Из России с поддержкой. Русские в Ливии

Могла ли Москва «наследить» в далёкой североафриканской стране

Первые сообщения о переброске российских военных самолётов в Ливию появились в соцсетях. Позже их подтвердило Африканское командование ВС США (AFRICOM), разместив снимки «перегонки» отечественных истребителей и бомбардировщиков из сирийской авиабазы Хмеймим и их последующей дислокации на аэродроме Эль-Джуфра.

Ливийская база Москвы

Как подсчитали американцы, Россия перебросила в арабскую страну около полутора десятков МиГ-29, Су-24М и Су-35. Эти самолёты ВКС РФ были перекрашены в Хмеймиме и отправились в Ливию уже без опознавательных знаков.

«AFRICOM заявляет, что Москва недавно развернула боевые истребители в Ливии для поддержки российских частных военных подрядчиков (ЧВК), спонсируемых местными силами (Бенгази). Российские военные самолёты, скорее всего, обеспечат непосредственную авиационную поддержку и наступательные обстрелы для ЧВК «Вагнера», которая поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА) в борьбе против международно признанного правительства национального согласия (ПНС)», — говорится в сообщении Африканского командования ВС США

Руководство AFRICOM полагает, что Россия в Ливии «явно пытается склонить чашу весов в свою сторону» путём расширения военного присутствия. Американские генералы не исключают, что Москва может обзавестись на побережье Ливии авиабазой по образцу Хмеймима, то есть разместить там смешанное авиакрыло, инженерно-технический персонал и средства ПВО для прикрытия от атак с воздуха.

«Если Россия овладеет базой на ливийском побережье, то следующим логичным шагом будет развёртывание постоянных зон запрета доступа (A2AD/зона ПВО). Если этот день наступит, то это создаст реальные проблемы безопасности на южном фланге Европы», — приводит AFRICOM заявление Джеффа Харриджяна, командующего американскими ВВС в Африке

Глава AFRICOM генерал армии США Стивен Таунсенд считает, что на перекрашенных самолётах ВКС будут летать «российские пилоты-наёмники», поддерживая тем самым масштабную воздушную операцию, которую ранее анонсировал главнокомандующий ЛНА маршал Халифа Хафтар. Действия Москвы, по его мнению, «продлевают ливийский конфликт и усугубляют жертвы и человеческие страдания с обеих сторон».

«Слишком долго Россия полностью отрицала свою причастность к продолжающемуся ливийскому конфликту. Что ж, сейчас это невозможно отрицать. Мы наблюдали за тем, как Россия направляла истребители четвертого поколения в Ливию, отслеживая каждый этап», — сказал Таунсенд.

«Никаких запросов на это не было»

На сегодняшний день Кремль и исполнительные органы власти в лице Минобороны и МИД не комментировали сообщение AFRICOM. В Совете Федерации, который официально уполномочен одобрять отправку российских войск за рубеж, опровергли информацию о переброске военных самолётов.

«Российских военных никто без санкции президента РФ и Совета Федерации никогда за рубеж не отправляет. Никаких запросов на это не было. Это попытка компрометации России на мировой арене», — заявил «Интерфаксу» первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

С аналогичным, по сути, утверждением выступил и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов:

«Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров».

В свою очередь бывший главком ВКС, глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев предположил, что в Ливии могут быть только советские самолёты. Он назвал «глупостью» информацию AFRICOM о поставках именно российских истребителей, в частности, имея в виду МиГ-29.

«И Ливия не исключение. Это не единственная страна в Африке, у которой они (МиГ-29. — РП) были и есть. Кстати, и в сирийских ВВС они тоже имеются и неплохо себя показывали при работе по террористам на земле», — сказал Бондарев, отметив при этом, что несколькими истребителями невозможно «захватить побережье Ливии»

Тем не менее, молчание уполномоченных органов власти РФ, которые непосредственно курируют вопросы переброски войск, вызывает определённые вопросы. Если Москва действительно не перебрасывала самолёты в Ливию, то почему до сих пор нет опровержения информации AFRICOM и опубликованных им снимков?

Игнорирование обвинений со стороны недружественных РФ государств невольно создаёт информационное пространство, в котором отсутствует внятная аргументированная позиция Москвы.

Наша страна вновь предстаёт в роли державы, которая «стесняется» признать факты использования ЧВК и боевой авиации.

В США прекрасно понимают эту «застенчивость» Москвы и активно пользуются поводом для очернения политики России, рассказывая страшилки про «наёмников». Напомним, что частные военные компании в РФ по-прежнему не легализованы, хотя соответствующий законопроект уже появлялся на столах депутатов.

Москва в отличие от западных держав, включая те же Соединённые Штаты, не может в полной мере использовать тот колоссальный потенциал военно-политического влияния, который заложен в ЧВК. Их применение в различных локальных конфликтах — рутинная общепринятая практика. России не за что извиняться и оправдываться, но отсутствие легального статуса частных военных структур больно бьёт по международному имиджу нашей страны. И американцы вполне успешно пользуются этой ситуацией, не стесняясь лицемерно нападать на РФ.

Ливийский пирог

Решением о переброске военных самолётов в Ливию и участием в боевых действиях на земле (если, конечно, AFRICOM не лукавит) Москва втягивается в сложный гражданский конфликт, который не прекращается с 2011 года. Кроме того, война в республике характеризуется вовлечением по меньшей мере десятка иностранных государств.

Некогда обеспеченное североафриканское государство, которым управлял Муаммар Каддафи, превратилось в нищую страну и арену противостояния между племенными кланами, исламистами и «умеренными» вооружёнными группировками, придерживающихся противоположных политических взглядов.

Номинально Ливией управляет поддерживаемое ООН правительство национального согласия, однако оно не контролирует большую часть республики. В оппозиции к ПНС, помимо разношёрстных радикальных НВФ, находится ЛНА под предводительством Хафтара. Он несколько раз приезжал в Москву и, видимо, смог добиться поддержки РФ.

Также за спиной маршала стоят Италия, Франция, Египет, ОАЭ. На стороне ПНС выступают Турция, Катар и ряд африканских государств. Соединённые Штаты демонстрируют нейтралитет и на официальном уровне осуждают Москву и Анкару за вмешательство в ливийский конфликт.

Интерес к Ливии обоснован главным образом её богатейшими запасами углеводородов. Война похоронила возможность вести нормальное освоение энергоресурсов как самими ливийцами, так и зарубежными инвесторами

Закономерно, что Россия стремится получить свою долю в ливийском пироге. Тем более, в 2011 году наша страна (по вине в первую очередь Запада) лишилась активов в республике на сотни миллионов долларов. Однако в условиях геополитической и информационной конфронтации с США Москва должна наращивать своё военно-политическое влияние в Ливии более тонкими искусными методами, либо наконец-то принять закон о ЧВК.

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