс, на телевидение, шоу-бизнес и Голливуд. Как и в любой стране мира, путь из социальных низов труден и тернист. Вопрос заключается прежде всего в воле и желании человека жить добропорядочной жизнью.

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