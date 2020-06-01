Шансы Синдзо Абэ получить Курилы «из рук» Владимира Путина тают на глазах

Рейтинг поддержки японского премьера впервые упал до 27%

Одна из центральных японских газет «Майнити симбун» сообщила, что по данным соцопроса рейтинг общественной поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал с 40% до 27% .

При этом рейтинг неодобрения поднялся с 45% до 64%. Некоторые поспешили объяснить такое резкое падение скандалом вокруг близкого премьеру прокурора Токио Хирому Курокава. Который в период объявленной в связи с пандемией коронавируса самоизоляции ездил на квартиру журналиста газеты «Санкэй симбун» играть в азартную игру маджонг на деньги. Под давлением критики в СМИ незадачливый прокурор вынужден был подать в отставку.

Однако это явилось не причиной, а лишь поводом для проявления японцами недовольства явно засидевшимся в кресле премьера политика. Ведь Абэ, благодаря переписыванию лично под него устава правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), руководит страной уже третий срок подряд, да еще, по слухам, не прочь пойти и на четвертый. Хотя сам Абэ говорит, что «не думает об этом», заинтересованные в сохранении босса у руля страны его клевреты уже не раз «закидывали удочки» об очередном «продлении».

Вот одно из сообщений на эту тему:

«Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вполне может быть переизбран на четвертый срок на посту председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который становится и главой правительства», - говорил влиятельный генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никай

«Это вполне возможно», — цитировало его информационное агентство Киодо. Ранее сам глава японского правительства также позитивно высказывался о возможности собственного переизбрания на посту председателя правящей партии, подчеркнув, что этот вопрос надлежащим образом будет решаться внутри ЛДП». Правда, это было год назад, когда Абэ еще пользовался определенной поддержкой японского избирателя.

Небезынтересно, что в качестве «обоснования» продления пребывания Абэ в кресле премьера использовались его демонстративно дружеские отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Как известно, называя даже во время официальных переговоров панибратски Путина по имени, Абэ упорно убеждает японцев, что заключить японо-российский мирный договор на условиях «возвращения северных территорий», то есть южных Курил, он может и должен только с нынешним российским лидером. Рефреном в его публичных выступлениях звучит фраза: «Мы должны подписать договор с Владимиром собственными руками».

Планы руководства японской правящей партии и, возможно, лично Абэ выбалтывают словоохотливые представители его окружения вроде окрещенного в японской прессе «неофициальным советником премьера по России» скандально известного политикана Мунэо Судзуки. Он «рассчитал», что Абэ должен досрочно распустить нижнюю палату японского парламента и назначить всеобщие выборы.

Если на них вновь победу одержит ЛДП, то в стране-де многие поддержат идею выдвижения Абэ на четвертый срок в качестве ее председателя. «В таком случае Синдзо Абэ может получить мандат премьера до 2024 года. И ему будет легче вести переговоры с президентом Путиным, срок полномочий которого тоже истекает в 2024 году. Поэтому именно в нынешнем году необходимо отыскать какие-то пути, ведущие к решению проблемы северных территорий. Если этого не сделать в текущем году, то вопрос этот затянется на вечные времена», - предупреждает Судзуки.

Однако это было в январе нынешнего года, когда в Японии, да и в России никто и не предполагал об «обнулении» президентских сроков Путина. А это уже вероятность продления его президентства до 2036 года, до которого Абэ при всем желании удержаться в премьерском кресле, конечно же, не сможет

Не поэтому ли в Токио решили признать фиаско «друга Синдзо» в деле умасливания «друга Владимира» экономическими и финансовыми посулами и вернуться к жесткой риторике в отношении нашей страны?

Ведь именно к разряду задабривания следует отнести прошлогодний жест, когда из «Синей книги по дипломатии Японии» на время исчезло утверждение о «суверенитете Японии» на российских территориях южных Курил. Появление вновь в этом году столь провокационной и оскорбительной в адрес нашей страны-победительницы записи в доктринальном документе страны, потерпевшей сокрушительное поражение в развязанной ею самой кровопролитной бойне, да еще в год 75-летия окончания Второй мировой войны заслуживает самого строгого осуждения. В связи с этим создается, на взгляд автора этих строк, новая ситуация вокруг участия японского премьера в перенесенных на 24 июня торжествах, посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Ибо, по расчетам японской стороны, Абэ в этом случае прибудет в Москву не праздновать «чужую победу», а продолжать назойливые переговоры, в центре которых будут реваншистские, по сути, домогательства Токио пересмотреть итоги Второй мировой войны. Напомним, что даже дипломатически выдержанный министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вынужден был обратить на это внимание, справедливо заявив, что «Япония — единственная страна, которая подвергает сомнению итоги Второй мировой войны, никто больше этого не делает». «Мы всегда спрашиваем японцев:

«Господа, вы итоги Второй мировой войны признаете?» Они отвечают: «В целом да, но вот в этом вопросе — нет». А как же вы тогда ратифицировали Устав ООН? Там есть статья 107, в которой сказано: все, что сделали державы-победительницы, свято и нерушимо. Пусть другими словами, но юридический смысл таков — ничего не тронь», — так Лавров описывает суть переговоров о Курилах между Россией и Японией

Продолжение усилий японского премьера по «возвращению северных территорий» тем более странно в связи с тем, что в Японии уже никто не верит, что ему это удастся. Серьезные политики и политологи в Японии рекомендуют Абэ перестать искать расположения Путина в этом вопросе и изобретать все новые «хитроумные ходы». В японских СМИ с нескрываемой тревогой комментировали предстоящее внесение в Конституцию РФ поправки о не отчуждаемости территорий и приоритете российского права над международным, что позволит закрыть для других стран вопросы Курил, Калининград и Крыма. Как бесперспективные рассматриваются и похожие на хватание утопающим за соломинку надежды на то, что Путин-де в заботе о Японии дополнил эту поправку возможностью изменения границы через демаркацию и делимитацию.

Так что можно со всем основанием говорить о фиаско попыток премьера Абэ оставить свое имя в истории в качестве политика, вернувшего якобы «исконные японские территории». Падение авторитета и народной поддержки этого политика обусловлено и другими его неудачами. По сути, все широковещательные обещания Абэ избирателям оказались невыполненными. Кроме «разрешения проблемы северных территорий», это и изменение конституции страны, и возвращение захваченных северокорейскими спецслужбами японцев, и, наконец, триумфальное проведение в Токио Олимпиады -2020. Хотя в случае с переносом, а, может быть, и отменой Олимпиады его вины, конечно, нет…

темы